Xiaomi, Xiaomi 17T ve 17T Pro'yu tanıtmaya başladı: Kamera özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro için tanıtım çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yeni paylaştığı videolarla birlikte özellikle kamera tarafındaki önemli detayları resmen doğruladı. İşte Xiaomi 17T ve 17T Pro'dan beklenenler...

Xiaomi 17T serisini tanıtmaya başladı

Kaçıranlar için 28 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan Xiaomi 17T serisi, kamera yetenekleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. Xiaomi'nin Hindistan ekibi tarafından paylaşılan kısa videoda standart Xiaomi 17T modeli daha net şekilde görüntülendi. Videoda cihazın ortalanmış ekran deliği tasarımına sahip olduğu görülüyor.

Şirketin paylaştığı en dikkat çekici bilgi ise telefoto kamera tarafında oldu. Xiaomi, 17T modelini "The Telephoto Master" sloganıyla tanıtırken cihazda Leica imzalı 5x telefoto kameranın yer alacağını doğruladı. Global tarafta yapılan açıklamalarda ise bu kameranın 115 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip olacağı paylaşıldı.

Ayrıca Xiaomi, 5x telefoto kameranın yalnızca standart modelde değil, tüm 17T serisinde sunulacağını söylüyor. Bu da Xiaomi 17T Pro modelinin de aynı telefoto çözümünü kullanacağı anlamına geliyor. Şirketin verdiği bilgilere göre kamera sistemi 5x optik zoom desteğinin yanında "10x optik-kalitede zoom" sunacak.

Buna ek olarak cihazlarda 120x AI Ultra Zoom özelliği de bulunacak. Henüz resmi teknik detaylar paylaşılmasa da sızıntılar, her iki modelde de 50 MP çözünürlüğünde telefoto kameranın kullanılacağını söylüyor.

