Xiaomi, Xiaomi 17T ve 17T Pro'yu tanıtmaya başladı: Kamera özellikleri belli oldu

Xiaomi 17T serisini tanıtmaya başladı
Kaçıranlar için 28 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan Xiaomi 17T serisi, kamera yetenekleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. Xiaomi'nin Hindistan ekibi tarafından paylaşılan kısa videoda standart Xiaomi 17T modeli daha net şekilde görüntülendi. Videoda cihazın ortalanmış ekran deliği tasarımına sahip olduğu görülüyor.
Şirketin paylaştığı en dikkat çekici bilgi ise telefoto kamera tarafında oldu. Xiaomi, 17T modelini "The Telephoto Master" sloganıyla tanıtırken cihazda Leica imzalı 5x telefoto kameranın yer alacağını doğruladı. Global tarafta yapılan açıklamalarda ise bu kameranın 115 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip olacağı paylaşıldı.
Ayrıca Xiaomi, 5x telefoto kameranın yalnızca standart modelde değil, tüm 17T serisinde sunulacağını söylüyor. Bu da Xiaomi 17T Pro modelinin de aynı telefoto çözümünü kullanacağı anlamına geliyor. Şirketin verdiği bilgilere göre kamera sistemi 5x optik zoom desteğinin yanında "10x optik-kalitede zoom" sunacak.
Buna ek olarak cihazlarda 120x AI Ultra Zoom özelliği de bulunacak. Henüz resmi teknik detaylar paylaşılmasa da sızıntılar, her iki modelde de 50 MP çözünürlüğünde telefoto kameranın kullanılacağını söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.