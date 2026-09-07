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    Xiaomi, Xiaomi 18 Fold'u tanıtmaya başladı: İşte tasarımı ve beklenenler

    Xiaomi 18 Fold, resmi lansmanına saatler kala pembe seramik özel sürümüyle ortaya çıktı. Katlanabilir telefon, Xring O3, LPDDR6 bellek ve 6000 mAh bataryayla geliyor.

    Xiaomi, Xiaomi 18 Fold'u tanıtmaya başladı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni katlanabilir amiral gemisi Xiaomi 18 Fold için lansmana saatler kala özel bir sürpriz yaptı. Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Mobil Telefon Bölümü Başkanı Lu Weibing tarafından gösterilen Ceramic Special Edition, pembe renkli seramik gövdesiyle standart modellerden ayrılıyor.

    Xiaomi 18 Fold'un Pembe Seramik özel sürümü tanıtıldı

    Özel sürümde tasarım tarafında herhangi bir ek dekoratif detay bulunmuyor. Telefonun en önemli farkı, her cihazda farklı bir renk tonu oluşturduğu belirtilen yumuşak pembe seramik yüzey oluyor. Standart Xiaomi 18 Fold ise Warm Gold White, Black ve Western Red olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak.

    Xiaomi, Xiaomi 18 Fold'u tanıtmaya başladı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 18 Fold, şirketin yeni bir "mid-fold" olarak tanımladığı katlanabilir form faktörünü kullanıyor. Cihazın dış ekranı 5,38 inç, iç ekranı ise 7,58 inç büyüklüğünde. Her iki ekran da √2:1 oranına yakın kâğıt benzeri en-boy oranı sunarken, çift katmanlı UTG ultra ince cam ile korunuyor.

    Donanım tarafında Xiaomi 18 Fold'un en önemli bileşenlerinden biri şirketin yeni Xring O3 amiral gemisi işlemcisi olacak. Xiaomi'nin daha önce paylaştığı test sonuçlarında işlemcinin AnTuTu'da 5,22 milyon puanın üzerine çıktığı belirtilmişti.

    Xiaomi, Xiaomi 18 Fold'u tanıtmaya başladı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon aynı zamanda Changxin LPDDR6 bellek kullanan ilk cihazlardan biri olacak. Belleğin maksimum bant genişliği 113,8 GB/s seviyesine ulaşabiliyor. Bu değer, özellikle yüksek performans gerektiren uygulamalar ve cihaz üzerindeki yapay zeka işlemleri açısından önemli bir donanım avantajı sağlayabilir.

    Kamera sistemi ise Leica markasını taşıyor. Arka tarafta 200 megapiksellik 1/1,56 inç ana kamera, 3,5x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksellik periskop telefoto kamera ve 50 megapiksellik ultra geniş açı kamera bulunuyor.

    Xiaomi, katlanabilir yapının kamera kullanımına getirdiği farklılıklara da odaklanıyor. Telefon kapalıyken klasik bir kompakt fotoğraf makinesi gibi kullanılabiliyor ve geniş 4:3 ekran oranı sunuyor. Cihaz açık durumdayken dış ekran üzerinden gerçek zamanlı HD önizleme alınabiliyor. Xiaomi 18 Fold'un bataryası ise 6000 mAh kapasiteye sahip.

    Hücrede yüzde 20 oranında silikon kullanıldığı ve enerji yoğunluğunun 920 Wh/L seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Şarj tarafında 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunulacak. Fiyat konusunda ise Xiaomi şimdiden önemli bir ipucu verdi. Lu Weibing, Xiaomi 18 Fold'un fiyatının 10.000 yuanın üzerinde olacağını açıkladı. Bu da cihazın doğrudan üst seviye katlanabilir telefonlarla rekabet edeceğini gösteriyor.

    Xiaomi 18 Fold'un resmi lansmanı bugün Çin'de 19.00'da gerçekleştirilecek. Lansman etkinliğiyle birlikte cihazın kesin fiyatı, bellek ve depolama seçenekleri, Ceramic Special Edition'ın fiyatı ve satış tarihi gibi henüz açıklanmayan detayların da ortaya çıkması bekleniyor.

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