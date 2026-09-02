Xiaomi, Xiaomi 18 Fold'u tanıtmaya başladı: İşte video

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, sonbahar etkinliği öncesinde Xiaomi 18 Fold modeline ait ilk resmi görüntüleri paylaştı. Daha önce sızıntılarla gördüğümüz katlanabilir telefonun tasarımı, ekran boyutları ve bazı önemli özellikleri böylece doğrulanmış oldu. Xiaomi, yeni modelle büyük kitap tipi katlanabilir telefonlar ile daha kompakt cihazlar arasında farklı bir form faktörü sunmayı planlıyor.

Xiaomi 18 Fold neler sunacak?

Xiaomi tarafından yayınlanan videoya göre 18 Fold, 5,38 inç kapak ekranına ve 7,58 inçlik katlanabilir ana ekrana sahip olacak. Telefonun arka yüzünde yatay olarak konumlandırılan bir kamera modülü bulunuyor. Bu bölümde üç kamera ve LED flaş yer alıyor. Ayrıca şirket, cihazın iç tasarımına ilişkin görüntüler de paylaştı. Kamera sisteminin geliştirilmesinde Leica ile iş birliği yapıldığı doğrulandı.

Xiaomi, yeni form faktörünü "mid-fold", yani orta boyutlu katlanabilir tasarım olarak tanımlıyor. Bu yaklaşımın amacı, mevcut büyük ekranlı katlanabilir telefonların geniş ekran avantajını daha kompakt bir gövdeyle bir araya getirmek. Şirkete göre büyük katlanabilir modeller açıldığında geniş bir çalışma alanı sunuyor ancak kullanıcılar günlük kullanımda çoğunlukla dış ekrana yöneliyor.

Daha küçük modeller ise taşınabilirlik konusunda avantaj sağlarken ekran deneyiminde bazı sınırlamalarla geliyor. Xiaomi 18 Fold ise bu iki form faktörü arasında konumlandırılıyor.

Xring O3 işlemcisi ve LPDDR6 bellek

Xiaomi 18 Fold'un şirketin kendi geliştirdiği Xring O3 işlemcisinden güç alacağı da doğrulanan detaylar arasında. İşlemci kısa süre önce Geekbench veritabanında da ortaya çıkmıştı. Yeni katlanabilir telefonun ayrıca Surge OS 4 işletim sistemiyle geleceği ve Xiaomi'nin cihaz üzerinde çalışan MiMo yapay zekâ modelini kullanacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, cihaz için yeni bir "dragon bone" menteşe geliştirdiğini de açıkladı. Bunun yanında katlanabilir yapının dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla simülasyon tabanlı yeni bir test sistemi kullanılıyor. Xiaomi 18 Fold'un ayrıca CXMT'nin yeni LPDDR6 belleklerini kullanan ilk telefonlardan biri olması bekleniyor.

Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonu CXMT bellekler kullanacak 2 gün önce eklendi

Xiaomi, 18 Fold'u 7 Eylül'deki etkinlikte resmen tanıtacak. Etkinlikte Xiaomi N70 Pro, N70 Max, N90 Max ve Xiaomi Pad 9 Pro Max modellerinin de duyurulması bekleniyor. Pad 9 Pro Max'in de Xring O3 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor.

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