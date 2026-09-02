Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Xiaomi 18 Fold'u tanıtmaya başladı: İşte video

    Xiaomi, 7 Eylül'de düzenleyeceği etkinlik öncesinde yeni katlanabilir telefonu Xiaomi 18 Fold'u resmen gösterdi. Şirket, yeni tasarımı "mid-fold" olarak adlandırıyor.

    Xiaomi, Xiaomi 18 Fold'u tanıtmaya başladı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, sonbahar etkinliği öncesinde Xiaomi 18 Fold modeline ait ilk resmi görüntüleri paylaştı. Daha önce sızıntılarla gördüğümüz katlanabilir telefonun tasarımı, ekran boyutları ve bazı önemli özellikleri böylece doğrulanmış oldu. Xiaomi, yeni modelle büyük kitap tipi katlanabilir telefonlar ile daha kompakt cihazlar arasında farklı bir form faktörü sunmayı planlıyor.

    Xiaomi 18 Fold neler sunacak?

    Xiaomi tarafından yayınlanan videoya göre 18 Fold, 5,38 inç kapak ekranına ve 7,58 inçlik katlanabilir ana ekrana sahip olacak. Telefonun arka yüzünde yatay olarak konumlandırılan bir kamera modülü bulunuyor. Bu bölümde üç kamera ve LED flaş yer alıyor. Ayrıca şirket, cihazın iç tasarımına ilişkin görüntüler de paylaştı. Kamera sisteminin geliştirilmesinde Leica ile iş birliği yapıldığı doğrulandı.

    Xiaomi, yeni form faktörünü "mid-fold", yani orta boyutlu katlanabilir tasarım olarak tanımlıyor. Bu yaklaşımın amacı, mevcut büyük ekranlı katlanabilir telefonların geniş ekran avantajını daha kompakt bir gövdeyle bir araya getirmek. Şirkete göre büyük katlanabilir modeller açıldığında geniş bir çalışma alanı sunuyor ancak kullanıcılar günlük kullanımda çoğunlukla dış ekrana yöneliyor.

    Daha küçük modeller ise taşınabilirlik konusunda avantaj sağlarken ekran deneyiminde bazı sınırlamalarla geliyor. Xiaomi 18 Fold ise bu iki form faktörü arasında konumlandırılıyor. 

    Xring O3 işlemcisi ve LPDDR6 bellek

    Xiaomi 18 Fold'un şirketin kendi geliştirdiği Xring O3 işlemcisinden güç alacağı da doğrulanan detaylar arasında. İşlemci kısa süre önce Geekbench veritabanında da ortaya çıkmıştı. Yeni katlanabilir telefonun ayrıca Surge OS 4 işletim sistemiyle geleceği ve Xiaomi'nin cihaz üzerinde çalışan MiMo yapay zekâ modelini kullanacağı belirtiliyor.

    Xiaomi, Xiaomi 18 Fold'u tanıtmaya başladı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, cihaz için yeni bir "dragon bone" menteşe geliştirdiğini de açıkladı. Bunun yanında katlanabilir yapının dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla simülasyon tabanlı yeni bir test sistemi kullanılıyor. Xiaomi 18 Fold'un ayrıca CXMT'nin yeni LPDDR6 belleklerini kullanan ilk telefonlardan biri olması bekleniyor.

    Xiaomi, 18 Fold'u 7 Eylül'deki etkinlikte resmen tanıtacak. Etkinlikte Xiaomi N70 Pro, N70 Max, N90 Max ve Xiaomi Pad 9 Pro Max modellerinin de duyurulması bekleniyor. Pad 9 Pro Max'in de Xring O3 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a3 1.4 tfsi mitsubishi carisma 1.6 glx tobii eye tracker 5 evde fizik tedavi cihazı kullananlar hyundai 7 ileri dct şanzıman nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A04
    Samsung Galaxy A04
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum