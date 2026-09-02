Xiaomi, Xiaomi 18 Fold'u tanıtmaya başladı: İşte video

Xiaomi 18 Fold neler sunacak?
Xiaomi tarafından yayınlanan videoya göre 18 Fold, 5,38 inç kapak ekranına ve 7,58 inçlik katlanabilir ana ekrana sahip olacak. Telefonun arka yüzünde yatay olarak konumlandırılan bir kamera modülü bulunuyor. Bu bölümde üç kamera ve LED flaş yer alıyor. Ayrıca şirket, cihazın iç tasarımına ilişkin görüntüler de paylaştı. Kamera sisteminin geliştirilmesinde Leica ile iş birliği yapıldığı doğrulandı.
Daha küçük modeller ise taşınabilirlik konusunda avantaj sağlarken ekran deneyiminde bazı sınırlamalarla geliyor. Xiaomi 18 Fold ise bu iki form faktörü arasında konumlandırılıyor.
Xring O3 işlemcisi ve LPDDR6 bellek
Xiaomi 18 Fold'un şirketin kendi geliştirdiği Xring O3 işlemcisinden güç alacağı da doğrulanan detaylar arasında. İşlemci kısa süre önce Geekbench veritabanında da ortaya çıkmıştı. Yeni katlanabilir telefonun ayrıca Surge OS 4 işletim sistemiyle geleceği ve Xiaomi'nin cihaz üzerinde çalışan MiMo yapay zekâ modelini kullanacağı belirtiliyor.
Xiaomi, 18 Fold'u 7 Eylül'deki etkinlikte resmen tanıtacak. Etkinlikte Xiaomi N70 Pro, N70 Max, N90 Max ve Xiaomi Pad 9 Pro Max modellerinin de duyurulması bekleniyor. Pad 9 Pro Max'in de Xring O3 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: