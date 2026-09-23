Xiaomi 18 Pro ve Pro Max tanıtılmaya başladı: Şeffaf sürüm geliyor!

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 18 serisinin tanıtımına saatler kala sürpriz bir paylaşım yaptı. Şirketin yayınladığı "One More Thing" (bir şey daha) mesajı, Xiaomi 18 Pro veya 18 Pro Max'in şeffaf arka yüzeye sahip özel bir versiyonla sunulabileceğini gösteriyor. Şeffaf tasarım altı yıl sonra seriye geri dönmüş olacak.

6 yıl sonra şeffaf tasarım geri geliyor

Xiaomi'nin resmi Weibo hesabından yapılan paylaşımda, "Bu gece biraz özel çünkü en son buluşmamızın üzerinden 6 yıl geçti" mesajı paylaşıldı. Paylaşımla birlikte yayınlanan görselde ise telefonun iç bileşenlerini gösteren şeffaf bir arka tasarım görülüyor. Bu paylaşım, şirketin birkaç yıl aradan sonra şeffaf tasarım anlayışını amiral gemisi serisine geri getireceğine doğruluyor.

Xiaomi daha önce Mi 8 ve Mi 9 serilerinde benzer tasarımlara yer vermişti. Markanın bu konudaki son örneği ise Mi 10 Ultra Transparent Edition olmuştu. Şimdilik şeffaf versiyonun Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinden hangisi temel alınarak hazırlanacağı net değil. Bunun yalnızca tasarımsal bir farklılık mı sunacağı yoksa teknik özelliklerde de bazı değişiklikler içerip içermeyeceği bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör Modelin sınırlı sayıda üretilecek özel bir versiyon olarak kalıp kalmayacağı da henüz açıklanmış değil. Kaçıranlar için Xiaomi 18 serisi yalnızca tasarımıyla değil, işlemci tarafındaki tercihiyle de öne çıkacak. Xiaomi Group Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Departman Başkanı Zeng Xuezhong, 2026 Snapdragon Summit kapsamında serinin Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesini kullanan dünyanın ilk modelleri olacağını doğruladı.

Buna göre Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın standart versiyonuyla gelirken, Xiaomi 18 Pro Max daha güçlü “Extreme” sürümünü kullanacak. Şirket böylece iki Pro model arasında işlemci tarafında da belirgin bir farklılık oluşturmayı planlıyor.

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Xiaomi, şeffaf model hakkındaki detayları ise şimdilik gizli tutuyor. Dolayısıyla bu versiyonun hangi model üzerine kurulacağı, teknik özelliklerinin standart sürümlerle aynı olup olmayacağı ve satışa ne zaman çıkacağı resmi tanıtımla birlikte netleşecek.

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