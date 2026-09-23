Xiaomi 18 Pro ve Pro Max tanıtılmaya başladı: Şeffaf sürüm geliyor!

6 yıl sonra şeffaf tasarım geri geliyor
Xiaomi'nin resmi Weibo hesabından yapılan paylaşımda, "Bu gece biraz özel çünkü en son buluşmamızın üzerinden 6 yıl geçti" mesajı paylaşıldı. Paylaşımla birlikte yayınlanan görselde ise telefonun iç bileşenlerini gösteren şeffaf bir arka tasarım görülüyor. Bu paylaşım, şirketin birkaç yıl aradan sonra şeffaf tasarım anlayışını amiral gemisi serisine geri getireceğine doğruluyor.
Xiaomi daha önce Mi 8 ve Mi 9 serilerinde benzer tasarımlara yer vermişti. Markanın bu konudaki son örneği ise Mi 10 Ultra Transparent Edition olmuştu. Şimdilik şeffaf versiyonun Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinden hangisi temel alınarak hazırlanacağı net değil. Bunun yalnızca tasarımsal bir farklılık mı sunacağı yoksa teknik özelliklerde de bazı değişiklikler içerip içermeyeceği bilinmiyor.
Buna göre Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın standart versiyonuyla gelirken, Xiaomi 18 Pro Max daha güçlü “Extreme” sürümünü kullanacak. Şirket böylece iki Pro model arasında işlemci tarafında da belirgin bir farklılık oluşturmayı planlıyor.
Xiaomi, şeffaf model hakkındaki detayları ise şimdilik gizli tutuyor. Dolayısıyla bu versiyonun hangi model üzerine kurulacağı, teknik özelliklerinin standart sürümlerle aynı olup olmayacağı ve satışa ne zaman çıkacağı resmi tanıtımla birlikte netleşecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: