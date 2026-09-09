Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Xring O100 tanıtıldı: 330 token/saniye hıza ulaşıyor

    Xiaomi, yapay zekaya yönelik Xring O100 AI hızlandırıcısını tanıttı. Bunlardan biri doğrudan cihaz üzerinde olmak üzere, işte Xring O100 özellikleri ve daha fazlası...    

    Xiaomi Xring O100 tanıtıldı: 330 token/saniye hıza ulaşıyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, kendi geliştirdiği Xring çip ailesini genişletirken cihaz üzerinde yapay zekâ işlemleri için tasarlanan yeni Xring O100 AI hızlandırıcı çipini tanıttı. Şirket, çipin 1,22 TB/s bellek bant genişliğine ulaştığını ve yerel yapay zekâ çıkarımında saniyede 330 token hız sunabildiğini söylüyor.

    Xiaomi Xring O100 AI çipini tanıttı

    Xiaomi'nin kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Lei Jun tarafından şirketin sonbahar lansman etkinliğinde duyurulan Xring O100, özellikle büyük dil modellerinin akıllı telefon, tablet ve diğer uç cihazlarda daha hızlı çalıştırılmasına odaklanıyor. Çipin en dikkat çekici özelliklerinden biri kullanılan paketleme teknolojisi.

    Xiaomi, O100'ü dünyanın ilk 6 nm 3D wafer-level stacked gelişmiş paketleme çözümü olarak tanımlıyor. Tasarımda işlem mantığı ile yüksek hızlı DRAM yongaları dikey şekilde üst üste yerleştiriliyor ve wafer-on-wafer yaklaşımı ile hibrit bonding teknolojisi kullanılıyor. Bu yapı, işlem birimleri ile bellek arasındaki fiziksel mesafeyi önemli ölçüde azaltıyor.

    Xiaomi'ye göre bunun sonucunda geleneksel akıllı telefonlara kıyasla 16 kata kadar daha yüksek bellek bant genişliği elde ediliyor. Şirket, 1,22 TB/s seviyesindeki bant genişliğinin O100’ün saniyede 330 token’a ulaşmasını sağladığını belirtiyor.

    Ticari kullanıma 2027'de çıkıyor

    Xiaomi'nin yaklaşımında temel amaç, mobil cihazlarda yapay zekâ performansını sınırlayan bellek darboğazını azaltmak. Güncel mobil işlemciler yapay zekâ modellerini çalıştırabilecek hesaplama gücüne sahip olsa da büyük modellerin ihtiyaç duyduğu verilerin işlem birimleri ile bellek arasında yeterince hızlı taşınamaması performansı sınırlayabiliyor. O100 ise yüksek bant genişliği ve yoğun bağlantılar sayesinde bu sorunu azaltmayı amaçlıyor.

    Xring O100, farklı çıkarım aşamalarına göre optimize edilen çok çekirdekli bir NPU yapısına sahip. Dinamik veri yönlendirme desteği de bulunan çip, Xiaomi'nin yerel yapay zekâ sistemlerinde uzun süreli yük altında çalışacak şekilde geliştirdiği çözümlerin bir parçası olarak konumlandırılıyor. Şirket daha önce O100'ü kullanan tablet benzeri prototipler ve Xiaomi AI Cube olarak adlandırılan mini PC formundaki sistemler göstermişti.

    Bu cihazlarda O100, diğer Xring çipleriyle birlikte kullanılarak yerel yapay zekâ işlemlerinin sürdürülmesi hedefleniyor. Xring O100'ün ticari ürünlerde kullanıma sunulması ise 2027 yılında bekleniyor. Çipin akıllı telefonlar ve tabletlerin yanı sıra robotlar ve farklı uç cihazlarda kullanılması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    faturalı hatta kredi lg kumanda resetleme milano sigara nerenin kıbrıs tıp eski model lg tv kanal ayarlama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum