Xiaomi, yeni fotoğraf yazıcısını satışa sundu: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni masaüstü fotoğraf yazıcısı Mijia Desktop Photo Printer 2'yi Çin'de satışa sundu. Yazıcının fiyatı 699 yuan (102 dolar) olarak belirlenirken, 4 inç çift panelli fotoğraf kağıdı ve 6 inç 4 renkli profesyonel fotoğraf kağıdı paketleri 69,2 yuan (10 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Xiaomi Mijia Desktop Photo Printer 2 özellikleri

Yeni model, 2020 yılında piyasaya sürülen Mijia Photo Printer 1S'in devamı niteliğinde. En dikkat çekici yenilik ise baskı teknolojisinde gerçekleşiyor. Mijia Desktop Photo Printer 2, önceki nesilde kullanılan 3 renkli boya süblimasyon sisteminden 4 renkli boya süblimasyon teknolojisine geçiş yapıyor. Eklenen siyah (K) katmanı sayesinde daha keskin metinler ve daha derin siyah tonları elde edilebiliyor.

Yazıcı, 4 inç çift taraflı fotoğraf kağıdı, kare yapışkanlı fotoğraf şeritleri ve hem 3 renkli hem de yeni 4 renkli 6 inç fotoğraf kağıtlarını destekliyor. Önceki nesil yalnızca kare yapışkanlı kağıtlar ve 6 inç fotoğraf kağıtlarıyla uyumluydu ve 4 renkli baskı desteği sunmuyordu.

Bağlantı tarafında da önemli bir güncelleme bulunuyor. Mijia Photo Printer 2, Wi-Fi yerine Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor. Böylece kullanıcılar herhangi bir kablosuz ağa ihtiyaç duymadan doğrudan akıllı telefonlarından yazıcıya bağlanabiliyor. Xiaomi, aynı anda birden fazla kullanıcının yazıcıya bağlanarak baskı alabileceğini ve hızlı düzenlemeler için 8 farklı filtre seçeneği sunulduğunu belirtiyor.

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Yazılım tarafında ise LUT tabanlı renk düzenleme araçları, artırılmış gerçeklik (AR) destekli hareketli fotoğraflar ve akıllı vesikalık fotoğraf modu gibi yeni özellikler dikkat çekiyor. Ayrıca kullanıcılar farklı doku seçeneklerine sahip laminasyon kaplamaları tercih edebiliyor. Önceki model yalnızca yüksek parlaklık kaplamasını destekliyordu.

Boyutları 199 x 126,6 x 85,7 mm olan yeni yazıcı, selefinden biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Xiaomi ayrıca yazıcıyla uyumlu çeşitli sarf malzemelerini de satışa sunacak. Bunlar arasında 4 inç çift panelli fotoğraf kağıdı, 3 inç yapışkanlı fotoğraf kağıdı, 6 inç fotoğraf kağıdı ve 6 inç 4 renkli profesyonel sürüm kağıt setleri yer alıyor.

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