Xiaomi, yeni fotoğraf yazıcısını satışa sundu: İşte özellikleri

Xiaomi Mijia Desktop Photo Printer 2 özellikleri
Yeni model, 2020 yılında piyasaya sürülen Mijia Photo Printer 1S'in devamı niteliğinde. En dikkat çekici yenilik ise baskı teknolojisinde gerçekleşiyor. Mijia Desktop Photo Printer 2, önceki nesilde kullanılan 3 renkli boya süblimasyon sisteminden 4 renkli boya süblimasyon teknolojisine geçiş yapıyor. Eklenen siyah (K) katmanı sayesinde daha keskin metinler ve daha derin siyah tonları elde edilebiliyor.
Yazıcı, 4 inç çift taraflı fotoğraf kağıdı, kare yapışkanlı fotoğraf şeritleri ve hem 3 renkli hem de yeni 4 renkli 6 inç fotoğraf kağıtlarını destekliyor. Önceki nesil yalnızca kare yapışkanlı kağıtlar ve 6 inç fotoğraf kağıtlarıyla uyumluydu ve 4 renkli baskı desteği sunmuyordu.
Yazılım tarafında ise LUT tabanlı renk düzenleme araçları, artırılmış gerçeklik (AR) destekli hareketli fotoğraflar ve akıllı vesikalık fotoğraf modu gibi yeni özellikler dikkat çekiyor. Ayrıca kullanıcılar farklı doku seçeneklerine sahip laminasyon kaplamaları tercih edebiliyor. Önceki model yalnızca yüksek parlaklık kaplamasını destekliyordu.
Boyutları 199 x 126,6 x 85,7 mm olan yeni yazıcı, selefinden biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Xiaomi ayrıca yazıcıyla uyumlu çeşitli sarf malzemelerini de satışa sunacak. Bunlar arasında 4 inç çift panelli fotoğraf kağıdı, 3 inç yapışkanlı fotoğraf kağıdı, 6 inç fotoğraf kağıdı ve 6 inç 4 renkli profesyonel sürüm kağıt setleri yer alıyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/07/06/xiaomi-mijia-desktop-photo-printer-2-launch-specs-price/ https://www.xiaomiyoupin.com/detail?scmv2_num=0&last_scmv2=3001.21.1%3Azero-3%3Azero-4%3Azero-5%3Azero-6%3Azero-7%3Azero.0.0&spmref=YouPinPC.%24SearchFilter%241.search_list.1.18080945&gid=184115 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: