    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı: İşte bilinen sorunlar

    Xiaomi, HyperOS için yeni haftalık hata raporunu yayınladı. Yavaş şarj ve Xiaomi Hesap uygulamasındaki hata bildirimleri düzelirken, YouTube oynatma sorunu devam ediyor.

    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı: İşte bilinen hatalar
    Xiaomi, HyperOS kullanıcılarını etkileyen güncel sorunları içeren haftalık hata raporunu yayınladı. Rapor, en sık karşılaşılan hataları, geçici çözümleri ve geliştirme sürecindeki düzeltmeleri listeliyor. Bu hafta Xiaomi, iki önemli sorunun çözüldüğünü ve bir hatanın hâlâ inceleme aşamasında olduğunu açıkladı.

    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı

    Rapora göre, Xiaomi Hesap uygulamasında görülen ve tüm cihazları etkileyen hata bildirimi sorunu bulut hizmeti güncellemesiyle çözüldü. Bu hata, bazı kullanıcıların cihazlarında sürekli olarak hata mesajı penceresiyle karşılaşmasına yol açıyordu. Xiaomi, güncelleme sonrası sorunun tamamen giderildiğini söylüyor.

    Bir diğer çözüm ise Redmi Note 12 Pro 5G ve Redmi Note 12 Pro+ 5G kullanıcılarını ilgilendiriyor. Bu modellerde görülen yavaş şarj problemi, 2.0.5.0.UMOINXM sürümünde tespit edilmiş ve yeni güncelleme ile giderilmiş durumda. Xiaomi, kullanıcıların cihazlarını en son sürüme güncellemelerini öneriyor.

    Buna karşın, HyperOS yüklü tüm cihazlarda YouTube videolarının oynatılamaması sorunu hâlâ araştırılıyor. Şirket, hatanın kaynağının belirlenmesi için geliştirici ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Xiaomi, kullanıcıları karşılaştıkları sorunları Geri Bildirim Uygulaması üzerinden veya resmi ROM forumlarında paylaşmaya teşvik ediyor.

    Ayrıca kullanıcılar, belirli cihazlara yönelik hata ve düzeltme durumlarını takip etmek için Xiaomi'nin resmi Telegram kanalına abone olabiliyor. Son olarak şirket, haftalık hata raporlarının HyperOS'un kararlılığını artırmak ve geliştirme süreci için kilit rol oynadığını vurguladı

    Profil resmi
    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

