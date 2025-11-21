Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı: İşte bilinen sorunlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS kullanıcılarını etkileyen güncel sorunları içeren haftalık hata raporunu yayınladı. Rapor, en sık karşılaşılan hataları, geçici çözümleri ve geliştirme sürecindeki düzeltmeleri listeliyor. Bu hafta Xiaomi, yeni hata düzeltmlerine ek olarak birden fazla sorunun hâlâ inceleme aşamasında olduğunu açıkladı.

Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı

Bu hafta çözülen sorunlardan ilki Xiaomi 15T Pro kullanıcılarını ilgilendiriyor. OS3.0.5.0.WOSEUXM beta sürümünde güncelleme paketinin indirilememesi, bildirim paketinin dosya hazır olmadan gönderilmesinden kaynaklanıyordu. Xiaomi, yükleme dosyasının artık erişilebilir olduğunu ve paketin sorunsuz şekilde indirilebildiğini açıkladı.

HyperOS yüklü tüm cihazları etkileyen bir başka hata ise Google Dialer uygulamasının mikrofon izni istemeye devam etmesi. Kullanıcı, izni daha önce verse bile uygulama tekrar uyarı penceresi gösteriyordu. Google'ın bulut kontrollü güncellemesi sonrasında sorun giderildi ve Xiaomi artık yeni bir rapor almadığını söylüyor.

Raporda çözümü bekleyen yeni hatalar da yer var. Xiaomi Pad 7 kullanıcılarının bazı durumlarda Wi-Fi bağlantısının kopması veya Game Booster içinde arayüz davranışlarının bozulması inceleme altında. Ayrıca Xiaomi 15 Ultra modelinde Bluetooth cihazlara bağlanıldığında sesin iletilmemesi, zamanlayıcının hatalı çalışması ve rastgele yeniden başlatmaların yaşanması araştırılıyor. Ayrıca Xiaomi 15 özelinde Instagram kamera erişim sorunu ve sistemin kendiliğinden yeniden başlatılması gibi problemler mevcut.

Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 10 modele daha geliyor 1 hf. önce eklendi

POCO modellerinde de birkaç hata tespit edilmiş durumda. POCO F5 kullanıcılarının ses panelinin donması, POCO X6 Pro 5G'nin ise belirli durumlarda kendiliğinden kapanması inceleniyor. Xiaomi, bu hataların çoğunda temel nedenin henüz netleşmediğini, problemlerin topluluk geri bildirimleri doğrultusunda değerlendirildiğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı: İşte bilinen hatalar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: