    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı: İşte bilinen sorunlar

    Xiaomi, HyperOS için yeni haftalık hata raporunu paylaştı. İşte Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlarını etkileyen sorunlara yönelik son düzeltmeler ve inceleme aşamasındaki hatalar.

    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı: İşte bilinen hatalar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS kullanıcılarını etkileyen güncel sorunları içeren haftalık hata raporunu yayınladı. Rapor, en sık karşılaşılan hataları, geçici çözümleri ve geliştirme sürecindeki düzeltmeleri listeliyor. Bu hafta Xiaomi, yeni hata düzeltmlerine ek olarak birden fazla sorunun hâlâ inceleme aşamasında olduğunu açıkladı.

    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı

    Bu hafta çözülen sorunlardan ilki Xiaomi 15T Pro kullanıcılarını ilgilendiriyor. OS3.0.5.0.WOSEUXM beta sürümünde güncelleme paketinin indirilememesi, bildirim paketinin dosya hazır olmadan gönderilmesinden kaynaklanıyordu. Xiaomi, yükleme dosyasının artık erişilebilir olduğunu ve paketin sorunsuz şekilde indirilebildiğini açıkladı.

    HyperOS yüklü tüm cihazları etkileyen bir başka hata ise Google Dialer uygulamasının mikrofon izni istemeye devam etmesi. Kullanıcı, izni daha önce verse bile uygulama tekrar uyarı penceresi gösteriyordu. Google'ın bulut kontrollü güncellemesi sonrasında sorun giderildi ve Xiaomi artık yeni bir rapor almadığını söylüyor.

    Raporda çözümü bekleyen yeni hatalar da yer var. Xiaomi Pad 7 kullanıcılarının bazı durumlarda Wi-Fi bağlantısının kopması veya Game Booster içinde arayüz davranışlarının bozulması inceleme altında. Ayrıca Xiaomi 15 Ultra modelinde Bluetooth cihazlara bağlanıldığında sesin iletilmemesi, zamanlayıcının hatalı çalışması ve rastgele yeniden başlatmaların yaşanması araştırılıyor. Ayrıca Xiaomi 15 özelinde Instagram kamera erişim sorunu ve sistemin kendiliğinden yeniden başlatılması gibi problemler mevcut.

    POCO modellerinde de birkaç hata tespit edilmiş durumda. POCO F5 kullanıcılarının ses panelinin donması, POCO X6 Pro 5G'nin ise belirli durumlarda kendiliğinden kapanması inceleniyor. Xiaomi, bu hataların çoğunda temel nedenin henüz netleşmediğini, problemlerin topluluk geri bildirimleri doğrultusunda değerlendirildiğini söylüyor.

    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

