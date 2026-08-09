Xiaomi'den ıslak/kuru elektrikli süpürge: Aktif köpük, buharlı temizlik

Tam Boyutta Gör Xiaomi, ev aletleri serisine yeni ıslak/kuru elektrikli süpürge modeli ekledi. Xiaomi YouPin'de listelenen ürün, yüksek emiş gücü, aktif köpük ve buharlı temizlemeyi birleştiriyor.

Mijia Wireless Floor Cleaner 5C tanıtıldı 2 hf. önce eklendi

Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Pro Foam Edition özellikleri nasıl?

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni hepsi bir arada zemin temizleme sistemiyle akıllı ev aletleri serisini genişletmeye devam ediyor. Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Pro Foam Edition, aynı anda süpürme ve paspaslama yapan kablosuz ıslak-kuru elektrikli süpürge. Paspaslamadan önce süpüren hibrit robot süpürgelerin aksine, bu süpürge her iki işlemi de aynı anda gerçekleştiriyor. Fayans, ahşap veya linolyum gibi sert yüzeyler için özel olarak tasarlanan temizleyici, halılar için uygun değil. Adından da anlaşılacağı gibi, cihazda dönen bir paspas rulosu bulunuyor ve inatçı kirleri parçalamak için aktif olarak temizleme köpüğü üretiyor. Sisteme buharlı temizleme özelliği de entegre edilmiş.

Xiaomi'ye göre, paspas rulosu anında tıkanma olmadan saçları temizlemek üzere tasarlanmış. Islak-kuru vakumlar için tipik olan bu ürün, yüzeyleri temizlerken aynı anda kirli suyu da emiyor. Bu işlem minimum nem bırakıyor. Xiaomi, vakum sistemi için 26.000 Pa emiş gücü iddiasında bulunuyor. Hijyeni korumak için, şarj istasyonu, kir dağılımını önlemek için paspas rulosunu 100°C suyla yıkayan, ardından bakteri ve kokuları engellemek için 80°C'de sıcak hava ile kurutan kendi kendini temizleme döngüsünü destekliyor.

Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Pro Foam Edition fiyatı ne kadar?

Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Pro Foam Edition şu anda Xiaomi YouPin'de yaklaşık 326 dolar fiyatla listeleniyor. Süpürgenin Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak Xiaomi benzer cihazları sık sık daha geniş ekosistem portföyü altında küresel olarak piyasaya sürüyor.

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