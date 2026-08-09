Xiaomi'den ıslak/kuru elektrikli süpürge: Aktif köpük, buharlı temizlik

Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Pro Foam Edition özellikleri nasıl?
Xiaomi'ye göre, paspas rulosu anında tıkanma olmadan saçları temizlemek üzere tasarlanmış. Islak-kuru vakumlar için tipik olan bu ürün, yüzeyleri temizlerken aynı anda kirli suyu da emiyor. Bu işlem minimum nem bırakıyor. Xiaomi, vakum sistemi için 26.000 Pa emiş gücü iddiasında bulunuyor. Hijyeni korumak için, şarj istasyonu, kir dağılımını önlemek için paspas rulosunu 100°C suyla yıkayan, ardından bakteri ve kokuları engellemek için 80°C'de sıcak hava ile kurutan kendi kendini temizleme döngüsünü destekliyor.
Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Pro Foam Edition fiyatı ne kadar?
Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Pro Foam Edition şu anda Xiaomi YouPin'de yaklaşık 326 dolar fiyatla listeleniyor. Süpürgenin Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak Xiaomi benzer cihazları sık sık daha geniş ekosistem portföyü altında küresel olarak piyasaya sürüyor.Kaynakça https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=184395 https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-launches-Mijia-Wireless-Floor-Scrubber-5-Pro-Foam-Edition-with-active-foam-and-steam-cleaning.1364199.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: