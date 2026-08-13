Xiaomi'nin yeni masaj tabancası 31 gün boyunca şarj gerektirmiyor

Xiaomi Mijia Multi-Head Massage Gun 3, ön satış döneminde 369 yuanlık (yaklaşık 54 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, farklı vücut bölgelerine ve masaj türlerine göre kullanılabilen üç değiştirilebilir başlıkla birlikte gelmesi. Başlıkların tamamında, özellikle sırt bölgesinde kullanımı kolaylaştırmak için ortada fiziksel bir boşluk bulunuyor. Böylece sırta uygulandığında doğrudan omurga üzerine baskı yapması engelleniyor.
Üç farklı masaj başlığı bulunuyor
Xiaomi, cihazın içerisinde çift eksenli fırçasız bir motor kullanıyor. Bu motor 25 kg'a kadar maksimum itme kuvveti üretebilirken masaj derinliği 4 mm'ye kadar çıkıyor. Cihazda sabit ve değişken frekans olmak üzere iki çalışma modu ve üç farklı yoğunluk seviyesi bulunuyor. Çalışma hızı ise 800 ile 2.000 RPM arasında değişiyor.
Cihazda ayrıca hafıza özelliği de bulunuyor. Böylece kullanıcı son kullandığı çalışma modu ve yoğunluk seviyesine geri dönebiliyor ve her kullanımda ayarları yeniden yapmak zorunda kalmıyor.
Pil tarafında ise 2.450 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Xiaomi'nin kendi testlerine göre cihaz, en düşük sabit frekans ayarında ve 3 kg yük altında yaklaşık 310 dakika çalışabiliyor. Bu değer günlük 10 dakikalık kullanım üzerinden hesaplandığında tek şarjla yaklaşık 31 günlük kullanım anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: