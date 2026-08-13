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    Xiaomi'nin yeni masaj tabancası 31 gün boyunca şarj gerektirmiyor

    Xiaomi, geniş bir alana aynı anda masaj yapabilen yeni masaj tabancasını tanıttı. 25 kg itme kuvveti ve 4 mm masaj derinliği sunan cihaz, tek şarjla 31 güne kadar kullanılabiliyor.

    Xiaomi'nin yeni masaj tabancası 31 gün boyunca şarj gerektirmiyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, masaj cihazlarına kendi dokunuşunu getirdiği Mijia Multi-Head Massage Gun 3'ü bu hafta Çin'de satışa çıkardı. Model, aynı anda daha geniş bir bölgeye temas edebilen çok noktalı masaj başlıkları kullanarak benzerlerinden ayrılıyor.

    Xiaomi Mijia Multi-Head Massage Gun 3, ön satış döneminde 369 yuanlık (yaklaşık 54 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, farklı vücut bölgelerine ve masaj türlerine göre kullanılabilen üç değiştirilebilir başlıkla birlikte gelmesi. Başlıkların tamamında, özellikle sırt bölgesinde kullanımı kolaylaştırmak için ortada fiziksel bir boşluk bulunuyor. Böylece sırta uygulandığında doğrudan omurga üzerine baskı yapması engelleniyor.

    Üç farklı masaj başlığı bulunuyor

    Xiaomi yeni masaj tabancası 31 gün boyunca şarj gerektirmiyor Tam Boyutta Gör
    Cihazla birlikte gelen en büyük başlık, özellikle bacaklar gibi daha geniş bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Yaklaşık 18.300 mm²'lik temas alanına sahip olan bu başlık, daha geniş bir bölgeye genel vuruş hareketi uyguluyor. Küresel yapıdaki ikinci başlıkta ise dört temas noktası bulunuyor ve toplam temas alanı 6.300 mm²'ye ulaşıyor. Bu başlık daha orta seviyede bir yoğurma etkisi sunuyor. Üçüncü başlık ise altı adet yükseltilmiş temas noktasına sahip. 2.700 mm²'lik temas alanıyla daha küçük bir bölgeye yoğun basınç uygulamak üzere tasarlanan bu başlık, özellikle daha derin bir masaj isteyen kullanıcılar için düşünülmüş. Bu üç başlığın farklı temas alanları ve temas noktaları, cihazın vücudun farklı bölgelerinde farklı şiddette kullanılmasına imkân tanıyor.

    Xiaomi, cihazın içerisinde çift eksenli fırçasız bir motor kullanıyor. Bu motor 25 kg'a kadar maksimum itme kuvveti üretebilirken masaj derinliği 4 mm'ye kadar çıkıyor. Cihazda sabit ve değişken frekans olmak üzere iki çalışma modu ve üç farklı yoğunluk seviyesi bulunuyor. Çalışma hızı ise 800 ile 2.000 RPM arasında değişiyor.

    Cihazda ayrıca hafıza özelliği de bulunuyor. Böylece kullanıcı son kullandığı çalışma modu ve yoğunluk seviyesine geri dönebiliyor ve her kullanımda ayarları yeniden yapmak zorunda kalmıyor.

    Pil tarafında ise 2.450 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Xiaomi'nin kendi testlerine göre cihaz, en düşük sabit frekans ayarında ve 3 kg yük altında yaklaşık 310 dakika çalışabiliyor. Bu değer günlük 10 dakikalık kullanım üzerinden hesaplandığında tek şarjla yaklaşık 31 günlük kullanım anlamına geliyor.

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