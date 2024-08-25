Xiaomi, 10 kg kapasiteli yeni Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi'ni piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi, yakın bir zamanda yeni dikey süpürgesini piyasaya sürdü. Ev elektroniği konusunda hız kesmeyen şirket, 10 kg kapasiteli yeni Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi'ni de piyasaya sürdü.

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İşte Xiaomi Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi'nin özellikleri ve fiyatı:

Minimalist bir tasarıma sahip bu çamaşır makinesi, sadece 0,3 metrekare yer kaplamakta. Giysilerin ağırlığına göre su seviyesini ayarlayan akıllı bulanık tartma özelliğine sahipt bu çamaşır makinesi ayrıca su ve enerji tasarrufu sağlarken kapsamlı temizlik sağlar.

Daha fazla kolaylık için makine kapalıyken uzun bir basışla etkinleştirilebilen hızlı bir başlatma seçeneği içeren Xiaomi Mijia Super Clean; kombine durulama ve sıkma işlevi, su alımı, durulama ve boşaltmanın aynı anda gerçekleşmesini sağlayarak yıkama sürecini daha da iyileştirir.

Tam Boyutta Gör 1.2'lik yüksek temizleme oranına sahip makine, akarların %99'undan fazlasını temizlediğini iddia ediyor. Ayrıca tek tıklamalı akıllı yıkama dahil 10 özel yıkama modu sunan makine, çeşitli kumaş türlerine hitap eden kişiselleştirilmiş bir yıkama deneyimi sağlayan 8 farklı su seviyesine de sahip.

720 rpm sıkma hızına, seviye 2 enerji verimliliğine sahip ve 220 V~/50 Hz güç kaynağıyla çalışan makine, 560x610x920 mm ölçülerinde ve 28 kg ağırlığında. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak ise 1.199 yuan (168 Dolar) fiyatıyla satışa sunulan Xiaomi Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi, 26 Ağustos'tan itibaren sınırlı bir süre için 899 yuan (126 Dolar) özel lansman fiyatına sahip.

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Xiaomi, yeni Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi'ni piyasaya sürdü