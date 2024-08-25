Xiaomi, 10 kg kapasiteli yeni Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi'ni piyasaya sürdü

İşte Xiaomi Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi'nin özellikleri ve fiyatı:
Minimalist bir tasarıma sahip bu çamaşır makinesi, sadece 0,3 metrekare yer kaplamakta. Giysilerin ağırlığına göre su seviyesini ayarlayan akıllı bulanık tartma özelliğine sahipt bu çamaşır makinesi ayrıca su ve enerji tasarrufu sağlarken kapsamlı temizlik sağlar.
Daha fazla kolaylık için makine kapalıyken uzun bir basışla etkinleştirilebilen hızlı bir başlatma seçeneği içeren Xiaomi Mijia Super Clean; kombine durulama ve sıkma işlevi, su alımı, durulama ve boşaltmanın aynı anda gerçekleşmesini sağlayarak yıkama sürecini daha da iyileştirir.
720 rpm sıkma hızına, seviye 2 enerji verimliliğine sahip ve 220 V~/50 Hz güç kaynağıyla çalışan makine, 560x610x920 mm ölçülerinde ve 28 kg ağırlığında. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak ise 1.199 yuan (168 Dolar) fiyatıyla satışa sunulan Xiaomi Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi, 26 Ağustos'tan itibaren sınırlı bir süre için 899 yuan (126 Dolar) özel lansman fiyatına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.