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    Xiaomi, 10 kg kapasiteli yeni Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi'ni piyasaya sürdü

    Geliştirilmiş tiftik filtresi ile önceki modellere göre daha fazla tiftik ve saç yakalayan 10 kg kapasiteli Xiaomi Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı:
    Xiaomi, yeni Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi'ni piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, yakın bir zamanda yeni dikey süpürgesini piyasaya sürdü. Ev elektroniği konusunda hız kesmeyen şirket, 10 kg kapasiteli yeni Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi'ni de piyasaya sürdü. 

    İşte Xiaomi Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi'nin özellikleri ve fiyatı:

    Minimalist bir tasarıma sahip bu çamaşır makinesi, sadece 0,3 metrekare yer kaplamakta. Giysilerin ağırlığına göre su seviyesini ayarlayan akıllı bulanık tartma özelliğine sahipt bu çamaşır makinesi ayrıca su ve enerji tasarrufu sağlarken kapsamlı temizlik sağlar.

    Daha fazla kolaylık için makine kapalıyken uzun bir basışla etkinleştirilebilen hızlı bir başlatma seçeneği içeren Xiaomi Mijia Super Clean; kombine durulama ve sıkma işlevi, su alımı, durulama ve boşaltmanın aynı anda gerçekleşmesini sağlayarak yıkama sürecini daha da iyileştirir.

    Xiaomi, yeni Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi'ni piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    1.2'lik yüksek temizleme oranına sahip makine, akarların %99'undan fazlasını temizlediğini iddia ediyor. Ayrıca tek tıklamalı akıllı yıkama dahil 10 özel yıkama modu sunan makine, çeşitli kumaş türlerine hitap eden kişiselleştirilmiş bir yıkama deneyimi sağlayan 8 farklı su seviyesine de sahip.

    720 rpm sıkma hızına, seviye 2 enerji verimliliğine sahip ve 220 V~/50 Hz güç kaynağıyla çalışan makine, 560x610x920 mm ölçülerinde ve 28 kg ağırlığında. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak ise 1.199 yuan (168 Dolar) fiyatıyla satışa sunulan Xiaomi Mijia Super Clean Çamaşır Makinesi, 26 Ağustos'tan itibaren sınırlı bir süre için 899 yuan (126 Dolar) özel lansman fiyatına sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 20 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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