Xiaomi, yeni Poco Pad C1 modelini duyurdu: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Poco markası altında yeni bir tablet modelini daha global pazarda sunmaya hazırlanıyor. Poco Pad C1 adıyla duyurulan cihaz, uygun fiyat segmentine odaklanırken 120Hz ekranı, büyük bataryası ve HyperOS 3 işletim sistemiyle geliyor.

Poco Pad C1 neler sunuyor?

Kaçıranlar için Poco Pad C1 ilk olarak nisan ayında ortaya çıkmış, kısa süre önce ise FCC kayıtlarında yeniden görüntülenmişti. Şimdi ise Xiaomi, cihazı resmi global internet sitesine ekleyerek tüm teknik detayları doğruladı. Yeni tablet, aslında Redmi Pad 2 9.7 modelinin yeniden markalanmış sürümü olarak geliyor.

Poco Pad C1, 9.7 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla geliyor. Panel, 120Hz yenileme hızı sunarken cihazın gövde kalınlığı 7.4 mm seviyesinde tutulmuş. Tabletin ağırlığı ise 406 gram olarak açıklandı. Performans tarafında Qualcomm imzalı Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi bulunuyor.

Bu yonga setine 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama eşlik ediyor. Cihaz kutudan doğrudan HyperOS 3 ile çıkacak. Batarya tarafında ise 7.600 mAh kapasite bulunuyor. Tablet, 18W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Kamera özellikleri çok iddialı olmasa da temel kullanım senaryolarına yönelik ön ve arka kameralar cihazda yer alıyor.

Xiaomi'den dev hamle: Kendi bataryasını üretecek 1 gün önce eklendi

Xiaomi, Poco Pad C1 modelini mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunacak. Ancak şimdilik fiyat etiketi ve çıkış tarihi paylaşılmış değil. Buna rağmen cihazın, uygun fiyatlı Android tablet segmentinde rekabetçi bir seçenek olması bekleniyor. Poco Pad C1'in fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak Redmi Pad 2 9.7 modelinin 155 dolardan başlayan fiyatlara sahip olduğunu söyleyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Xiaomi, yeni Poco Pad C1 modelini duyurdu: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: