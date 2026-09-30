Xiaomi yeni termosunu tanıttı: Ters çevirince çay demliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Mijia ürün ailesine yeni bir termos modeli ekledi. Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition adıyla tanıtılan ürün, klasik termoslardan farklı olarak ters çevrilerek çay demlenmesine imkan tanıyor. 500 ml kapasiteye sahip olan model, titanyum gövdesi ve çıkarılabilir çay haznesiyle satışa çıkacak.

Ters çevirerek çay demliyor

Xiaomi'nin yeni termosunda sıcak suyun çayla buluşması için yer çekiminden yararlanan özel bir sistem kullanılıyor. Şeffaf ve BPA içermeyen Tritan çay haznesi, termosun üst bölümünde bulunuyor. Hazne ile ana gövde arasında ise titanyum filtre yer alıyor. Kullanıcının öncelikle termosu kapalı şekilde ters çevirmesi gerekiyor.

Bu hareketle sıcak su, filtreden geçerek üst bölümde bulunan çay haznesine ulaşıyor. Şeffaf hazne sayesinde çayın rengi takip edilerek demleme seviyesini görmek mümkün oluyor. Çay istenilen seviyeye ulaştığında termos yeniden düz konuma getiriliyor. Böylece demlenen içecek alt bölümdeki yalıtımlı hazneye geri dönüyor. Çay yaprakları ise üst bölümdeki filtrede kaldığı için içeceğin gereğinden fazla demlenmesinin önüne geçiliyor.

Tam Boyutta Gör Sistem, yeşil çay, siyah çay ve oolong gibi farklı çayların yanı sıra limon dilimleri, nane yaprakları, kurutulmuş mandalina kabuğu ve ginseng gibi malzemelerle de kullanılabiliyor. Termosun ana gövdesi, filtresi ve kapak iç yüzeyi titanyumdan üretiliyor. Xiaomi, kullanılan titanyumun yüzde 99'un üzerinde saflığa sahip olduğunu belirtiyor.

Malzemenin paslanmaya karşı dayanıklı olması ve içeceğe metalik tat bırakmaması da ürünün öne çıkan özellikleri arasında. Çay demleme özelliğine ihtiyaç duyulmayan durumlarda üstteki şeffaf hazne sökülerek ürün standart termos haline getirilebiliyor. Vakum yalıtımlı gövdenin sıvıyı yaklaşık 45 derece sıcaklıkta 6 saat boyunca koruyabildiği belirtiliyor.

Bakım tarafında ise titanyum filtre çıkarılabiliyor. Silikon conta üzerinde bulunan çekme aparatı sayesinde conta da kolayca sökülerek temizlenebiliyor. Xiaomi, Tritan haznenin yüksek sıcaklıktaki suda kaynatılmaması veya bekletilmemesi gerektiği konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Tea-Water Separation Edition fiyatı

Xiaomi Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition, 500 ml kapasiteye sahip olacak. Ürünün fiyatı 199 yuan, yani yaklaşık 30 dolar olarak açıklandı. Xiaomi Youpin üzerinden kitlesel fonlama kampanyasının 14 Ekim saat 10.00'da başlaması planlanıyor. Termos, Deep Space Gray ve Moonlight Silver olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Xiaomi yeni termosunu tanıttı: Ters çevirince çay demliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: