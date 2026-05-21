    Performans canavarı Xiaomi YU7 GT tanıtıldı: 990 beygir güç, 705 km menzil

    Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen YU7 GT modelini resmi olarak tanıttı. Yüksek performanslı elektrikli SUV, 57.300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Xiaomi YU7 GT neler sunuyor?

    Performans açısından YU7 GT, Gran Turismo ruhunu taşıyan bir SUV olarak öne çıkıyor. Xiaomi’nin kendi geliştirdiği V8s EVO motoru 28.000 rpm’ye kadar çıkabiliyor ve güç modülünde kullanılan silikon karbür (SiC) teknolojisi sayesinde motor verimliliği %98,38’e ulaşıyor.

    738 kW (990 hp) tepe gücü sunan araç, 0-100 km/h hızlanmasını yalnızca 2,92 saniyede tamamlıyor ve maksimum 300 km/h hıza çıkabiliyor. 101,7 kWh kapasiteli NMC lityum batarya, 897V mimari üzerinde çalışıyor ve yalnızca 15 dakikalık şarjla 570 km menzil ekleyebiliyor. Toplam CLTC menzil ise 705 km olarak belirtiliyor.
    Xiaomi, yüksek performans ve yol tutuş için YU7 GT’yi Nürburgring pistinde test edilmiş “Jiaolong Chassis Master Edition” şasi ile donattığını açıkladı. Çift valfli CDC amortisörler, bağımsız yükseklik ve sertlik ayarlı kapalı çift odacıklı havalı süspansiyon ve eLSD (elektronik sınırlı kayma diferansiyeli) sayesinde güç, milisaniyeler içinde arka tekerlekler arasında dağıtılıyor. Karbon-seramik frenler ve Akebono kaliperler sayesinde araç, 100-0 km/h frenlemeyi yalnızca 32,9 metre mesafede tamamlayabiliyor ve üst üste yapılan yüksek hız duruşlarında performans kaybı yaşamıyor.
    İç ve dış tasarımda kapsamlı karbon fiber opsiyonlarıbulunuyor ve 24 ayar altın-karbon fiber amblem dikkat çekiyor. Kabin ise 2,3 m² Alcantara ile kaplanmış olup dört koltukta masaj fonksiyonu standart olarak sunuluyor. Diğer dikkat çekici özellikler arasında, akıllı karartmalı tavan, çok katmanlı PVB akustik camlar, 25 hoparlörlü ses sistemi, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Dolby Atmos desteği yer alıyor.

    Xiaomi YU7 GT'nin başlangıç fiyatı 389.900 yuan (57.300 dolar) olarak açıklandı. Ayrıca “GT Sports Kit” seçeneği 34.000 yuan (5.000 dolar) yerine tanıtım dönemi için 14.000 yuan (2.100 dolar) fiyatla sunuluyor. En üst donanım seviyesindeki “Big Full Pack” ise 429.900 yuan (63.200 dolar) fiyat etiketine sahip.

