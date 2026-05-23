Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil markası Voyah, yeni modeli Passion S’in ilk resmi görsellerini paylaştı. Marka tarafından “teknoloji odaklı dinamik SUV” olarak tanımlanan model, hızla büyüyen FUV (Fusion Utility Vehicle) segmentine giriş yaparken Xiaomi YU7’ye rakip olmaya hazırlanıyor.

Tasarım tarafında Passion S oldukça agresif bir görünüm sunuyor. Ön bölümde kaslı çizgilere sahip kaput, entegre hava kanalları ve sportif detaylar dikkat çekiyor. Karbon fiber görünümlü parçaların kullanıldığı düşünülen modelde tavana yerleştirilmiş LiDAR sistemi de bulunuyor.

Yan tarafta coupe SUV formunu benimseyen Passion S, aerodinamik çizgileriyle öne çıkıyor. Model; 5.050 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik ve 1.656 mm yükseklik ölçülerine sahip. 3.000 mm aks mesafesiyle orta-üst sınıf SUV segmentinde konumlanan araç, 21 inçlik koyu renk dövme jantlar ve turuncu fren kaliperleriyle sportif karakterini güçlendiriyor.

Arka bölümde ise büyük bir spoyler ve hava yönlendirme kanalları dikkat çekiyor. Tasarımın genelinde performans odaklı bir yaklaşım benimsendiği görülüyor.

Voyah Passion S, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonla sunulacak. Arkadan itişli versiyonda 300 kW (402 beygir) güç üreten elektrik motoru görev yapıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonda ise buna ek olarak önde 175 kW (235 beygir) gücünde ikinci bir motor bulunuyor. Böylece toplam sistem gücü 475 kW’a, yani yaklaşık 637 beygire ulaşıyor.

Araçta lityum demir fosfat (LFP) batarya paketi kullanılırken, 800V mimari desteği sayesinde yüksek hızlı şarj teknolojisi de sunuluyor.

Xiaomi YU7'ye güçlü rakip: Yeni Voyah Passion S

