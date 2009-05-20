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Xigmatek ürün gamının ilk PC kasasını duyurdu; Midgard

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,5b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xigmatek ürün gamının ilk PC kasasını duyurdu; Midgard
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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan ve en son Thor'un Kılıcı isimli modeliyle dikkatleri üzerine çeken Xigmatek operasyonlarını genişletiyor. Firma yaptığı açıklama ile ürün gamının ilk PC kasasını duyurdu. Midgard isimli mid-tower kasanın 253 x 502 x 563 mm boyutlarında olduğu ve hem oyuncuları hem de performans tutkunlarını hedef aldığı belirtiliyor. Siyah renkli tasarıma sahip olan Midgard, 5x 5.25 harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor ayrıca dahili donanımlar için alet bağımsız kuruluma da olanak tanıyabiliyor.

Segmentindeki pek çok kasadan farklı olarak PSU arka üst yerine arka alt kısma konumlandırıldığı bilgisayar kasası, titreşim önleyici padlara ve güç kaynağı için çıkartılabilir toz filtresine de sahip. Bir ön kısma diğer ise arkaya konumlandırılan, 120mm'lik LED iki fanla serinletilen yeni kasa, ayrıca yan panel, orta bölme ve üst kısma toplamda dört adet ekstra fanın da takılabilmesine olanak tanıyor. Ön panelinde eSATA, iki adet ses ve iki USB portu bulunan yeni kasa da su soğutma sistemleriyle kullanım için kanallara da yer verilmiş.

Satışına önümüzdeki ay başlanacak Xigmatek Midgard'ın yurt dışı satış fiyatı 60 Avro olacak.

Xigmatek ürün gamının ilk PC kasasını duyurdu; Midgard
Tam Boyutta Gör

Xigmatek ürün gamının ilk PC kasasını duyurdu; Midgard
Tam Boyutta Gör

Xigmatek ürün gamının ilk PC kasasını duyurdu; Midgard
Tam Boyutta Gör

Xigmatek ürün gamının ilk PC kasasını duyurdu; Midgard
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Tolgá 10 yıl
tr ye gelsin wallahi alcam çok beğendim eğer 100tl olursa
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mav1li 10 yıl

Orjinalden alıntı: DEATH71

Midgard isimli mid-tower kasanın 253 x 502 x 563 mm boyutlarında olduğu



Ölçülerden en az birisi yanlış. 5.25" sürücü yuvalarının büyüklüğüne bakınca en fazla 20cm genişliği var.


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TELESCOPE 10 yıl
beğenimize sunulmuş ,teşekkürler
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
iğrenç
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YaRaNoZ 10 yıl
RC690 a çok benziyor dediğiniz gibi. Fiyatıda Türkiye'de RC690 dan ucuz olur herhalde. RC690 alamayanlar için çok güzel bir alternatif olabilir. Tabii soğutma performansını da blmiyoruz.
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aliyazc 10 yıl
bu tıpkı rc690
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sadtneverdie 10 yıl
benım kasanın bırerbır kopyası dıyecegım ama Allah için 1-2 değişiklik yapmışlar
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husNUKE 10 yıl
siyah ve turuncu uyumlu olmuş ama bu renkler sadece kasanın içinde kullanılmış, on kısımda turuncu birşeyler olsaydı belki daha guzel görünürdü
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sertacaygun 10 yıl
RC690, pardon... HSNGencer'in yorumunu görünce şaşırdım...
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iscanthere 10 yıl
ben de benim kasaya baya bi benzettim.
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sertacaygun 10 yıl
CM690'la ASUS'lara benziyor.
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toonjai 10 yıl
sac kasa sanırım. fiyatına bakınca öyle algıladım.
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hsngencer 10 yıl
cm 690 nın aynısını yapmıslar.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Farklı bir tasarım değil ama hoş olmuş :)
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TSForever 10 yıl
kasanın birçok yeri rc-690 a benziyor.
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DraGonS 10 yıl
Güç kaynağı yeri iyi olmamış bence. Arkadan bağlanan kabloların aşağı sarkacağı düşünülürse oradaki çoğu kablo erir :P. Firmalar böyle küçük şeyleri nasıl düşünemiyor hayret doğrusu.
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