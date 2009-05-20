Xigmatek ürün gamının ilk PC kasasını duyurdu; Midgard

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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan ve en son Thor'un Kılıcı isimli modeliyle dikkatleri üzerine çeken Xigmatek operasyonlarını genişletiyor. Firma yaptığı açıklama ile ürün gamının ilk PC kasasını duyurdu. Midgard isimli mid-tower kasanın 253 x 502 x 563 mm boyutlarında olduğu ve hem oyuncuları hem de performans tutkunlarını hedef aldığı belirtiliyor. Siyah renkli tasarıma sahip olan Midgard, 5x 5.25 harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor ayrıca dahili donanımlar için alet bağımsız kuruluma da olanak tanıyabiliyor.

Segmentindeki pek çok kasadan farklı olarak PSU arka üst yerine arka alt kısma konumlandırıldığı bilgisayar kasası, titreşim önleyici padlara ve güç kaynağı için çıkartılabilir toz filtresine de sahip. Bir ön kısma diğer ise arkaya konumlandırılan, 120mm'lik LED iki fanla serinletilen yeni kasa, ayrıca yan panel, orta bölme ve üst kısma toplamda dört adet ekstra fanın da takılabilmesine olanak tanıyor. Ön panelinde eSATA, iki adet ses ve iki USB portu bulunan yeni kasa da su soğutma sistemleriyle kullanım için kanallara da yer verilmiş.

Satışına önümüzdeki ay başlanacak Xigmatek Midgard'ın yurt dışı satış fiyatı 60 Avro olacak.

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