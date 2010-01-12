Xigmatek yeni oyuncu kasası Utgard'ı detaylandırdı

Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle tanınan Xigmatek, ilk bilgilerini kısa bir süre önce açıkladığı Utgard isimli yeni oyuncu kasasını detaylandırdı. Hem dış hem de iç tasarımı olmak üzere tamamı Siyah olan ayrıca Turuncu renkli komponentleri ve agresif çizgileriyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan Utgard, orta kısımda firma logosunun yer aldığı delikli ön tasarımıyla kasa içi soğutmada yüksek performans hedefliyor.

Üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelinde iki ses, iki eSATA ve dört USB 2.0 portunu barındıran yeni kasa, 9 adet 5-25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Dahili fanların kontrollü için iki adet kontrol butonuna sahip olan Xigmatek Utgard, ihtiyaç duyulduğu takdirde 9 adet fanla kullanılabiliyor. Önde ve arkada 120mm, üst kısımda ise 170mm çapında olmak üzere standart olarak üç fanla gelen kasa, su soğutma sistemleriyle de uyumlu.

Oyuncular için hazırlanan kasaların pek çoğunda olduğu gibi güç kaynağı bölmesinin alt kısma konumlandırıldığı Xigmatek Utgard, 17 Şubat'ta 69.90 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulacak.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör