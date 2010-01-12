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Xigmatek yeni oyuncu kasası Utgard'ı detaylandırdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
47,3b
1
89
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xigmatek yeni oyuncu kasası Utgard'ı detaylandırdı
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Yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle tanınan Xigmatek, ilk bilgilerini kısa bir süre önce açıkladığı Utgard isimli yeni oyuncu kasasını detaylandırdı. Hem dış hem de iç tasarımı olmak üzere tamamı Siyah olan ayrıca Turuncu renkli komponentleri ve agresif çizgileriyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan Utgard, orta kısımda firma logosunun yer aldığı delikli ön tasarımıyla kasa içi soğutmada yüksek performans hedefliyor.

Üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelinde iki ses, iki eSATA ve dört USB 2.0 portunu barındıran yeni kasa, 9 adet 5-25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Dahili fanların kontrollü için iki adet kontrol butonuna sahip olan Xigmatek Utgard, ihtiyaç duyulduğu takdirde 9 adet fanla kullanılabiliyor. Önde ve arkada 120mm, üst kısımda ise 170mm çapında olmak üzere standart olarak üç fanla gelen kasa, su soğutma sistemleriyle de uyumlu.

Oyuncular için hazırlanan kasaların pek çoğunda olduğu gibi güç kaynağı bölmesinin alt kısma konumlandırıldığı Xigmatek Utgard, 17 Şubat'ta 69.90 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulacak.

Xigmatek yeni oyuncu kasası Utgard'ı detaylandırdı
Tam Boyutta Gör

Xigmatek yeni oyuncu kasası Utgard'ı detaylandırdı
Tam Boyutta Gör

Xigmatek yeni oyuncu kasası Utgard'ı detaylandırdı
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DH Misafiri 9 yıl
ben pecereli modelini bu hafta almayı düşünüyor :) psu su yetersiz kalırsa standart'ını alırım bende o zaman.
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kaya_kerim 9 yıl
arkadaşlar bende bugün utgard pencereli modelini aldım kabloları saklamak için herşeyi düşünmüşler arka kapağın altında bütün kablolar pencereli olduğu için görüntü süper oldu kablolar yok fanlar süper ledli birde neon aldım mükemmel oldukasa tek kelimeyle harika fan hız kontrolcüsüde var alınabilecek en iyi kasa 250 tl olmuş vatanda
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DH Misafiri 9 yıl
ben kasayı almayı düşünüyorum ancak kasayla gelen psu sunun değeri 500w gözüküyor bu gerçek degermi yoksa zirve degerimi alanlar yardımcı olursa seviniyorum bendeki ekrankartını çalıştırması için SAPPHIRE HD5750 Vapor-X
en az 450w istiyorda.
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azmo 9 yıl
Bimekstekiler 500w psulu modellerdi ,vatandakiler 700w psu ile geliyor karışıklık olmasın .
DH Misafiri

ben kasayı almayı düşünüyorum ancak kasayla gelen psu sunun değeri 500w gözüküyor bu gerçek degermi yoksa zirve degerimi alanlar yardımcı olursa seviniyorum bendeki ekrankartını çalıştırması için SAPPHIRE HD5750 Vapor-X .

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ahmet5505 9 yıl

fx57


Yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle tanınan Xigmatek, ilk bilgilerini kısa bir süre önce açıkladığı Utgard isimli yeni oyuncu kasasını detaylandırdı. Hem dış hem de iç tasarımı olmak üzere tamamı Siyah olan ayrıca Turuncu renkli komponentleri ve agresif çizgileriyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan Utgard, orta kısımda firma logosunun yer aldığı delikli ön tasarımıyla kasa içi soğutmada yüksek performans hedefliyor.


Üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelinde iki ses, iki eSATA ve dört USB 2.0 portunu barındıran yeni kasa, 9 adet 5-25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Dahili fanların kontrollü için iki adet kontrol butonuna sahip olan Xigmatek Utgard, ihtiyaç duyulduğu takdirde 9 adet fanla kullanılabiliyor. Önde ve arkada 120mm, üst kısımda ise 170mm çapında olmak üzere standart olarak üç fanla gelen kasa, su soğutma sistemleriyle de uyumlu.


Oyuncular için hazırlanan kasaların pek çoğunda olduğu gibi güç kaynağı bölmesinin alt kısma konumlandırıldığı Xigmatek Utgard, 17 Şubat'ta 69.90 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulacak.









Arkadaşlar bende bugun bimeks ten Xigmatek CPC-T90DB-T52 Utgard Win.W/500W PC Kasa modelini aldım
gerçekten güzel kasa sistemi yarın toplayım resimlerni paylaşıcağım sizle .
Herkeze tavsiye edeiyorum..
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ERDA 9 yıl
Bence çok güzel.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Vatanda 700Wlık bronz 80+ güç kaynağı ile 300TL ye satılıyor. Kalitesini bilemem ama güç kaynağı ile fiyat çok cazip.
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talh4wk 9 yıl
hertarafı delik deşik hava yolu nasıl olcak onda :D
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ErdemYalçın 9 yıl
İşlemci soketi arkasındaki havalandırma ızgarası çok iyi fikir , simsiyah kasa turuncu renkli fanlar da çok uyumlu olmuş.
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stradosphere 9 yıl
@IhtiyarDelikanli
Standart oyuncu kasalarında birbirine benzerlik mevcut.Ama iğrenilecek kadar kötü bir ürün de değil.Sonuçta her firmanın farklı tasarımları olsa bile birbirine benzeyen tasarılmarıda olabilir
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quzman 9 yıl
Kasayı görünürde diğerlerinden ayıran hiç bir fark göremedim ...
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
Booghuk IYK kusacam yeter artık aynı fab dan mı çıkıo bütün kasalar ne
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kudretx 9 yıl
Urun guzel olmus,4 adet water cooler yeri var,anlasilan firma kendini gelistiyor.
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Tolgá 9 yıl
çok güzel kasaya benziyor
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