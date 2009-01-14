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Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu; Thor'un Çekici

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,1b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu; Thor'un Çekici
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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Xigmatek'in yeni işlemci soğutucusu gün ışığına çıktı. Firmanın Thor'un Çekici olarak isimlendirdiği yeni soğutucu da Bakır tabanlı 7 adet ısı aktarım borusu bulunuyor. Soğutucu üzerindeki ısı aktarım borularından dördü (8mm kalınlığında) doğrudan işlemci ile temas kurarken, 6mm kalınlığındaki diğer üçüyse işlemci temas noktasının hemen üst kısmına konumlandırılmış.

120mm x 159mm x 90mm boyutlarında ve 500 gram ağırlığında olan soğutucuda ayrıca çok sayıda Alüminyum yaprağa yer verilmiş. 2x 120mm'lik fan ile kullanılabileceği belirtilen soğutucu AMD'nin Soket 754, 939 ve AM2+, Intel'in ise LGA775 ve LGA1366 formundaki işlemcileriyle uyumlu. Xigmatek'in tasarımıyla da farklılaşan yeni soğutucusunun önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.

Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu; Thor'un Çekici
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Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu; Thor'un Çekici
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N-0NE 10 yıl
Hep aynı tasarımlar hep aynı.Firmalar birbirinden alıp üretiyolar.Forever water cooling !!!
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flow 10 yıl
guzel gıbı ama bı ton para ver ustune zımparayla cılayla ugras işin yoksa
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[sharpshooter] 10 yıl
Temel olarak piyasadaki soğutucularla aynı tip olsada ısı yapraklarının tasarımı estetik olmuş ancak işlemci ile temas yüzeyi sunbeam C.C.freezer dan alıntı gibi adamlar baktılar işe yarıyo

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Executor Arhentir 10 yıl
inş. Sunbeam core contact freezerdaki gibi plastik destek ayaklı(bir nevî Intelin Pushin pin yapısı ama daha sağlam) olmaz.Ilk denmemde kırıldı ama 3 ayakla bile benzersiz sogutması var.
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pitisko 10 yıl
bence tomb raider underworld den esinlenmiş gibiler yarım kilo olması iyi ama ben pek f/p acisindan devrim gercekleştireceğini sanmıyorum.
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gordon01 10 yıl
yan taraflara fan taktı mı süper soğutur gibime geliyor
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darkmet86 10 yıl
Ben thermolab die bi soüutucu gördüm şuan dünyanın en iyi sogutucusu burdan bakın arkadaşlar; frostytech.com/...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
temas yüzeyi çok kötü olmuş ayna gibi olması gerekirdi!!
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StreamRolleR 10 yıl
irek çekirdk temas fena değil....
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hunter06 10 yıl
bakır rengi ısı borularında ne kadar çekici görünüyormuş bu renk çok itici olmuş

işlemci temas yüzeyide zımparalanmış gibi [>:]
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