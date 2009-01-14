Xigmatek'den yeni işlemci soğutucusu; Thor'un Çekici

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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Xigmatek'in yeni işlemci soğutucusu gün ışığına çıktı. Firmanın Thor'un Çekici olarak isimlendirdiği yeni soğutucu da Bakır tabanlı 7 adet ısı aktarım borusu bulunuyor. Soğutucu üzerindeki ısı aktarım borularından dördü (8mm kalınlığında) doğrudan işlemci ile temas kurarken, 6mm kalınlığındaki diğer üçüyse işlemci temas noktasının hemen üst kısmına konumlandırılmış.

120mm x 159mm x 90mm boyutlarında ve 500 gram ağırlığında olan soğutucuda ayrıca çok sayıda Alüminyum yaprağa yer verilmiş. 2x 120mm'lik fan ile kullanılabileceği belirtilen soğutucu AMD'nin Soket 754, 939 ve AM2+, Intel'in ise LGA775 ve LGA1366 formundaki işlemcileriyle uyumlu. Xigmatek'in tasarımıyla da farklılaşan yeni soğutucusunun önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.

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