    Xiaomi alt markası Xming yeni projeksiyon cihazını duyurdu

    Xming Q6 Neo akıllı projeksiyon cihazı, 360 derece yatay ve 180 derece dikey dönebilen gimbal sistemi sayesinde tek elle görüntüyü ayarlamayı kolaylaştırıyor.   

    Xming Q6 Neo özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Gençlere yönelik şık tasarımlı projeksiyon cihazları ile tanınan Xiaomi alt markası Xming, görüntü ayarlama zahmetini en aza indiren yeni ürününü duyurdu. Xming Q6 Neo akıllı projeksiyon cihazı dikkat çekici özelliklere sahip. 

    Xming Q6 Neo özellikleri ve fiyatı

    Xming Q6 Neo projeksiyon cihazı çift kollu gimbal sayesinde tek elinizi kullanarak görüntüyü ayarlamanızı sağlıyor. 360 derece yatay olarak dönebilen cihaz ayrıca 180 derece de diikey olarak dönebiliyor. 

     LED ışık kaynağı 120 inçe kadar Full HD görüntü yansıtabiliyor. H.265 ile de 4K ölçeklendirme yapılabiliyor. 1100 Ansi LÜMEN civarına denk genel 245 CVIA lümen parlaklık, 2600:1 kontrast oranı, berraklığı destekleyen 3 parça cam katmanlı PhotonX 2.0 optik motor ve HDR10+ desteği mevcut. 

    Ses tarafında ise 6W yüksek hassas hoparlörler 120cc ses odası ile desteklenmiş. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, HDMI 2.0, USB 2.0, 3.5mm şeklinde bağlantı seçenekleri sunulurken Android 9.0 ile de geniş bir kaynak elde ediliyor. Oldukça sessiz çalışan Xming Q6 Neo projeksiyon cihazı 111$ fiyat etiketine sahip. 
     

