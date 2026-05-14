Xpeng, Avrupa’da VW fabrikasını satın almayı değerlendiriyor

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, Avrupa’daki büyüme planlarını hızlandırırken üretim kapasitesini artırmak için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin, Avrupa’da Volkswagen ve diğer otomobil üreticileriyle görüşmeler yürüttüğü, olası bir fabrika satın alımının gündemde olduğu ortaya çıktı.

VW fabrikaları Xpeng radarında

Xpeng’in Kuzeydoğu Avrupa Genel Müdürü Elvis Cheng, şirketin Avrupa’da yerel üretim altyapısı oluşturma hedefi kapsamında Volkswagen ile üretim tesisi konusunda temas halinde olduğunu açıkladı. Görüşmelerin merkezinde ise kullanılmayan veya düşük kapasiteyle çalışan fabrikaların değerlendirilmesi bulunuyor.

Xpeng, halihazırda araçlarını Avusturya’daki Magna Steyr tesisinde üretiyor. Şirketin G6 ve G9 modellerinin Avrupa üretimi Eylül 2025’te başlamıştı. Bu adımın temel amacı ise Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı yüksek gümrük tarifelerinin etkisini azaltmaktı.

Ancak şirketin mevcut üretim altyapısının artık sınırlarına yaklaştığı belirtiliyor. Elvis Cheng, sözleşmeli üretim hattında kapasite sıkıntısı yaşanmaya başladığını ifade etti. Ayrıca Xpeng’in 2026 model yılına ait P7+ elektrikli sedanının deneme üretimini de Ocak ayında aynı Avusturya tesisinde tamamladığı aktarıldı.

Yeni tesis de kurulabilir

Tam Boyutta Gör Xpeng’in tesis satın alımının yanı sıra Avrupa’da sıfırdan yeni bir fabrika kurma ihtimalini de değerlendirdiği bildiriliyor. Cheng, bazı eski üretim tesislerinin yeni nesil elektrikli araçların gereksinimlerini karşılamakta zorlanabileceğini belirterek, Volkswagen fabrikalarının “biraz eski” olduğunu söyledi.

Xpeng yeni üretim tesisi ararken Volkswagen ise Avrupa operasyonlarında kapsamlı yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda. Alman otomotiv devi, zayıflayan talep ve artan rekabet nedeniyle üretim kapasitesini küçültmeye hazırlanıyor.

Şirketin planına göre Volkswagen, 2030 yılına kadar yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 750 bin araç azaltacak. Buna ek olarak şirketin Avrupa genelinde kullanılmayan veya düşük kapasitede çalışan fabrikalara odaklanarak yıllık 500 bin adetlik ek kapasite kesintisi hedeflediği belirtiliyor.

Volkswagen CEO’su Oliver Blume da geçen ay yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa’daki atıl kapasitesinin Çinli ortaklar tarafından kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirdiklerini söylemişti.

Volkswagen ile Xpeng arasındaki iş birliği son yıllarda önemli ölçüde derinleşmiş durumda. Alman üretici, 2023 yılında yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırım yaparak Xpeng’in yaklaşık yüzde 5 hissesini satın almıştı.

Çinli üreticiler Avrupa’daki atıl fabrikalara yöneliyor

Avrupa’daki düşük kullanım oranına sahip fabrikalar yalnızca Xpeng’in ilgisini çekmiyor. Çinli otomobil üreticileri, küresel büyüme stratejileri kapsamında Avrupa’daki mevcut üretim altyapılarını değerlendirmeye başladı.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li de şirketin Stellantis ve diğer Avrupalı üreticilerle görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Görüşmelerin odağında yine bölgedeki düşük kapasiteyle çalışan otomobil fabrikaları bulunuyor.

