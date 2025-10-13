Xpeng, içinde uçan araç taşıyan fütüristik otomobilini Orta Doğu’ya getiriyor

Etkinlikte Land Aircraft Carrier modelinin ilk yurtdışı insanlı uçuş gösterisi gerçekleştirildi. Xpeng Aeroht, etkinlik kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ali & Sons Group, Katar’dan Almana Group, Kuveyt’ten AlSayer Group ve BAE Çin İş Konseyi ile alım sözleşmeleri imzaladı. Bu anlaşmalarla birlikte şirketin küresel toplam sipariş sayısı 7.000 adede ulaştı.
Xpeng Aeroht aynı zamanda uluslararası markası “ARIDGE”’i resmen tanıttı. Şirketin Guangzhou’daki uçan otomobil üretim tesisi ise Eylül ayı sonunda tamamlandı. Bu tesis, 2026 yılında başlayacak seri üretim ve teslimat sürecine ev sahipliği yapacak. Böylece “Land Aircraft Carrier”, hem Çin’in hem de dünyanın seri üretime giren ilk uçan otomobili olma unvanını taşıyacak.
Bagajında uçan araç taşıyan otomobil
Uçuş modülü aracın bagaj kısmında taşınıyor ve park halindeyken şarj edilebiliyor. %30'dan %80'e yalnızca 18 dakikada şarj olabilen modül, 5 ila 6 uçuş gerçekleştirebiliyor. Dronlara benzeyen dört pervaneli uçuş sistemi iki yolcu kapasitesine sahip. Sistem, tek tuşla otomatik kalkış ve iniş, otomatik navigasyon ve 5 dakikada öğrenilebilen kolay kullanım özellikleriyle donatılmış durumda. Xpeng Aeroht, "Land Aircraft Carrier" modelinin Orta Doğu pazarına 2027 yılı itibarıyla giriş yapmasını planlıyor.