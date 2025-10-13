Giriş
    Xpeng, içinde uçan araç taşıyan fütüristik otomobilini Orta Doğu’ya getiriyor

    Xpeng Aeroht, “Land Aircraft Carrier” için Orta Doğu’dan 600 sipariş aldı. Araç, dört koltuklu, 1.000 km menzilli ve 280 bin dolarlık fiyatıyla 2026’da seri üretime geçecek.

    Xpeng’den Orta Doğu çıkarması: Land Aircraft Carrier geliyor Tam Boyutta Gör
    Çinli Xpeng’in uçan otomobil birimi Xpeng Aeroht, “Land Aircraft Carrier” adını verdiği aracına Orta Doğu’dan 600 adetlik sipariş aldı. Şirketin 12 Ekim’de Dubai’de düzenlediği ilk uluslararası etkinlikte duyurulan anlaşma, uçan otomobil sektöründe bugüne kadar verilen en büyük yurt dışı toplu sipariş olarak kayda geçti.

    Etkinlikte Land Aircraft Carrier modelinin ilk yurtdışı insanlı uçuş gösterisi gerçekleştirildi. Xpeng Aeroht, etkinlik kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ali & Sons Group, Katar’dan Almana Group, Kuveyt’ten AlSayer Group ve BAE Çin İş Konseyi ile alım sözleşmeleri imzaladı. Bu anlaşmalarla birlikte şirketin küresel toplam sipariş sayısı 7.000 adede ulaştı.

    Xpeng Aeroht aynı zamanda uluslararası markası “ARIDGE”’i resmen tanıttı. Şirketin Guangzhou’daki uçan otomobil üretim tesisi ise Eylül ayı sonunda tamamlandı. Bu tesis, 2026 yılında başlayacak seri üretim ve teslimat sürecine ev sahipliği yapacak. Böylece “Land Aircraft Carrier”, hem Çin’in hem de dünyanın seri üretime giren ilk uçan otomobili olma unvanını taşıyacak.

    Bagajında uçan araç taşıyan otomobil

    Xpeng’den Orta Doğu çıkarması: Land Aircraft Carrier geliyor Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 280 bin dolar fiyat etiketine sahip olan “Land Aircraft Carrier”, 3 eksenli ve 6 tekerlekli yapısıyla öne çıkıyor. 5.500 mm uzunluğa, 2.000 mm genişliğe ve 2.000 mm yüksekliğe sahip olan dört koltuklu araç, C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabiliyor. 800V silikon karbür menzil genişletme platformu üzerine inşa edilen model, 6x6 dört tekerlekten çekiş ve 1.000 kilometrenin üzerinde CLTC sürüş menzili sunuyor.

    Uçuş modülü aracın bagaj kısmında taşınıyor ve park halindeyken şarj edilebiliyor. %30’dan %80’e yalnızca 18 dakikada şarj olabilen modül, 5 ila 6 uçuş gerçekleştirebiliyor. Dronlara benzeyen dört pervaneli uçuş sistemi iki yolcu kapasitesine sahip. Sistem, tek tuşla otomatik kalkış ve iniş, otomatik navigasyon ve 5 dakikada öğrenilebilen kolay kullanım özellikleriyle donatılmış durumda. Xpeng Aeroht, “Land Aircraft Carrier” modelinin Orta Doğu pazarına 2027 yılı itibarıyla giriş yapmasını planlıyor.

