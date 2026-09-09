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    XPeng, insansı robot üretim hattını devreye aldı: Seri üretime geçiyor

    XPeng, insansı robotu IRON için otomatik üretim hattını devreye aldı. Şirket, 2026 sonuna kadar seri üretime geçip 2027'de ticari satışlara başlamayı hedefliyor.

    XPeng, insansı robot üretim hattını devreye aldı: IRON geliyor Tam Boyutta Gör

    Çinli elektrikli otomobil üreticisi XPeng, insansı robotu IRON için özel olarak geliştirilen üretim hattını devreye aldı. Şirket, seri üretime 2026 sonuna kadar başlamayı ve robotları 2027'de Çin ile yurt dışı pazarlarında satışa sunmayı hedefliyor.

    Kendi başına üretim hattından çıktı

    XPeng'in gelişmiş genel amaçlı insansı robotu IRON, lansman sırasında son montaj sürecini tamamlayarak üretim hattından kendi başına yürüyerek çıktı. Şirket açısından bu gösterim, robotun yalnızca Ar-Ge ve küçük ölçekli deneme üretimi aşamasında kalmadığını, artık hat tabanlı üretime geçtiğini ortaya koyuyor.

    Bununla birlikte kurulan üretim hattı, XPeng tarafından özellikle yüksek hacimli insansı robot üretimi için sıfırdan geliştirildi. Şirket, elektrikli otomobil üretiminde kullandığı kalite kontrol yaklaşımlarını robot üretimine uyarlarken hattın temel üretim süreçlerinin yüzde 80'den fazlasının otomatikleştirildiğini açıkladı.

    Teknik özellikleri dikkat çekiyor

    XPeng, insansı robot üretim hattını devreye aldı: IRON geliyor Tam Boyutta Gör

    IRON, XPeng'in fiziksel yapay zeka yaklaşımının merkezindeki robotlardan biri. Robotun gövdesinde 76 serbestlik derecesi, her bir elinde ise 21 serbestlik derecesi bulunuyor. Tamamen kapalı esnek kafes yapısı, robotun dış yüzeyini oluştururken aynı zamanda güvenlik işlevi de görüyor.

    Robotun yapay zeka altyapısında XPeng'in kendi geliştirdiği üç Turing AI çipi yer alıyor. Şirket bu donanımın toplamda 2.250 TOPS'a kadar işlem gücü sunduğunu belirtiyor.

    Bu hesaplama kapasitesi, XPeng'in Physical AI temel modelinin doğrudan robot üzerinde çalıştırılmasına olanak sağlıyor. Şirketin hedefi, IRON'un görevleri yerine getirirken uzaktan insan operatör tarafından sürekli kontrol edilmesine ihtiyaç duymaması.

    Şirket uzun vadede üretimi ayda 1.000 robotun üzerine çıkarmayı ve 2030'a kadar yılda 1 milyon robot üretme kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

    İlk olarak şirket içinde kullanılacak

    Seri üretimden çıkacak IRON robotları ilk olarak tüketicilere satılmayacak. Robotların öncelikle XPeng mağazalarında ve şirketin endüstriyel tesislerinde kullanılması planlanıyor.

    IRON'un burada müşterileri karşılaması, araçlar hakkında bilgi vermesi, ziyaretçilere rehberlik etmesi, denetim yapması ve küçük eşyaların taşınması gibi görevleri üstlenmesi bekleniyor. Bu süreçlerden elde edilecek veriler sayesinde de robot geliştirilmeye devam edilecek. 2027 yılında ise Çin ile yurt dışı pazarlarında satışların başlaması planlanıyor.

    Tesla Optimus için zorlu rakip

    IRON’un üretim bandından inmesi haliyle Xpeng’in Tesla ve Optimus projesiyle karşı karşıya getiriyor. Elon Musk daha önce Tesla'nın 2026 yılında yaklaşık 10.000 Optimus robotu üretebileceğini öngörmüştü. Ancak Tesla'nın kendi açıklamalarına göre Optimus henüz faydalı işler gerçekleştiren bir ürün konumunda değil.

    Tesla'nın Fremont tesisinde Optimus üretiminin bu dönemde başlaması beklenirken, ilk aşamada üretim hızının düşük olması öngörülüyor. V3 olarak anılan yeni nesil Optimus'un tanıtımı da daha önceki planlara kıyasla gecikmiş durumda.

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