Xpeng P7, Xiaomi YU7'yi geride bırakarak 24 saatlik dayanıklılık testinde rekor kırdı

Yeni Xpeng P7 için gerçekleştirilen 24 saatlik dayanıklılık testi, sürücüler dönüşümlü olarak kullanırken aracın durmaksızın çalıştığı, sürekli yüksek hızlı sürüş ve hızlı şarjı içeriyor. Bu test, elektrikli araçların uzun süreli performansını, şarj verimliliğini zorlamak amacıyla düzenleniyor. Sürekli yüksek hızlarda sürüş gerçekleştirildiği için, bataryaların hızlı şarj ve deşarj performansı ve termal yönetimi test performansında büyük rol oynuyor.
Ortalama 210 km/s hızda seyredildi ve 30 şarj seansı gerçekleştirildi
Yeni Xpeng P7, Çin'de 6 Ağustos'ta tanıtıldı ve ön siparişe açıldı. Resmi lansman ise bu ay sonunda yapılacak. Araçta 800V yüksek voltajlı mimari platform ve 5C ultra hızlı şarj destekli AI batarya standart olarak sunuluyor. Otomobil, 10 dakikalık şarjla 525 km menzil elde edebiliyor, maksimum menzil ise 820 km'ye ulaşıyor. 100 km'de yalnızca 12 kWh enerji tüketen araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlıyor ve 230 km/s azami hıza çıkabiliyor.
