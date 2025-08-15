Giriş
    Xpeng P7, Xiaomi YU7'yi geride bırakarak 24 saatlik dayanıklılık testinde rekor kırdı

    Elektirkli Xpeng P7, 24 saatlik dayanıklılık testinde 3.961 km katederek dünya rekoru kırdı ve önceki rekorun sahibi Xiaomi YU7'yi 17 km geride bıraktı.        

    Xpeng P7, 24 saatlik dayanıklılık testinde rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Xpeng'in yeni elektrikli otomobili Xpeng P7, 24 saatlik dayanıklılık testinde 3.961 km katederek dünya rekoru kırdı. Önceki rekor, 3.944 km ile Xiaomi YU7'ye aitti. 2019’da Porsche Taycan 3.425 km, 2024’te Mercedes-Benz CLA 3.717 km katetmişti.

    Yeni Xpeng P7 için gerçekleştirilen 24 saatlik dayanıklılık testi, sürücüler dönüşümlü olarak kullanırken aracın durmaksızın çalıştığı, sürekli yüksek hızlı sürüş ve hızlı şarjı içeriyor. Bu test, elektrikli araçların uzun süreli performansını, şarj verimliliğini zorlamak amacıyla düzenleniyor. Sürekli yüksek hızlarda sürüş gerçekleştirildiği için, bataryaların hızlı şarj ve deşarj performansı ve termal yönetimi test performansında büyük rol oynuyor.

    Ortalama 210 km/s hızda seyredildi ve 30 şarj seansı gerçekleştirildi

    Xpeng P7, 24 saatlik dayanıklılık testinde rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Xpeng P7’nin ulaştığı 3.961 km’lik mesafe, yılın başlarında benzer bir sınavdan geçen Xiaomi YU7 Max’in 3.944 km’lik performansını da geride bıraktı. YU7 Max, test boyunca (şarj süreleri hariç) ortalama 210 km/s hızın üzerinde seyretti ve ortalama 10-12 dakika süren 30 şarj seansı gerçekleştirdi. Test, Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC) tarafından da onaylandı.

    Yeni Xpeng P7, Çin’de 6 Ağustos’ta tanıtıldı ve ön siparişe açıldı. Resmi lansman ise bu ay sonunda yapılacak. Araçta 800V yüksek voltajlı mimari platform ve 5C ultra hızlı şarj destekli AI batarya standart olarak sunuluyor. Otomobil, 10 dakikalık şarjla 525 km menzil elde edebiliyor, maksimum menzil ise 820 km’ye ulaşıyor. 100 km’de yalnızca 12 kWh enerji tüketen araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlıyor ve 230 km/s azami hıza çıkabiliyor.

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    CagriSR 11 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

