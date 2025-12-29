Xpeng P7+: Dünyanın en uzun menzilli EREV sedanı tanıtıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Xpeng, 29 Aralık’ta yaptığı açıklamada 2026 model Xpeng P7+ için hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcılı (EREV) seçenekler sunacağını duyurdu. Küresel bir model olarak konumlandırılan P7+, 36 ülkede satışa çıkacak.

Elektrikli versiyon CLTC’ye göre 725 kilometre menzil sunarken, EREV versiyonu toplam 1.550 kilometrelik kapsamlı menzile ulaşıyor. Elektrikli versiyon, 800V mimari ve 5C hızlı şarj desteğiyle kısa sürede enerji depolayabiliyor. EREV versiyonunda ise saf elektrikle 430 kilometre yol alınabiliyor ve model, Xpeng’e göre “dünyanın en uzun elektrik menziline sahip EREV sedanı” konumunda.

EREV versiyonda 1.5 litrelik turbo motor, elektrik motorunu besleyerek toplam sistem gücünü 320 kW’a çıkarıyor. Maksimum hız 200 km/s olarak açıklandı. Elektrik motoru 180 kW (241 hp) güç sağlarken, menzil uzatıcı motor 148 hp sunuyor.

Tam Boyutta Gör P7+’ın önceki elektrikli versiyonu, geçen yıl piyasaya çıkmış ve 26.100-29.700 dolar fiyat aralığında satışa sunulmuştu. Hava sürtünme katsayısı 0.206 Cd olan model, arkadan itişli yapı ve kalıcı mıknatıslı senkron motorla çalışıyor.

Mevcut batarya seçenekleri 60,7, 74,9 ve 76,3 kWsa kapasiteye sahip ve sırasıyla 615, 685 ve 725 km CLTC menzil sunuyor. Üst donanım 5C hızlı şarj desteklerken, diğer versiyonlar 3C ile şarj oluyor. Böylece batarya, versiyona göre %30’dan %80’e sadece 12 ile 20 dakika arasında dolabiliyor.

