Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xpeng P7+: Dünyanın en uzun menzilli EREV sedanı tanıtıldı

    Xpeng, 2026 model P7+’yı yenilenmiş tasarım ve 104 geliştirme ile tanıttı. Tam elektrikli ve menzil uzatıcılı EREV seçenekleri, sırasıyla 725 km elektrikli ve 1.550 km toplam menzil sunuyor.

    Xpeng P7+: Dünyanın en uzun menzilli EREV sedanı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xpeng, 29 Aralık’ta yaptığı açıklamada 2026 model Xpeng P7+ için hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcılı (EREV) seçenekler sunacağını duyurdu. Küresel bir model olarak konumlandırılan P7+, 36 ülkede satışa çıkacak.

    Elektrikli versiyon CLTC’ye göre 725 kilometre menzil sunarken, EREV versiyonu toplam 1.550 kilometrelik kapsamlı menzile ulaşıyor. Elektrikli versiyon, 800V mimari ve 5C hızlı şarj desteğiyle kısa sürede enerji depolayabiliyor. EREV versiyonunda ise saf elektrikle 430 kilometre yol alınabiliyor ve model, Xpeng’e göre “dünyanın en uzun elektrik menziline sahip EREV sedanı” konumunda.

    EREV versiyonda 1.5 litrelik turbo motor, elektrik motorunu besleyerek toplam sistem gücünü 320 kW’a çıkarıyor. Maksimum hız 200 km/s olarak açıklandı. Elektrik motoru 180 kW (241 hp) güç sağlarken, menzil uzatıcı motor 148 hp sunuyor.

    Xpeng P7+: Dünyanın en uzun menzilli EREV sedanı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    P7+’ın önceki elektrikli versiyonu, geçen yıl piyasaya çıkmış ve 26.100-29.700 dolar fiyat aralığında satışa sunulmuştu. Hava sürtünme katsayısı 0.206 Cd olan model, arkadan itişli yapı ve kalıcı mıknatıslı senkron motorla çalışıyor.

    Mevcut batarya seçenekleri 60,7, 74,9 ve 76,3 kWsa kapasiteye sahip ve sırasıyla 615, 685 ve 725 km CLTC menzil sunuyor. Üst donanım 5C hızlı şarj desteklerken, diğer versiyonlar 3C ile şarj oluyor. Böylece batarya, versiyona göre %30’dan %80’e sadece 12 ile 20 dakika arasında dolabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mafia the old country indir takım otobüsleri deplasmana nasıl gidiyor fiat doblo 1.3 multijet premio yorumları 70mai elektrostatik bant itiş çekiş programı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum