Dünyanın ilk AI tanımlı aracı Xpeng P7+, EREV oldu: 12 dakikada yüzde 80 şarj!

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi Xpeng, X9 ve G7 modellerinin EREV (Extended Range Electric Vehicle, Menzil Artırıcı Hibrit Araçlar) versiyonlarının ardından P7+ sedan serisini de EREV ile genişletmeyi planlıyor. Resmi kayıtlara göre yeni P7+ EREV modeli 49,2 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya paketine sahip olacak ve Çin’in CLTC ölçüm standardına göre 325 km saf elektrik menzili sunacak. Ancak aracın toplam menzil verisi henüz açıklanmadı.

Xpeng P7+ EREV geliyor

Güç aktarımı, 110 kW (148 bg) maksimum güç üreten 1.5T motor ve 180 kW (241 bg) elektrik motorundan oluşan bir menzil genişletici sistemi ile sağlanacak. Araç, 200 km/s azami hıza ulaşabilecek.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Xpeng, Kunpeng süper elektrik sistemini tanıtarak EREV pazarına giriş yapmıştı. Bu sistem, 800V yüksek voltajlı silikon karbür platform üzerine kurulmuş 5C AI batarya paketi, hibrit silikon karbür koaksiyel elektrik tahrik ve 1 dB’e kadar düşük işletim gürültüsü sunan menzil genişletici ile donatılmış durumda. Sistem, 430 km saf elektrik menzili ve 1400 km kombin menzil sunabiliyor. Hızlı şarjda batarya 12 dakikada %80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor veya saniyede 1 km menzil ekleyebiliyor.

Tasarım açısından P7+ EREV, mevcut BEV modelinin görünümünü büyük ölçüde koruyor. Gövde uzunluğu 15 mm artırılarak 5071 mm’ye çıkarken diğer boyutlar değişmiyor. Ön tasarımda 1.5T motorun soğutmasını optimize eden hava kanalları bulunuyor. Arka bölümde ise Xpeng logosu merkezde konumlandırılmış halka şeklinde yeni bir arka far tasarımı yer alıyor ve “P7+ power ultra” rozeti, aracın kimliğini vurgulamak için sağ alt köşeye eklenmiş.

Öte yandan Çin pazarındaki mevcut Xpeng P7+ BEV modeli de güncelleniyor. Bu araç, Xpeng tarafından dünyanın ilk AI-tanımlı aracı olarak tanımlanmıştı. Yeni versiyon, 61,7 kWh ve 74,9 kWh olmak üzere iki batarya seçeneğine sahip olacak ve saf elektrik menzilleri sırasıyla 615 km, 590 km, 725 km ve 700 km olacak. Daha fazla detay, resmî açıklama ile netleşecek.

