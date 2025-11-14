Dünyanın ilk AI tanımlı aracı Xpeng P7+, EREV oldu: 12 dakikada yüzde 80 şarj!

Xpeng P7+ EREV geliyor
Güç aktarımı, 110 kW (148 bg) maksimum güç üreten 1.5T motor ve 180 kW (241 bg) elektrik motorundan oluşan bir menzil genişletici sistemi ile sağlanacak. Araç, 200 km/s azami hıza ulaşabilecek.
Tasarım açısından P7+ EREV, mevcut BEV modelinin görünümünü büyük ölçüde koruyor. Gövde uzunluğu 15 mm artırılarak 5071 mm’ye çıkarken diğer boyutlar değişmiyor. Ön tasarımda 1.5T motorun soğutmasını optimize eden hava kanalları bulunuyor. Arka bölümde ise Xpeng logosu merkezde konumlandırılmış halka şeklinde yeni bir arka far tasarımı yer alıyor ve “P7+ power ultra” rozeti, aracın kimliğini vurgulamak için sağ alt köşeye eklenmiş.
Öte yandan Çin pazarındaki mevcut Xpeng P7+ BEV modeli de güncelleniyor. Bu araç, Xpeng tarafından dünyanın ilk AI-tanımlı aracı olarak tanımlanmıştı. Yeni versiyon, 61,7 kWh ve 74,9 kWh olmak üzere iki batarya seçeneğine sahip olacak ve saf elektrik menzilleri sırasıyla 615 km, 590 km, 725 km ve 700 km olacak. Daha fazla detay, resmî açıklama ile netleşecek.