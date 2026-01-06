Xpeng P7+'ın Avusturya'daki test üretimi tamamlandı

Yeni Xpeng P7+’ın dış tasarımı büyük ölçüde mevcut modelin çizgilerini koruyor, ancak bazı ince dokunuşlarla güncellenmiş bir görünüm sunuyor. Ön tarafta yine bölünmüş far yapısı ve markanın imzası haline gelen yıldız halkası ışık tasarımı dikkat çekiyor. Alt bölümde de kısa ve uzun farların birleşik formu korunuyor. Arka bölümde küçük bir spoyler bulunuyor.
İç mekânda genel yerleşim korunurken, renk seçenekleri genişletilmiş. Donanım tarafında ise 8,8 inç dijital gösterge paneli, 29 inçlik geniş head-up display, gizli havalandırma kanalları, yıldız yağmuru ambiyans aydınlatması, mikrofiber kaplı kablosuz şarj ünitesi ve mikrofiber tavan döşemesi öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor.
Avusturya’daki üretim faaliyetleri ile birlikte şirket, Avrupa’da daha güçlü ve istikrarlı bir varlık hedefliyor. Avrupa'daki üretim kapasitesine bağlı olarak ilerleyen süreçte Xpeng P7+'ı Türkiye pazarında da görmemiz mümkün.
Xpeng, Çin'in en hızlı büyüyen elektrikli araç markalarından biri olarak öne çıkıyor. 2025 yılında 430 bine yakın satış gerçekleştiren şirket yıllık bazda yüzde 126 büyüme gösterdi. Markanın yurt dışı satışları ise yüzde 96 artarak 45 bin adet seviyesinde tamamlandı.
