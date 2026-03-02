Kim Nerede? 248 Uygun fiyatlı iPhone 17e tanıtıldı, Türkiye'de satışa sunuldu 248 Hızlı iyileştiren hastane: Kurulduğu araziden 4 kat fazla yeşil alana sahip! 198 Xiaomi 17 Ultra Türkiye fiyatı belli oldu
    Hız Sınırlarını Zorlayın | XPG Mars 980 Blade SSD İnceleme

    Adata markasının yeni nesil depolama teknolojisindeki iddiasını ortaya koyan XPG Mars 980 Blade yüksek hızlarda çalışan bir ssd modeli olarak öne çıkıyor.      

    Adata markasının yeni nesil depolama teknolojisindeki iddiasını ortaya koyan XPG Mars 980 Blade yüksek hızlarda çalışan bir ssd modeli olarak öne çıkıyor. PCIe Gen5 x4 arabirimi standartlarında performansıyla donanım dünyasında dikkat çekiyor. 

    Kontrolcü tarafında 6nm üretim süreciyle hazırlanan Silicon Motion SM2508 modelini kullanan ürünün bünyesindeki dört çekirdekli Arm Cortex-R8 işlemci ve 8 kanal/32 CE yapısı barındıran bir mimariye sahip. Hız konusunda yükseklerde gezen ürün 14.000 MB/s sıralı okuma ve 10.000 MB/s sıralı yazma değerleriyle geliyor. Derniliklerine indiğimizde 2GB (2x1GB) kapasiteli Samsung DDR4-2666 önbelleği ve Micron 232 katmanlı TLC NAND yongalarıyla donatılmış.

    Dayanıklılık tarafında 1.500G/0.5ms darbeye karşı direnç gösteren ve 2.000.000 saatlik MTBF süresi sunan bu SSD ayrıca 1TB modelinde sağladığı 740 TBW yazım ömrüyle uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Üstelik 0.8mm kalınlığındaki heatsink soğutma parçası sayesinde termal dengesini kurmaya çalışıyor. Mars 980 Blade, PlayStation 5 (PS5) ile tam uyumlu çalışabiliyor. Adata SSD Toolbox yazılımı üzerinden diski sağlık ve performans verilerini anlık olarak takip edilebiliyor. Erişim olara 2K IOPS okuma değerleri sunabiliyor.

    00:00 - Giriş
    00:21 - Ürünün Standartı ve Yapısal Formu
    00:46 - Belleğin Bileşenleri ve Teknik Değerler
    03:41 - Playstation 5 Oyun Konsolu Uyumluluğu
    04:00 - Adata SSD Toolbox Yazılımı
    04:15 - Gerçek Dünya Dosya Aktarımı
    04:58 - Isınma Durumu ve Termal Hali
    05:35 - SSD Detay ve Smart Verileri
    05:49 - Sentetik Test Sonuçları
    06:30 - Ürün Değerlendirmesi
    07:23 - Kapanış

