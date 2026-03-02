Hız Sınırlarını Zorlayın | XPG Mars 980 Blade SSD İnceleme

Adata markasının yeni nesil depolama teknolojisindeki iddiasını ortaya koyan XPG Mars 980 Blade yüksek hızlarda çalışan bir ssd modeli olarak öne çıkıyor.

Adata markasının yeni nesil depolama teknolojisindeki iddiasını ortaya koyan XPG Mars 980 Blade yüksek hızlarda çalışan bir ssd modeli olarak öne çıkıyor. PCIe Gen5 x4 arabirimi standartlarında performansıyla donanım dünyasında dikkat çekiyor.

Kontrolcü tarafında 6nm üretim süreciyle hazırlanan Silicon Motion SM2508 modelini kullanan ürünün bünyesindeki dört çekirdekli Arm Cortex-R8 işlemci ve 8 kanal/32 CE yapısı barındıran bir mimariye sahip. Hız konusunda yükseklerde gezen ürün 14.000 MB/s sıralı okuma ve 10.000 MB/s sıralı yazma değerleriyle geliyor. Derniliklerine indiğimizde 2GB (2x1GB) kapasiteli Samsung DDR4-2666 önbelleği ve Micron 232 katmanlı TLC NAND yongalarıyla donatılmış.

Dayanıklılık tarafında 1.500G/0.5ms darbeye karşı direnç gösteren ve 2.000.000 saatlik MTBF süresi sunan bu SSD ayrıca 1TB modelinde sağladığı 740 TBW yazım ömrüyle uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Üstelik 0.8mm kalınlığındaki heatsink soğutma parçası sayesinde termal dengesini kurmaya çalışıyor. Mars 980 Blade, PlayStation 5 (PS5) ile tam uyumlu çalışabiliyor. Adata SSD Toolbox yazılımı üzerinden diski sağlık ve performans verilerini anlık olarak takip edilebiliyor. Erişim olara 2K IOPS okuma değerleri sunabiliyor.

00:00 - Giriş

00:21 - Ürünün Standartı ve Yapısal Formu

00:46 - Belleğin Bileşenleri ve Teknik Değerler

03:41 - Playstation 5 Oyun Konsolu Uyumluluğu

04:00 - Adata SSD Toolbox Yazılımı

04:15 - Gerçek Dünya Dosya Aktarımı

04:58 - Isınma Durumu ve Termal Hali

05:35 - SSD Detay ve Smart Verileri

05:49 - Sentetik Test Sonuçları

06:30 - Ürün Değerlendirmesi

07:23 - Kapanış