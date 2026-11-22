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Oynat Bellek fiyatlarının yükseldiği bu dönemde XPG ve ADATA, sundukları fiyat avantajıyla dikkat çekiyor. Düşük profilli tasarımıyla öne çıkan XPG Lancer Blade DDR5 RAM, 6000MT/s hızı ve EXPO desteğiyle sistemlerde yüksek performans sağlıyor. ADATA Legend 710 SSD ise PCIe Gen3 yapısı ve HMB teknolojisiyle günlük kullanımda bütçe dostu, hızlı bir depolama çözümü sunuyor. İhtiyaca uygun bu iki donanım, bütçe dostu sistemler için oldukça dengeli bir alternatif oluşturuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Bilgisayar toplarken çoğu zaman işlemci ve ekran kartı seçimine yoğunlaşıyoruz. Ancak sistemin genel performansı, kararlılığı ve kullanım deneyimi söz konusu olduğunda RAM ve SSD seçimi de en az bu bileşenler kadar önemli. Özellikle son yıllarda DDR5 belleklerin yaygınlaşması ve NVMe SSD fiyatlarının daha ulaşılabilir hale gelmesiyle birlikte, yüksek performans için mutlaka en pahalı donanımlara yönelmek gerekmiyor.

Bu incelememizde XPG'nin düşük profilli Lancer Blade DDR5 16GB 6000MT/s belleğini ve ADATA'nın PCIe Gen3 arayüzünü kullanan Legend 710 512GB NVMe SSD modelini mercek altına alıyoruz.

XPG Lancer Blade DDR5 6000MT/s: Düşük Profilli Tasarım, On-die ECC desteği ve Yüksek Performans

ADATA'nın oyuncu donanımlarına odaklanan markası XPG'nin Lancer Blade RGB serisi, düşük profilli tasarıma ve yüksek bellek hızlarına odaklanıyor. İncelediğimiz 16GB kapasiteli DDR5-6000MT/s modeli, özellikle güncel AMD ve Intel platformları için uygun fiyatıyla dikkat çekici bir seçenek.

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Belleğin en önemli özelliklerinden biri RGB aydınlatmasına rağmen yaklaşık 40 mm yüksekliğindeki düşük profilli soğutucuya sahip olması. Bu tasarım, özellikle büyük kule tipi işlemci soğutucularının kullanıldığı sistemlerde ciddi bir avantaj sağlayabiliyor. Çünkü yüksek soğutucu bloklarına sahip RAM'ler, işlemci soğutucusunun fanıyla çakışabiliyor. Bu durum bazen fanın yukarı çekilmesini gerektiriyor ve kasa uyumluluğunu bile etkileyebiliyor.

Düşük profilli belleklerin pek konuşulmayan avantajlarından biri de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Daha kompakt RAM'ler, küçük hacimli kasalarda montajı kolaylaştırırken işlemci soğutucusu çevresindeki fiziksel alanın daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca sade tasarımları sayesinde sistem içerisinde daha temiz bir görünüm sağlıyorlar.

AMD EXPO ve Intel XMP 3.0 neden bu kadar önemli?

Lancer Blade RGB'nin öne çıkan özellikleri arasında AMD EXPO ve Intel XMP 3.0 desteği bulunuyor. Peki bu teknolojiler neden önemli?

Öncelikle 6000MT/s hızında satılan bir DDR5 belleğin, bilgisayara takıldığı anda mutlaka bu hızda çalışmadığını bilmek gerekiyor. Bellekler sistem tarafından başlangıçta daha düşük JEDEC hızlarında çalıştırılabiliyor. Örneğin 6000MT/s destekli bir modül, BIOS ayarlarına bağlı olarak 4800MT/s seviyesinde açılabiliyor.

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AMD EXPO ve Intel XMP 3.0, bellek üreticisinin önceden hazırladığı frekans, zamanlama ve voltaj ayarlarını BIOS üzerinden etkinleştirmeyi sağlıyor. Böylece kullanıcı, karmaşık bellek ayarlarıyla uğraşmadan RAM'in hedeflenen hızına ulaşabiliyor.

Özellikle Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemcilerin kullanıldığı birçok AM5 sistemde 6000MT/s, performans ve bellek denetleyicisi uyumu arasında oldukça dengeli bir nokta oluşturuyor. Intel platformlarında da XMP profilleri yüksek frekanslara ulaşmayı kolaylaştırıyor.

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Bununla birlikte XMP veya EXPO desteği, her sistemde sorunsuz çalışacağı anlamına gelmiyor. İşlemcinin bellek denetleyicisi, anakartın bellek devre tasarımı, BIOS sürümü ve kullanılan modül sayısı burada belirleyici.

Özellikle dört RAM yuvasının tamamının doldurulduğu sistemlerde yüksek frekanslara ulaşmak zorlaşabiliyor. Farklı bellek kitlerinin birlikte kullanılması da kararlılık sorunlarına neden olabiliyor. Hatta aynı model işlemcinin iki farklı örneği bile bellek hızaşırtmasında farklı sonuçlar verebiliyor.

Bu nedenle XMP veya EXPO etkinleştirildiğinde sistem açılmıyorsa ilk yapılması gerekenlerden biri BIOS güncellemesi. Ardından gerekirse bellek frekansı kademeli olarak düşürülerek 5800MT/s veya 5600MT/s gibi alternatifler denenebilir. Bellek kararlılığı ayrıca MemTest86 veya benzeri araçlarla doğrulanmalı.

Bellek yongasının üreticisi neden önemli?

RAM satın alırken çoğu kullanıcının dikkat etmediği konulardan biri de modülün üzerinde kullanılan bellek yongalarının gerçek üreticisi.

XPG gibi firmalar bellek modüllerini tasarlayıp pazarlarken, üzerlerindeki DRAM yongaları SK hynix, Samsung veya Micron gibi farklı üreticilerden gelebiliyor.

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Bu ayrıntı özellikle hızaşırtma açısından önem taşıyor. Örneğin bazı SK hynix DDR5 yongaları, düşük gecikme sürelerine ve yüksek frekanslara ulaşma konusunda oldukça başarılı. Samsung ve Micron yongalarının da kendi avantajları bulunuyor ancak voltaj toleransı, zamanlama esnekliği ve ulaşılabilir frekanslar farklılık gösterebiliyor.

Üstelik aynı modelin farklı üretim partilerinde farklı bellek yongaları kullanılabiliyor. Dolayısıyla yalnızca ürün adına bakarak hangi yonganın bulunduğunu kesin olarak söylemek mümkün değil.

Peki Lancer Blade RGB 6000MT/s belleğe manuel hızaşırtma yapmak mantıklı mı?

Bence çoğu kullanıcı için XMP veya EXPO profilini etkinleştirmek yeterli. Zaten 6000MT/s seviyesinde çalışan DDR5 bellekler oldukça yüksek bir teorik bant genişliği sunuyor. Tek bir 64-bit bellek kanalı için 48GB/s düzeyine ulaşılırken, çift kanallı bir kurulumda toplam teorik bant genişliği 96GB/s seviyesine çıkabiliyor.

Elbette zamanlamaları sıkılaştırarak veya frekansı artırarak ek performans kazanmak mümkün. Özellikle işlemciye bağımlı oyunlarda ve bellek gecikmesine hassas uygulamalarda fark görülebiliyor. Ancak bu kazanımlar çoğu zaman saatler süren kararlılık testlerine ve ince ayarlara değmeyebiliyor.

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Ayrıca Lancer Blade RGB'nin 6000MT/s modellerinde CL28, CL30, CL34, CL36 ve CL48 gibi farklı gecikme seçenekleri bulunabildiğini hatırlatalım. Yalnızca frekansa değil, satın alınan ürünün tam model koduna ve zamanlamalarına da dikkat etmek gerekiyor.

Burada bir diğer önemli ayrıntı DDR5'in On-die ECC özelliği. Bu teknoloji bellek yongası içerisindeki bazı hataların düzeltilmesine yardımcı oluyor ancak sunucu sistemlerinde kullanılan uçtan uca ECC bellek korumasıyla aynı şey değil.

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Genel olarak XPG Lancer Blade, düşük profil tasarımı, yüksek hız sınıfı ve her iki platformun bellek profillerini desteklemesiyle dengeli bir DDR5 çözümü sunuyor. Yalnızca tek bir 16GB modül yerine, özellikle güncel oyuncu sistemlerinde 2x16GB çift kanallı bir kurulumun daha uzun ömürlü bir tercih olabileceğini de ekleyelim. Güncel RAM fiyatlarıyla tabii ki çok mümkün olmayabilir, fiyatlar ateş pahası, XPG bu konuda rakiplerinden daha uygun fiyat sunarak ayrışıyor.

ADATA Legend 710 512GB: PCIe Gen3 Hâlâ İş Görüyor mu?

Depolama tarafında ise karşımızda ADATA Legend 710 bulunuyor. PCIe Gen3 x4 arayüzünü kullanan bu NVMe SSD, özellikle uygun maliyetli bilgisayar toplamak veya mevcut sistemindeki depolama performansını artırmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

M.2 2280 form faktöründeki Legend 710, Realtek RTS5766DL denetleyicisi ve 3D NAND flaş bellek yapısıyla geliyor. NVMe 1.4 protokolünü destekleyen ürünün 512GB versiyonunda, güncel üretici teknik verilerine göre 2400MB/s'ye kadar sıralı okuma ve 1600MB/s'ye kadar sıralı yazma hızı sunuluyor.

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Rastgele erişim tarafında ise 4K okuma performansı 90.000 IOPS, yazma performansı 150.000 IOPS seviyesine kadar çıkabiliyor. Bunların üreticinin belirttiği azami değerler olduğunu, gerçek performansın kullanılan sisteme ve iş yüküne göre değişebileceğini belirtelim.

Legend 710'un en önemli özelliklerinden biri DRAM önbelleğe sahip olmayan yapısı. Ürün bunun yerine Host Memory Buffer, yani HMB teknolojisinden yararlanıyor.

DRAM bulunmaması gerçekten dezavantaj mı?

SSD'lerde DRAM önbellek, NAND üzerinde tutulan veri adreslerinin yönetilmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle yoğun rastgele erişim ve uzun süreli yazma işlemlerinde performansın korunmasına yardımcı olabiliyor.

Ancak DRAM bulunmayan her SSD'nin yavaş olduğunu düşünmek yanlış olur.

HMB teknolojisi sayesinde SSD denetleyicisi, sistem belleğinin küçük bir bölümünü eşleme tabloları gibi yönetim verileri için kullanabiliyor. Bu yaklaşım ayrı bir DRAM yongasının maliyetini ortadan kaldırırken günlük kullanımda yeterli performansın korunmasına yardımcı oluyor.

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Legend 710 ayrıca SLC önbellekleme yaklaşımından yararlanıyor. Ancak bu önbelleğin kapasitesi aşıldığında, özellikle büyük dosyaların aralıksız yazıldığı senaryolarda aktarım hızları belirgin biçimde düşebiliyor.

Dolayısıyla işletim sistemi kurulumu, internet kullanımı, ofis uygulamaları ve oyunların depolanması için Legend 710 yeterli bir performans sunabilecek yapıdayken, yüksek çözünürlüklü video kurgusunda sürekli büyük dosya aktarımı yapan profesyonel kullanıcıların daha üst seviye modellere yönelmesi mantıklı olacaktır.

PCIe Gen3 SSD'ler hâlâ yeterince hızlı mı?

Bugün PCIe Gen4 ve Gen5 SSD'ler çok daha yüksek aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Ancak kâğıt üzerinde görülen bu büyük farkın günlük kullanımda aynı oranda hissedildiğini söylemek mümkün değil.

Örneğin geleneksel bir SATA SSD yaklaşık 550MB/s sıralı okuma hızına ulaşırken Legend 710'un 2400MB/s düzeyindeki okuma performansı bunun dört katından daha yüksek. Mekanik sabit disklerle karşılaştırıldığında ise fark çok daha belirgin.

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Özellikle işletim sistemi açılışı, programların başlatılması ve oyun yükleme sürelerinde NVMe Gen3 SSD'ler hâlâ son derece yeterli bir deneyim sunabiliyor.

Gen4 veya Gen5 SSD'lerin avantajı ise büyük dosya aktarımlarında, profesyonel içerik üretiminde ve depolama bant genişliğini gerçekten kullanabilen ağır iş yüklerinde daha fazla ortaya çıkıyor.

512GB modelde 130TBW ne anlama geliyor?

Legend 710'un 512GB versiyonu için belirtilen yazma dayanıklılığı 130TBW. Yani üreticinin dayanıklılık derecelendirmesi kapsamında toplam 130 terabaytlık veri yazma miktarı söz konusu.

Bu değer SSD'nin tam olarak 130TB veri yazıldığında bozulacağı anlamına gelmiyor. TBW, üreticinin belirlediği dayanıklılık ve garanti sınırları açısından kullanılan bir ölçüt. 1TB modelinde bu değer 260TBW, 2TB modelinde ise 520TBW.

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Legend 710 ayrıca 1,5 milyon saat MTBF değeri ve üç yıllık sınırlı garantiyle geliyor. MTBF'nin tek bir sürücünün kesin kullanım ömrünü ifade etmediğini de vurgulamak gerekiyor.

Normal günlük kullanım ve oyun senaryolarında 130TBW birçok kullanıcı için yeterli olabilir. Ancak yoğun video işleme, sürekli veri yazma veya profesyonel üretim senaryolarında daha yüksek dayanıklılık değerlerine sahip SSD'ler tercih edilmeli.

NVMe SSD satın alırken nelere dikkat edilmeli?

NVMe SSD seçiminde yalnızca sıralı okuma ve yazma hızlarına odaklanmak doğru değil. Kullanılan denetleyici, NAND tipi, DRAM veya HMB desteği, uzun süreli yazma performansı, sıcaklıklar, TBW değeri ve garanti süresi birlikte değerlendirilmeli.

Kapasite seçimi de önemli. Günümüzde bazı oyunların tek başına 100GB'ın üzerinde alan kaplayabildiği düşünüldüğünde 512GB depolama alanı özellikle geniş oyun kütüphaneleri için sınırlı kalabiliyor.

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Buna karşılık Legend 710'un ince soğutucusu, standart M.2 2280 yapısı ve farklı PCIe nesilleriyle geriye dönük uyumluluğu onu eski veya uygun maliyetli sistemleri güncellemek için pratik bir seçenek haline getiriyor.

Buradaki belirleyici unsur fiyat. Legend 710, daha hızlı ve yüksek kapasiteli Gen4 SSD'lere göre anlamlı ölçüde ucuzsa oldukça mantıklı bir tercih. Ancak aradaki fiyat farkı küçükse 1TB kapasiteli, daha yüksek TBW değerine sahip bir SSD'ye yönelmek uzun vadede daha avantajlı olabilir.

Her Zaman En Hızlısını Almak Gerekmiyor

XPG Lancer Blade RGB DDR5 6000MT/s hızında RAM ve ADATA Legend 710 512GB Gen 3 NVMe SSD, farklı kategorilerde yer almalarına rağmen ortak bir noktada buluşuyor: İhtiyaçları doğru belirleyerek gereksiz maliyetten kaçınmak.

Lancer Blade RGB, düşük profil tasarımı ve yüksek bellek hızıyla özellikle güncel oyuncu sistemleri için güçlü bir alternatif oluşturuyor. AMD EXPO ve Intel XMP 3.0 desteği de doğru platformda potansiyelinden yararlanmayı kolaylaştırıyor.

Legend 710 ise en yüksek SSD hızlarını hedeflemeyen, günlük kullanımda akıcılık ve uygun maliyet arayan kullanıcılara hitap ediyor. PCIe Gen3 arayüzü artık en yeni teknoloji olmasa da birçok kullanıcı için fazlasıyla yeterli olmaya devam ediyor.

Sonuç olarak bu iki bileşen, fiyatları doğru konumlandığı sürece, dengeli ve bütçe dostu bir bilgisayar toplamak isteyen kullanıcılar için değerlendirmeye değer seçenekler.

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XPG ve ADATA bellek krizi dinlemiyor ''XPG RAM ve ADATA SSD'ler''

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