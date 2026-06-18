En güçlü karma gerçeklik gözlüğü: XREAL Aura tanıtıldı

XREAL Aura XR gözlük özellikleri ile neler sunuyor?
Aynı anda 5'e kadar uygulama penceresi açabiliyor. Gemini, Android XR'ın standart bir parçası olarak doğal olarak mevcut. Gözlük, bölünmüş bir tasarıma sahip; yeni duyurulan Snapdragon Reality Elite işlemci yer alıyor ve Android XR ile uygulamalarınızı çalıştırıyor. İki farklı konfigürasyon mevcut olacak: 12/256GB ve 16/512GB.
[https://x.com/XREAL_Global/status/2066932026939449688?s=20]
4455 mAh (34,84 Wh) pil de modülde yer alıyor. Gözlüğün içinde Xreal X1S uzamsal yardımcı işlemci bulunuyor; bu işlemci düşük gecikmeli işlemeyi, sensörleri ve ekran görevlerini yönetiyor.
Gözlük, 6 DoF takip özelliğine sahip. Kameralar aktif olduğunda çevrenizdekileri uyaran LED ışığına sahip kameralar da bulunuyor. Gemini’a sesli komutların yanı sıra, el takibi varsayılan giriş yöntemi. Cihazda iki adet USB-C portu bulunuyor; biri gözlüğe, diğeri ise harici güç veya video girişi (DisplayPort girişi) için kullanılıyor. Bağlantıyı Bluetooth 5.3 ve WiFi 6E ile sağlıyor.
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çok güzel