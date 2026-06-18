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    En güçlü karma gerçeklik gözlüğü: XREAL Aura tanıtıldı

    XREAL, Snapdragon Reality Elite işlemci ve Android XR platformuyla çalışan karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. XREAL Aura, 1500 dolardan daha düşük başlangıç fiyatıyla belli ülkelerde satışa çıkacak.

    XREAL Aura karma gerçeklik gözlüğü tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    XREAL, Augmented World Expo'da merakla beklenen XR gözlüğü Aura'yı sonbaharda piyasaya süreceklerini duyurdu. Marka kesin bir çıkış tarihi paylaşmasa da, Aura XR gözlüğün ABD'de online platformlarda ve Best Buy mağazalarında, ayrıca İngiltere, Japonya, Kanada ve Güney Kore gibi diğer uluslararası pazarlarda satışa sunulacağını belirtti.

    XREAL Aura XR gözlük özellikleri ile neler sunuyor?

    Xreal Aura Android karma gerçeklik gözlüğü işlemci Tam Boyutta Gör
    Gözlük, 70° görüş alanını kapsayan Optik Şeffaf (OST) bir ekrana sahip. Bu sanal ekran, 1920x1200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sağlayan çift Sony Micro-OLED ekranla oluşturuluyor. Ekranlar şeffaf olduğundan, çevrenizi net bir şekilde görebiliyorsunuz, etrafınızdakiler de gözlerinizi görebiliyor. Bununla birlikte, ekranda olana odaklanmak istediğinizde elektrokimyasal karartma özelliği mevcut.

    Aynı anda 5'e kadar uygulama penceresi açabiliyor. Gemini, Android XR'ın standart bir parçası olarak doğal olarak mevcut. Gözlük, bölünmüş bir tasarıma sahip; yeni duyurulan Snapdragon Reality Elite işlemci yer alıyor ve Android XR ile uygulamalarınızı çalıştırıyor. İki farklı konfigürasyon mevcut olacak: 12/256GB ve 16/512GB.

    [https://x.com/XREAL_Global/status/2066932026939449688?s=20]

    4455 mAh (34,84 Wh) pil de modülde yer alıyor. Gözlüğün içinde Xreal X1S uzamsal yardımcı işlemci bulunuyor; bu işlemci düşük gecikmeli işlemeyi, sensörleri ve ekran görevlerini yönetiyor.

    Gözlük, 6 DoF takip özelliğine sahip. Kameralar aktif olduğunda çevrenizdekileri uyaran LED ışığına sahip kameralar da bulunuyor. Gemini’a sesli komutların yanı sıra, el takibi varsayılan giriş yöntemi. Cihazda iki adet USB-C portu bulunuyor; biri gözlüğe, diğeri ise harici güç veya video girişi (DisplayPort girişi) için kullanılıyor. Bağlantıyı Bluetooth 5.3 ve WiFi 6E ile sağlıyor.

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    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 13 saat önce

    çok güzel

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