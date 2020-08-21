Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yakın gelecekte akıllı telefonlar ile diyabet teşhis edilebilir

    Photoplethysmography ( PPG ) verilen yöntem kullanılarak toplanan verileri inceleyen araştırma ekibi 2.6 milyon kişiye ( 53.870 diyabet tanılı ) ait PPG kaydını inceleyerek algoritma geliştirdi.
    14 sa.
    504
    2
    Diğer B...
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yakın gelecekte akıllı telefonlar ile diyabet teşhis edilebilir
    Tam Boyutta Gör

     

    Diyabet çağımızın en önemli hastalıklarından birini oluşturmakla birlikte aynı zamanda büyük bir halk sağlığı sorunu. Günümüzde artan obezite, kötü beslenme alışkanlıkları ve immobilizasyon sebebiyle sıklığı gittikçe artan diyabet toplumun yaşam kalitesini de düşürüyor. University of California kurumu araştırmacıları ise akıllı telefonların kamerasından yararlanarak diyabeti teşhis edebilecek yeni bir yöntem geliştirdi.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Mıknatıslar transdermal uygulamaların etkinliğini artırabilir

    Photoplethysmography ( PPG ) ya da fotopletismogram verilen yöntem kullanılarak toplanan verileri inceleyen araştırma ekibi 2.6 milyon kişiye ( 53.870 diyabet tanılı ) ait PPG kaydını inceleyerek algoritma geliştirdi.

    Yapay zeka algoritması

    Araştırmacılar akıllı telefon kamerasıyla 3 farklı kohort grubu katılımcılarının parmaklarını inceledi. Geliştirilen algoritma akıllı telefon kamerası ve flaş ışığı kullanılarak test edildi ve yapılan testlerde yeni algoritmanın %80 başarı oranıyla diyabetli hastaları tespit edebildiği gözlendi.

    Yeni çalışmanın akıllı telefonlarımızda yer alması biraz zaman alacak gibi görünmesine karşılık araştırma akıllı telefonların hastalıkların teşhisinde kullanılması açısından oldukça umut vadedici sonuçlar doğurabilir.

    Ayrıca Bkz. "Bakteri incelemesine olanak sağlayabilecek kapsül geliştirildi"

    Yeni araştırma Nature Medicine dergisinde yayımlandı.



    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41591-020-1010-5 https://www.ucsf.edu/news/2020/08/418256/smartphones-may-help-detect-diabetes Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti 5 sa. Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (21 Ağustos) 5 sa. Crysis Remastered çıkış tarihi ve teknoloji fragmanı yayınlandı 5 sa. Tek adaptör ile her şeyi şarj et! "Hyper Juice 100W güç adaptörü incelemesi" 6 sa. Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza 7 sa. Karadeniz’de doğal gaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi’nin özellikleri neler? 7 sa. İşte tarihi sondajın teknik detayları 7 sa. Kripto projesini değersiz olarak tanımladı, şimdi Bitcoin’i bile geçti 8 sa. Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek? 9 sa. Razer verimlilik odaklı fare-klavye seti duyurdu 9 sa. WD, NVMe My Passport SSD’sini duyurdu 10 sa. Superbox'ın güncel abone sayısı açıklandı 10 sa. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi 10 sa. Apple, iPhone 12'nin lansman tarihini yanlışlıkla açıklamış olabilir 11 sa. vivo X50 Lite resmi olarak Türkiye'de satışa çıkıyor 11 sa. Microsoft, Windows Defender’ın kalıcı olarak kapatılmasını engelledi 12 sa. Hitman 3 ilk yıl Epic Games mağazasına özel olacak 13 sa. "Klasik" Facebook tasarımı değişiyor: İşte tarih 13 sa. Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0 14 sa. Netflix’in yeni filmi pedofili tartışması başlattı 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yakın gelecekte akıllı telefonlar ile diyabet teşhis edilebilir Sonraki Samsung uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon geliştiriyor 15 sa. Epic Games mağazasında bu hafta 3 oyun ücretsiz 1 gün Nvidia’nın PG133A kartı sertifikasyon aşamasında gün yüzüne çıktı 1 gün Google Haritalar gerçek zamanlı olarak orman yangınlarını gösterebilecek 1 gün Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi, %71’lik yerlilik oranıyla savunma sanayiinde rekor getirdi 1 gün AMD Renoir APU’suyla dünya rekoru kırıldı: 6666 MHz’lik bellek frekansına çıkıldı 1 gün Yeni vaka sayısında korkunç artış: 1400'ü geçti (20 Ağustos) 1 gün Company of Heroes telefonlara geliyor 1 gün AverMedia dünyanın ilk çift girişli yakalama kartını duyurdu 1 gün Nvidia artık en büyük geliri veri merkezlerinden elde ediyor 1 gün Sony, kameralarını webcam olarak kullanmaya izin veren uygulamasını yayınladı 1 gün Netflix’in özlenen kampanyası geri döndü: 30 gün bedava! 1 gün Samsung üç yeni Android sürümünü de verecek 1 gün Makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung ve Logitech iş birliği yapıyor 1 gün Atiye dizisinin 2.sezon hikayesi ve fotoğrafları paylaşıldı 1 gün Samsung, 7.000 mAh bataryalı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün Huawei kendi döküm tesislerini kuruyor 1 gün Türkiye'nin yılın ilk yarısında en çok maske sattığı ülkeler belli oldu 1 gün Ticaret Bakanlığı koronavirüsün e-ticarete etkilerini açıkladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız