Yakın gelecekte akıllı telefonlar ile diyabet teşhis edilebilir

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Diyabet çağımızın en önemli hastalıklarından birini oluşturmakla birlikte aynı zamanda büyük bir halk sağlığı sorunu. Günümüzde artan obezite, kötü beslenme alışkanlıkları ve immobilizasyon sebebiyle sıklığı gittikçe artan diyabet toplumun yaşam kalitesini de düşürüyor. University of California kurumu araştırmacıları ise akıllı telefonların kamerasından yararlanarak diyabeti teşhis edebilecek yeni bir yöntem geliştirdi.

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Photoplethysmography ( PPG ) ya da fotopletismogram verilen yöntem kullanılarak toplanan verileri inceleyen araştırma ekibi 2.6 milyon kişiye ( 53.870 diyabet tanılı ) ait PPG kaydını inceleyerek algoritma geliştirdi.

Yapay zeka algoritması

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Araştırmacılar akıllı telefon kamerasıyla 3 farklı kohort grubu katılımcılarının parmaklarını inceledi. Geliştirilen algoritma akıllı telefon kamerası ve flaş ışığı kullanılarak test edildi ve yapılan testlerde yeni algoritmanın %80 başarı oranıyla diyabetli hastaları tespit edebildiği gözlendi.

Yeni çalışmanın akıllı telefonlarımızda yer alması biraz zaman alacak gibi görünmesine karşılık araştırma akıllı telefonların hastalıkların teşhisinde kullanılması açısından oldukça umut vadedici sonuçlar doğurabilir.

Ayrıca Bkz. "Bakteri incelemesine olanak sağlayabilecek kapsül geliştirildi"

Yeni araştırma Nature Medicine dergisinde yayımlandı.

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