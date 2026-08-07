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    Çıkarılabilir bataryalı telefonlar AB'nin yeni düzenlemesi sayesinde geri dönebilir

    Şubat 2027'de yürürlüğe girecek AB düzenlemesi, telefon ve tabletlerde kullanıcı tarafından değiştirilebilir bataryaları geri getirebilir. Ancak bazı modeller için önemli istisnalar bulunuyor.

    Çıkarılabilir bataryalı telefonlar AB'nin yeni düzenlemesi sayesinde geri dönebilir Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon sektörünün son 10 yılda çıkarılabilir bataryalardan uzaklaşması yüzünden bugün batarya değişimi teknik servis gerektiren zahmetli bir işlem hâline gelmiş durumda. Ancak bu durum yakında değişebilir. Zira Avrupa Birliği'nin yıllardır üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, şirketleri yeniden çıkarılabilir bataryalara dönmek zorunda bırakabilir.

    Şubat 2027'de yürürlüğe girecek yeni kurallar, Avrupa Birliği ülkelerinde satılan telefon ve tabletlerde bataryaların çok daha kolay değiştirilebilmesini zorunlu hâle getiriyor. Bu kural AB ülkeleri için geçerli olsa da etkileri muhtemelen tüm dünyaya yansıyacak. Hatırlarsanız USB-C konusunda da AB'nin kararı tüm dünyada değişimi tetiklemişti. Şimdi bir benzerini çıkarılabilir bataryalar konusunda göreceğiz gibi duruyor.

    Amaç cihazların ömrünü uzatmak ve elektronik atığı azaltmak

    Avrupa Birliği'nin hazırladığı düzenlemenin temel amacı, kullanıcıların batarya ömrü azaldığında tüm telefonu değiştirmek yerine yalnızca bataryayı yenileyebilmesini sağlamak. Böylece cihazların kullanım ömrünün uzatılması, elektronik atığın azaltılması ve eski bataryalardan lityum ile kobalt gibi değerli hammaddelerin geri kazanımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Zaten akıllı telefonlarda en hızlı yıpranan bileşenlerin başında batarya geliyor. Birkaç yıl içinde kapasitesini kaybeden bataryalar, pek çok kullanıcının yeni telefon satın alma kararı vermesinde belirleyici rol oynuyor. Avrupa Birliği ise batarya değişimini kolaylaştırarak bu döngüyü kırmayı amaçlıyor.

    Telefonların eski tasarımına tamamen geri dönülmeyecek

    Bu düzenleme, eski telefonlardaki gibi arka kapağın tırnakla açıldığı ve bataryanın saniyeler içinde çıkarıldığı tasarımların geri döneceği anlamına gelmiyor. Çünkü yönetmelikte "kullanıcı tarafından çıkarılabilir batarya" tanımı oldukça geniş tutulmuş durumda. Yeni kurallara göre bir batarya, standart tornavida gibi piyasada kolayca bulunabilen aletlerle çıkarılabiliyorsa kullanıcı tarafından değiştirilebilir kabul edilecek. Üreticiler özel bir alet kullanılmasını istiyorsa, bu aleti ücretsiz olarak sunmak zorunda kalacak. Ayrıca bataryanın çıkarılması için ısıtma işlemi veya yapıştırıcıyı çözen kimyasallar gerektiren tasarımlara izin verilmeyecek. Bu da üreticilerin tamamen yeni bir tasarıma geçmek yerine vidalarla sabitlenen ve nispeten kolay sökülebilen batarya sistemlerini tercih edebileceği anlamına geliyor.

    Yeni iPhone modelleri bu zorunluluktan muaf tutulabilir

    Öte yandan Avrupa Birliği'nin düzenlemesi tüm üreticileri aynı tasarımı kullanmaya zorlamıyor. Yönetmelikte önemli bir istisna da bulunuyor. Buna göre bir telefonun bataryası 500 şarj döngüsünün ardından kapasitesinin en az yüzde 83'ünü, 1000 şarj döngüsünün ardından ise en az yüzde 80'ini koruyabiliyorsa ve cihaz en az IP67 seviyesinde su ve toz dayanıklılığı sunuyorsa, üreticiler batarya değişimini son kullanıcı yerine yalnızca profesyonel tamircilere sunabilecek.

    Apple'ın paylaştığı teknik verilere göre iPhone 15 ve sonrasında kullanılan bataryalar bu dayanıklılık şartlarını karşılıyor. Bu nedenle Apple'ın mevcut tasarımını kökten değiştirmek zorunda kalmadan yeni düzenlemeye uyum sağlayabileceği düşünülüyor. Aynı kriterleri karşılayan diğer üreticiler de benzer şekilde bu muafiyetten yararlanabilecek. Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesinin daha çok orta segmentte etkisini hissettirmesi bekleniyor.

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