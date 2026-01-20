Yale yeni Linus Akıllı Kilit L2 Lite’ı Türkiye’de satışa sundu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Ev güvenliği alanında önde gelen markalardan Yale, yeni akıllı kapı kilidi Linus Akıllı Kilit L2 Lite’ı ülkemizde satışa sundu. Yale, yeni modelin markanın şimdiye kadarki en erişilebilir ve en kullanıcı dostu kilidi olma özelliği taşıdığına vurgu yapıyor. Gelişmiş KeySense teknolojisi ile dikkat çekiyor.

Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite, çoğu kapı kilitlerine uyuyor. Dakikalar içerisinde montajını yaparak anahtarlara veda edebilirsiniz. Yale Home uygulaması kilidi kontrol edebiliyorsunuz. Telefonu dokundurarak kilit açma, uzaktan açma, misafire anahtar paylaşma gibi özellikler mevcut. “Kapıyı kilitledim mi?” diye şüpheye gerek kalmadan Yale Home uygulaması üzerinden kilidin durumunu kontrol edebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Linus Akıllı Kilit L2 Lite, kullanıcıların eve dönüş deneyimini daha konforlu hale getiren Otomatik Kilit Açma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu özellik, telefonun konum bilgilerini kullanarak kullanıcı evine yaklaştığında kapının otomatik olarak kilidini açabiliyor. Bu özellik, özellikle elleri dolu halde eve gelen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

2026’nın ilk Windows 11 güncellemesi sorunlara neden oldu 1 gün önce eklendi

Apple Home ve Google Home uyumlu

Linus L2 Lite, Matter özelliği sayesinde Apple Home, Google Home, Alexa ve Samsung SmartThings ile uyumlu şekilde çalışıyor. Kilidinizi sesli asistanlar ve otomasyonlar ile kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, Yale Home mobil uygulaması aracılığıyla gönderilen gerçek zamanlı bildirimler sayesinde, ev sahipleri sevdiklerinin eve ne zaman giriş yaptığını anlık olarak takip edebiliyor. Böylece, bulundukları yer neresi olursa olsun gönül rahatlığıyla evlerini kontrol altında tutabiliyorlar.

Tam Boyutta Gör

Kapı kilidini Yale’nin çeşitli aksesuarlarıyla daha konforlu hale getirebilirsiniz. Yale Akıllı Tuş Takımı 2’yi entegre ederek PIN kodu veya parmak izi ile giriş özelliğine kavuşulabiliyor. Ek olarak, Yale Wi-Fi Bağlantı Köprüsü eklentisi ile kullanıcılar, bulundukları her yerden Yale Home uygulaması üzerinden kapı kilidini açıp kapatabilir, kilidin durumunu kontrol edebilir ve erişim geçmişini inceleyebilir.

Kolay Montaj

Yale bu modelde montaj kolaylığına ve güvenliğe vurgu yapıyor. Linus L2 Lite hem kiracılar hem de ev sahipleri düşünülerek tasarlandı. Matkapla delme veya profesyonel montaj gerektirmeden, çoğu kapıya kolayca takılabilen şık ve kompakt bir yapıya sahip. Kullanıcılar, Yale Home uygulaması içerisindeki basit ve adım adım rehberlik sayesinde montaj işlemini kolaylıkla kendileri gerçekleştirebiliyor.

Hırsızlığa karşı korumalı

Linus Akıllı Kilit L2 Lite, iç kısma monte edilmesi sayesinde dışarıdan görünmez ve böylece hırsızlığa karşı ekstra koruma sağlar. Son teknoloji şifreleme yöntemleriyle donatılan cihaz, yetkisiz erişimlere karşı güçlü bir savunma oluşturuyor. Kullanıcılar, siber güvenlik konusunda herhangi bir endişe duymadan ürünü güvenle kullanabiliyor. Yale Home uygulaması, iki faktörlü kimlik doğrulama ile ek bir güvenlik katmanı sunuyor.

Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite fiyatı

Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite, 6.900 TL liste fiyatı ile www.amazon.com.tr/yale‘de bugün satışa çıktı.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: