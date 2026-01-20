Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yale yeni Linus Akıllı Kilit L2 Lite’ı Türkiye’de satışa sundu

    Yale'nin erişilebilir fiyatı ve konforlu kullanımıyla öne çıkan yeni akıllı kilidi Linus Akıllı Kilit L2 Lite, Türkiye'de satışa çıktı. Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite fiyatı ve özellikleri...

    Yale yeni Linus Akıllı Kilit L2 Lite’ı Türkiye’de satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Ev güvenliği alanında önde gelen markalardan Yale, yeni akıllı kapı kilidi Linus Akıllı Kilit L2 Lite’ı ülkemizde satışa sundu. Yale, yeni modelin markanın şimdiye kadarki en erişilebilir ve en kullanıcı dostu kilidi olma özelliği taşıdığına vurgu yapıyor. Gelişmiş KeySense teknolojisi ile dikkat çekiyor.

    Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite, çoğu kapı kilitlerine uyuyor. Dakikalar içerisinde montajını yaparak anahtarlara veda edebilirsiniz. Yale Home uygulaması kilidi kontrol edebiliyorsunuz. Telefonu dokundurarak kilit açma, uzaktan açma, misafire anahtar paylaşma gibi özellikler mevcut. “Kapıyı kilitledim mi?” diye şüpheye gerek kalmadan Yale Home uygulaması üzerinden kilidin durumunu kontrol edebilirsiniz.

    Yale yeni Linus Akıllı Kilit L2 Lite’ı Türkiye’de satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Linus Akıllı Kilit L2 Lite, kullanıcıların eve dönüş deneyimini daha konforlu hale getiren Otomatik Kilit Açma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu özellik, telefonun konum bilgilerini kullanarak kullanıcı evine yaklaştığında kapının otomatik olarak kilidini açabiliyor. Bu özellik, özellikle elleri dolu halde eve gelen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

    Apple Home ve Google Home uyumlu

    Linus L2 Lite, Matter özelliği sayesinde Apple Home, Google Home, Alexa ve Samsung SmartThings ile uyumlu şekilde çalışıyor. Kilidinizi sesli asistanlar ve otomasyonlar ile kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, Yale Home mobil uygulaması aracılığıyla gönderilen gerçek zamanlı bildirimler sayesinde, ev sahipleri sevdiklerinin eve ne zaman giriş yaptığını anlık olarak takip edebiliyor. Böylece, bulundukları yer neresi olursa olsun gönül rahatlığıyla evlerini kontrol altında tutabiliyorlar. 

    Yale yeni Linus Akıllı Kilit L2 Lite’ı Türkiye’de satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Kapı kilidini Yale’nin çeşitli aksesuarlarıyla daha konforlu hale getirebilirsiniz. Yale Akıllı Tuş Takımı 2’yi entegre ederek PIN kodu veya parmak izi ile giriş özelliğine kavuşulabiliyor. Ek olarak, Yale Wi-Fi Bağlantı Köprüsü eklentisi ile kullanıcılar, bulundukları her yerden Yale Home uygulaması üzerinden kapı kilidini açıp kapatabilir, kilidin durumunu kontrol edebilir ve erişim geçmişini inceleyebilir.

    Kolay Montaj

    Yale bu modelde montaj kolaylığına ve güvenliğe vurgu yapıyor. Linus L2 Lite hem kiracılar hem de ev sahipleri düşünülerek tasarlandı. Matkapla delme veya profesyonel montaj gerektirmeden, çoğu kapıya kolayca takılabilen şık ve kompakt bir yapıya sahip. Kullanıcılar, Yale Home uygulaması içerisindeki basit ve adım adım rehberlik sayesinde montaj işlemini kolaylıkla kendileri gerçekleştirebiliyor.

    Hırsızlığa karşı korumalı

    Linus Akıllı Kilit L2 Lite, iç kısma monte edilmesi sayesinde dışarıdan görünmez ve böylece hırsızlığa karşı ekstra koruma sağlar. Son teknoloji şifreleme yöntemleriyle donatılan cihaz, yetkisiz erişimlere karşı güçlü bir savunma oluşturuyor. Kullanıcılar, siber güvenlik konusunda herhangi bir endişe duymadan ürünü güvenle kullanabiliyor. Yale Home uygulaması, iki faktörlü kimlik doğrulama ile ek bir güvenlik katmanı sunuyor.

    Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite fiyatı

    Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite, 6.900 TL liste fiyatı ile www.amazon.com.tr/yale‘de bugün satışa çıktı.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tek çanak antene 2 lnb nasıl takılır pasta cila experde çıkar mı citroen c4x elektrikli yorumlar hyundai tucson 1.6 dizel kronik sorunları gsb wifi oturum açma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Ulefone Armor 24
    Ulefone Armor 24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum