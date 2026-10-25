Jack Dorsey’nin şirketi Block, yalnızca insan konuşmalarıyla eğitilen yapay zekasını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Twitter’ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey’nin yönettiği Block, insanlarla daha doğal ve gerçek zamanlı konuşmalar gerçekleştirmek üzere geliştirilen Dessa adlı ses tabanlı yapay zeka modelini tanıttı. Şirketin açıklamasına göre model, metin verileri veya önceden eğitilmiş modeller kullanılmadan, tamamen insan konuşmalarından sıfırdan eğitildi. Dessa, aynı anda hem dinleyip hem konuşabilmesiyle geleneksel sesli asistanlardan ayrılıyor.

Metne ihtiyaç duymadan konuşmayı öğreniyor

Günümüzdeki birçok sesli yapay zeka sistemi, kullanıcının konuşmasını önce metne dönüştürüyor, ardından bu metni işleyerek bir yanıt oluşturuyor ve son olarak yanıtı yeniden sese çeviriyor. Bu süreçte konuşmanın tonu, duygusal nüansları ve doğal ritmi gibi ayrıntılar kaybolabiliyor.

Block tarafından geliştirilen Dessa ise doğrudan ses girdisiyle çalışıp ses çıktısı üreten bir mimariye sahip. Şirket, modelin eğitiminde herhangi bir metin verisi veya önceden eğitilmiş model kullanılmadığını belirtiyor. Böylece Dessa'nın, insanların dili yalnızca dinleyerek öğrenmesine benzer bir yaklaşımla geliştirildiği ifade ediliyor.

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Aynı anda dinleyip konuşabiliyor

Dessa'nın öne çıkan özelliklerinden biri, full-duplex olarak adlandırılan çalışma biçimi. Bu teknoloji sayesinde model, kullanıcı konuşmasını bitirene kadar beklemek yerine aynı anda dinleyip konuşabiliyor. Kullanıcı sözünü kestiğinde tepki verebilmesi, konuşma sırasında kısa geri bildirimler sunabilmesi ve karşılıklı diyaloğun ritmine uyum sağlaması hedefleniyor.

Block'un yayımladığı örneklerde Dessa, sesli tahmin oyunları oynuyor, filmler hakkında sohbet ediyor ve OpenAI'ın GPT-Live-1 ses modeliyle konuşuyor. Bazı demolar oldukça doğal bir etkileşim izlenimi verirken model zaman zaman konuştuğu kişiyi yanlış tanıyabiliyor veya konudan uzaklaşabiliyor. Dolayısıyla gösterimler, sistemin henüz kusursuz bir konuşma deneyimi sunmadığını da ortaya koyuyor.

MacBook Pro üzerinde çalışabiliyor

Block'un açıklamasına göre Dessa, M4 Max işlemcili MacBook Pro veya daha güçlü donanımlarda yerel olarak çalışabiliyor. Şirket, modelin çıkarım işlemlerini gerçek zamanlıdan daha hızlı gerçekleştirebildiğini de belirtiyor. Bununla birlikte modelin boyutu, bağımsız performans testleri ve farklı donanımlardaki gecikme değerleri henüz açıklanmış değil.

Dessa şimdilik araştırma ön izlemesi aşamasında bulunuyor. Block, modeli öncelikle küçük bir yapay zeka güvenliği araştırmacısı grubunun erişimine sunmayı planlıyor.

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Yalnızca konuşarak öğrenen yapay zeka modeli Dessa tanıtıldı

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