Yamaha'dan çıkarılabilir bataryalı elektrikli scooter: Aerox-E

Yamaha Aerox-E neler sunuyor?
Tasarım tarafında Aerox-E, benzinli versiyonun agresif karakterini koruyor. Çift LED farlar, kaslı gövde yapısı ve aerodinamik kaplamalar yeni modelde de yer alırken, kaputun altında tamamen elektrikli yeni bir güç aktarma sistemi bulunuyor.
Scooter, 9,4 kW güç üreten ve 48 Nm tork sağlayan elektrik motoruyla geliyor. Yamaha'nın verilerine göre Aerox-E saatte 95 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Sürücüler Eco, Standard ve Power sürüş modları arasında seçim yapabilirken, ani hızlanmalar ve sollamalar için ekstra performans sunan Boost modu da sunuluyor.
Donanım tarafında da iddialı olan Aerox-E, çekiş kontrol sistemi, Yamaha Y-Connect uygulamasıyla akıllı telefon bağlantısı sunan renkli TFT gösterge paneli, akıllı anahtar sistemi, tamamen LED aydınlatma ve daha yüksek sürüş dengesi sağlamak amacıyla kullanılan geniş arka lastiklerle geliyor.
Yamaha Aerox-E, Hindistan'da 282.000 rupi (yaklaşık 2.950 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.Kaynakça https://electrek.co/2026/07/10/yamaha-launches-sporty-aerox-e-electric-scooter-with-removable-batteries/ https://ev.yamaha-motor-india.com/aeroxe.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: