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    Yamaha'dan çıkarılabilir bataryalı elektrikli scooter: Aerox-E

    Yamaha, yeni elektrikli scooter modeli Aerox-E'yi Hindistan'da satışa sundu. Çıkarılabilir bataryasıyla dikkatleri çeken scooter neler sunuyor?                 

    Yamaha'dan çıkarılabilir bataryalı elektrikli scooter: Aerox-E Tam Boyutta Gör
    Yamaha, yeni elektrikli scooter modeli Aerox-E'yi Hindistan'da satışa sundu. Markanın popüler sportif maxi-scooter modeli Aerox'un tamamen elektrikli versiyonu olan yeni model, uygun fiyatlı bir alternatif olmaktan ziyade performans ve premium donanım arayan şehir içi kullanıcılarını hedefliyor. 

    Yamaha Aerox-E neler sunuyor?

    Tasarım tarafında Aerox-E, benzinli versiyonun agresif karakterini koruyor. Çift LED farlar, kaslı gövde yapısı ve aerodinamik kaplamalar yeni modelde de yer alırken, kaputun altında tamamen elektrikli yeni bir güç aktarma sistemi bulunuyor.

    Scooter, 9,4 kW güç üreten ve 48 Nm tork sağlayan elektrik motoruyla geliyor. Yamaha'nın verilerine göre Aerox-E saatte 95 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Sürücüler Eco, Standard ve Power sürüş modları arasında seçim yapabilirken, ani hızlanmalar ve sollamalar için ekstra performans sunan Boost modu da sunuluyor.

    Yamaha'dan çıkarılabilir bataryalı elektrikli scooter: Aerox-E Tam Boyutta Gör
    Enerjisini her biri 1,5 kWh kapasiteye sahip çıkarılabilir iki bataryadan alan Aerox-E, toplamda 3 kWh batarya kapasitesi sunuyor. Bu batarya ile scooter 117 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bataryalar, kutudan çıkan şarj cihazıyla yaklaşık 3 saat 10 dakikada tamamen şarj edilebiliyor. Çıkarılabilir batarya tasarımı ise özellikle evinde veya otoparkında şarj imkanı bulunmayan kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

    Donanım tarafında da iddialı olan Aerox-E, çekiş kontrol sistemi, Yamaha Y-Connect uygulamasıyla akıllı telefon bağlantısı sunan renkli TFT gösterge paneli, akıllı anahtar sistemi, tamamen LED aydınlatma ve daha yüksek sürüş dengesi sağlamak amacıyla kullanılan geniş arka lastiklerle geliyor.

    Yamaha Aerox-E, Hindistan'da 282.000 rupi (yaklaşık 2.950 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2026/07/10/yamaha-launches-sporty-aerox-e-electric-scooter-with-removable-batteries/ https://ev.yamaha-motor-india.com/aeroxe.html
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