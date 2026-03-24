Yamaha dünyanın ilk hava yastıklı scooter'ını tanıttı: Üç tekerlekli Tricity 300 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör 2026 model Yamaha Tricity 300, scooter segmentinde güvenlik anlayışını kökten değiştirebilecek bir yenilikle sahneye çıktı. Yamaha tarafından güncellenen model, dünyada entegre hava yastığına sahip ilk seri üretim scooter olma özelliği taşıyor.

2026 Yamaha Tricity 300 neler sunuyor?

Modelin en dikkat çekici özelliği, İsveç merkezli güvenlik şirketi Autoliv ile birlikte geliştirilen hava yastığı sistemi. Scooter’ın ön paneline entegre edilen bu sistem, ani yavaşlama veya önden çarpışma durumlarını algılayarak devreye giriyor. Hava yastığı yukarı doğru şişerek sürücünün gidona ya da sert yüzeylere çarpmasını azaltmayı hedefliyor. Bu teknoloji özellikle önden çarpışmalarda etkili olacak şekilde tasarlanırken, yan veya arkadan gelen darbelerde devreye girmiyor.

Aslında motosikletlerde hava yastığı tamamen yeni bir fikir değil, ancak bugüne kadar daha çok üst segment ve pahalı modellerde ya da sürücü ekipmanlarında görülüyordu. Yamaha’nın bu sistemi daha erişilebilir bir scooter modeline entegre etmesi, güvenlik teknolojisinin yaygınlaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tricity 300, yalnızca hava yastığıyla değil, üç tekerlekli yapısıyla da güvenlik odaklı bir tasarım sunuyor. Yamaha’nın “Leaning Multi-Wheel” teknolojisi sayesinde öndeki iki tekerlek virajlarda yatabiliyor ve bu da dengeyi ciddi şekilde artırıyor. Özellikle şehir içi kullanımda, deneyimsiz sürücüler için daha güven verici bir sürüş karakteri sağlanıyor.

Teknik tarafta ise model, 292 cc’lik tek silindirli motor ve otomatik CVT şanzımanla geliyor. Bunun yanı sıra eğime duyarlı ABS, çekiş kontrol sistemi ve Yamaha'nın supersport motosikletlerinde bulunan Birleşik Frenleme Sistemi de sunuluyor. Bu sistemde, ön, arka veya her iki fren uygulandığında üç disk arasındaki durdurma kuvveti otomatik olarak ayarlanıyor.

Yeni nesil modelde 4.2 inçlik TFT ekranlı gösterge paneli, akıllı telefon bağlantısı ve navigasyon entegrasyonu gibi dijital özellikler de dikkat çekiyor. Ek olarak, park freni, akıllı anahtar, USB-C bağlantı noktası ve iki adet kaskı saklamaya yetecek 45 litrelik sele altı saklama alanı standart olarak sunuluyor.

2026 model Tricity 300, İngiltere'de 8.780 sterlin (11.770 dolar) fiyattan satışa sunuluyor.

