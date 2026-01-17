Yamaha motorlu elektrikli spor otomobil sahneye çıktı

2024’ün sonlarına doğru duyurulan proje, Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show (CES) kapsamında ilk kez kamuoyuna açık şekilde sergilendi. Seri üretim henüz başlamamış olsa da araç artık teknik özellikleri ve konumlandırmasıyla net bir tablo çiziyor.
Caterham cephesinde Project V, yalnızca yeni bir model değil, aynı zamanda köklü bir strateji değişiminin de simgesi. Markanın denizaşırı temsilcisi Justin Gardiner, ABD pazarının uzun yıllar ihmal edildiğini açıkça kabul ederken, bundan sonra bu yaklaşımın tamamen değişeceğini vurguluyor. Project V’nin ABD’de ciddi satış adetleri hedeflediği ve markanın bu pazarı ilk kez merkezine aldığı ifade ediliyor.
Tasarım ilhamı Lotus, ruhu Caterham
Birçok elektrikli otomobilde bataryalar tabana yayılan “kaykay” mimarisiyle yerleştirilirken, Project V’de çift batarya düzeni tercih ediliyor. Bataryaların biri ön, diğeri arka kısma yerleştirilerek ağırlık dağılımının dengelenmesi hedefleniyor. Bu yapı sayesinde sürücü koltuğu zemine daha yakın konumlandırılabiliyor. Haliyle böylece hem daha sportif bir oturma pozisyonu elde ediliyor hem de yeterli baş mesafesi korunuyor. Gardiner, bu tercihin bilinçli olduğunu vurgularken, Caterham Seven’da da benzer bir yaklaşımın sürüş keyfinin temelini oluşturduğunu belirtiyor.
55 kWh batarya ile 400 km menzil
Şarj tarafında ise alışılmışın dışında bir öncelik söz konusu. Maksimum 100 kW seviyesindeki DC şarj hızı, rakiplerine kıyasla mütevazı kalırken Caterham bu tercihi bataryanın yavaş deşarj karakterine odaklanarak yaptığını belirtiyor. Şarj hızının görece düşük tutulmasının arkasında ise Caterham’ın kullanıcı alışkanlıklarına dair net bir öngörü bulunuyor. Markaya göre Caterham sürücüleri otomobillerini sakin kullanmıyor, tam tersine sınırlarına kadar zorluyor. Bu nedenle Project V’de öncelik, bataryanın ne kadar hızlı dolduğu değil, yük altında ne kadar istikrarlı şekilde enerji boşaltabildiği.
Yamaha imzalı elektrik motoru
Project V’nin arkasında, Yamaha’nın seri üretime hazır bir çözümü yer alıyor. Arka tekerlekleri besleyen sistem, 200 kW gücünde, 400 voltluk bir Yamaha e-aks ünitesinden oluşuyor. Bu kompakt yapı invertör, redüksiyon dişlisi ve kalıcı mıknatıslı senkron motoru tek bir gövdede birleştiriyor.
Toplam 268 beygir güç üreten otomobil, 1.225 kilogramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Bu değer, Toyota GR86 ve Subaru BRZ gibi hafif spor otomobillerden bile daha düşük. Project V, 0-km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlarken, 230 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Aracın tek motorlu ve arkadan itişli olduğunu da belirtelim.
Öte yanda kabin tasarımı da Caterham felsefesini yansıtıyor. Düz ve sade bir gösterge paneli, fiziksel düğmeler ve klasik göstergelerle tamamlanıyor. Dijital dokunuşlar minimumda tutulurken, geri görüş kamerası ekranı ve Apple CarPlay ile Android Auto desteği modern ihtiyaçları karşılıyor.
Caterham Project V, yalnızca karakteriyle değil, fiyat konumlandırmasıyla da Porsche’nin alanına giriyor. İlk açıklamalarda başlangıç fiyatı 107 bin dolar olarak duyurulan modelin, güncel tahminlere göre yaklaşık 135 bin dolar seviyesinde olacağı belirtiliyor. Bu rakam, Porsche 911’in 135.500 dolarlık başlangıç fiyatıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Project V, fiyat açısından Porsche 718 Cayman GTS 4.0 ile GT4 RS modellerinin arasına yerleşiyor. Project V, CES’te sergilenmiş ve üretime oldukça yakın bir görünüm sunmuş olsa da, küresel satışların 2027 yılında başlaması planlanıyor.
