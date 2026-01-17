Yamaha motorlu elektrikli spor otomobil sahneye çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Daha çok motosikletleri ile gündeme gelen Japon devi Yamaha, aslında otomotiv dünyasında dört tekerlekli projelere yabancı bir marka değil. Daha önce Lexus LFA, Ford Taurus SHO ve Lotus Exige gibi özel modeller için motor geliştiren Japon üretici, şimdi ise İngiliz spor otomobil markası Caterham ile birlikte tamamen elektrikli bir spor coupe ile sahnede. Project V adı verilen bu yeni model, yalnızca markanın ilk seri üretime yakın elektrikli otomobili olmakla kalmıyor, aynı zamanda Porsche’ye rakip olmayı hedefliyor.

2024’ün sonlarına doğru duyurulan proje, Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show (CES) kapsamında ilk kez kamuoyuna açık şekilde sergilendi. Seri üretim henüz başlamamış olsa da araç artık teknik özellikleri ve konumlandırmasıyla net bir tablo çiziyor.

Caterham cephesinde Project V, yalnızca yeni bir model değil, aynı zamanda köklü bir strateji değişiminin de simgesi. Markanın denizaşırı temsilcisi Justin Gardiner, ABD pazarının uzun yıllar ihmal edildiğini açıkça kabul ederken, bundan sonra bu yaklaşımın tamamen değişeceğini vurguluyor. Project V’nin ABD’de ciddi satış adetleri hedeflediği ve markanın bu pazarı ilk kez merkezine aldığı ifade ediliyor.

Tasarım ilhamı Lotus, ruhu Caterham

Tam Boyutta Gör Project V’nin tasarım felsefesi, Caterham CEO’su Kazuho Takahashi’nin favori otomobili olan Lotus Elan +2’den ilham alıyor. Ancak ortaya çıkan otomobil, markanın ikonik Seven modelinin sürüş karakterini elektrikli çağa taşıma iddiasında. Bu yaklaşımın en önemli parçası ise alışılmışın dışında konumlandırılan batarya mimarisi.

Birçok elektrikli otomobilde bataryalar tabana yayılan “kaykay” mimarisiyle yerleştirilirken, Project V’de çift batarya düzeni tercih ediliyor. Bataryaların biri ön, diğeri arka kısma yerleştirilerek ağırlık dağılımının dengelenmesi hedefleniyor. Bu yapı sayesinde sürücü koltuğu zemine daha yakın konumlandırılabiliyor. Haliyle böylece hem daha sportif bir oturma pozisyonu elde ediliyor hem de yeterli baş mesafesi korunuyor. Gardiner, bu tercihin bilinçli olduğunu vurgularken, Caterham Seven’da da benzer bir yaklaşımın sürüş keyfinin temelini oluşturduğunu belirtiyor.

55 kWh batarya ile 400 km menzil

Tam Boyutta Gör Project V’de kullanılan sıvı soğutmalı bataryalar, Tayvan merkezli Xing Mobility tarafından sağlanıyor. Toplam 55 kWh kapasiteye sahip batarya paketi, WLTP standartlarına göre 400 kilometre menzil sunuyor. Araç, DC hızlı şarj desteği ve NACS şarj portu ile donatılmış durumda.

Şarj tarafında ise alışılmışın dışında bir öncelik söz konusu. Maksimum 100 kW seviyesindeki DC şarj hızı, rakiplerine kıyasla mütevazı kalırken Caterham bu tercihi bataryanın yavaş deşarj karakterine odaklanarak yaptığını belirtiyor. Şarj hızının görece düşük tutulmasının arkasında ise Caterham’ın kullanıcı alışkanlıklarına dair net bir öngörü bulunuyor. Markaya göre Caterham sürücüleri otomobillerini sakin kullanmıyor, tam tersine sınırlarına kadar zorluyor. Bu nedenle Project V’de öncelik, bataryanın ne kadar hızlı dolduğu değil, yük altında ne kadar istikrarlı şekilde enerji boşaltabildiği.

Yamaha imzalı elektrik motoru

Project V’nin arkasında, Yamaha’nın seri üretime hazır bir çözümü yer alıyor. Arka tekerlekleri besleyen sistem, 200 kW gücünde, 400 voltluk bir Yamaha e-aks ünitesinden oluşuyor. Bu kompakt yapı invertör, redüksiyon dişlisi ve kalıcı mıknatıslı senkron motoru tek bir gövdede birleştiriyor.

Toplam 268 beygir güç üreten otomobil, 1.225 kilogramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Bu değer, Toyota GR86 ve Subaru BRZ gibi hafif spor otomobillerden bile daha düşük. Project V, 0-km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlarken, 230 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Aracın tek motorlu ve arkadan itişli olduğunu da belirtelim.

Öte yanda kabin tasarımı da Caterham felsefesini yansıtıyor. Düz ve sade bir gösterge paneli, fiziksel düğmeler ve klasik göstergelerle tamamlanıyor. Dijital dokunuşlar minimumda tutulurken, geri görüş kamerası ekranı ve Apple CarPlay ile Android Auto desteği modern ihtiyaçları karşılıyor.

Caterham Project V, yalnızca karakteriyle değil, fiyat konumlandırmasıyla da Porsche’nin alanına giriyor. İlk açıklamalarda başlangıç fiyatı 107 bin dolar olarak duyurulan modelin, güncel tahminlere göre yaklaşık 135 bin dolar seviyesinde olacağı belirtiliyor. Bu rakam, Porsche 911’in 135.500 dolarlık başlangıç fiyatıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Project V, fiyat açısından Porsche 718 Cayman GTS 4.0 ile GT4 RS modellerinin arasına yerleşiyor. Project V, CES’te sergilenmiş ve üretime oldukça yakın bir görünüm sunmuş olsa da, küresel satışların 2027 yılında başlaması planlanıyor.

