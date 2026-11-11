Yandex, veri merkezine yapılan saldırılar yüzünden kullanıcı verilerini kaybetti

Tam Boyutta Gör Rusya'nın en büyük teknoloji şirketlerinden Yandex, bulut hizmeti Yandex Cloud'da depolanan müşteri verilerinin yüzde 2,84'ünü kalıcı olarak kaybettiğini açıkladı. Söz konusu kayıp, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Ekim ayında şirketin veri merkezlerine düzenlediği saldırıların ardından yaşandı. Yandex, saldırılardan etkilenen altyapıyı büyük ölçüde yeniden çalışır hâle getirmiş olsa da hasar gören bazı ekipmanlarda saklanan verilerin geri getirilmesi mümkün olmadı. Bu olay, özellikle büyük ölçekli bulut hizmetlerinin fiziksel altyapıya ne kadar bağımlı olduğunu ve veri yedeklemenin olası felaketler karşısında ne kadar kritik bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şirket, kaybedilen verilerin geri getirilememesinin nedenini ekipmanlarda meydana gelen kritik hasara ve müşterilerin platform üzerinde yedekleme oluşturmamış olmasına bağladı. Yandex, yedekleme araçlarını kullanan müşterilerin ise herhangi bir veri kaybı yaşamadığını belirtti.

Şirket, saldırılarda hasar gören veri merkezlerinde bulunan süper bilgisayarların ise zarar görmediğini ve başka konumlara taşındığını daha önce açıklamıştı. Buna rağmen veri merkezlerinde kullanılan diğer ekipmanlarda meydana gelen hasar, bazı müşteri verilerinin kurtarılmasını imkânsız hâle getirdi. Meduza'nın Yandex'in 2025 yılı sonuç raporundaki verilerden hareketle yaptığı tahmine göre kaybedilen verilerin toplam büyüklüğü yaklaşık 100 bin terabayta, yani 100 petabayta ulaşmış olabilir. Bu miktar, on milyonlarca dosyanın kalıcı olarak kaybedilmiş olabileceğine işaret ediyor.

Yandex, Yedeklemeyi Varsayılan Olarak Açacak

Yaşanan veri kaybının ardından Yandex, bulut hizmetlerinin güvenilirliğini artırmak için bazı önemli değişikliklere gideceğini duyurdu. Şirket, bundan böyle yedekleme özelliğini varsayılan olarak etkinleştirecek. Daha önce müşterilerin kendilerinin açması gereken bu özellik, artık yeni sanal makinelerde otomatik olarak aktif gelecek. Böylece kullanıcıların yedekleme oluşturmayı unutması nedeniyle yaşanabilecek veri kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yandex bununla birlikte bulut altyapısını tek bir bölgedeki tesislere bağımlı olmaktan çıkarmak için de çalışmalar yürütüyor. Şirketin açıklamasına göre mühendisler, Yandex Cloud'un bilgi işlem kaynaklarını Rusya'nın farklı bölgelerinde bulunan yeni ve birbirinden bağımsız lokasyonlara dağıtmaya devam ediyor. Bu lokasyonların sayısı da önümüzdeki dönemde artırılacak. Böylece bir veri merkezinin devre dışı kalması durumunda diğer tesislerin hizmetleri sürdürmesi ve olası kesintilerin etkisinin sınırlandırılması amaçlanıyor.

Rusya veri merkezlerini yer altına taşımaya karar verdi 12 sa. önce eklendi

Rus Şirketleri Verilerini Ülke Dışında Saklamaya Yöneliyor

Yandex'in yaşadığı bu olay, Rusya'daki diğer şirketlerin de veri güvenliği ve iş sürekliliği konusundaki yaklaşımlarını değiştirmeye başladı. Saldırıların ardından bazı Rus şirketlerinin Kazakistan gibi ülkelerde veri merkezi kapasitesi ayırtmaya başladığı, bir yandan da mevcut tesislerinden bağımsız çalışabilecek yedek veri merkezleri aradığı bildiriliyor. Buradaki temel amaç, ana veri merkezlerinin zarar görmesi durumunda şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlamak.

Özellikle ana tesislerle aynı elektrik ve ağ altyapısını paylaşmayan yedek merkezler, bu tür senaryolarda kritik önem taşıyor. Çünkü farklı bir konumda bulunan iki veri merkezi aynı enerji kaynağına veya iletişim altyapısına bağlıysa, tek bir saldırı ya da arıza her iki tesisi de devre dışı bırakabilir. Bu nedenle şirketler artık yalnızca verilerini yedeklemeye değil, bu yedeklerin fiziksel olarak ne kadar bağımsız konumlarda tutulduğuna da daha fazla dikkat ediyor.

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