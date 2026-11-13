Yangın riski taşımayan, 25 yıl dayanacak dev batarya geliyor

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Enerji depolama teknolojilerinde uzunkullanım ömrü ve güvenlik giderek daha önemli hale geliyor. Almanya'da kurulması planlanan yeni bir batarya tesisi ise bu iki özelliği bir araya getirmeyi hedefliyor. Çinko-bromür teknolojisiyle çalışacak sistemin 25 yıllık kullanım ömrü boyunca kapasitesinin yalnızca yüzde 3,6'sını kaybetmesi bekleniyor. Üstelik sistemde yanıcı olmayan su bazlı elektrolit kullanılacağı için lityum iyon bataryalardaki termal kaçak ve buna bağlı yangın riski de bulunmuyor.

30 MWh kapasiteli batarya tesisi kurulacak

Almanya'nın güneybatısındaki Gaggenau kentinin belediye enerji şirketi Stadtwerke Gaggenau ile enerji altyapısı şirketi Capac AG, 7,5 MW güç ve 30 MWh kapasiteye sahip büyük ölçekli bir batarya enerji depolama sistemi (BESS) kurmak için ortaklık yaptı.

Toplam 15,2 milyon euro (16,8 milyon dolar) yatırım gerektiren proje, enerji şirketinin daha önce sıvılaştırılmış gaz tesisi olarak kullandığı alanda hayata geçirilecek. İnşaat çalışmalarının 2027'de başlaması, tesisin ise 2028'de devreye alınması hedefleniyor.

Çinko-bromür bataryalar neden farklı?

Projede tercih edilen çinko-bromür teknolojisinin en önemli avantajları arasında yanıcı olmayan su bazlı elektrolit, uzun kullanım ömrü ve düşük kapasite kaybı bulunuyor. Öyle ki sistemin 25 yıl sonunda başlangıç kapasitesinin yaklaşık yüzde 96,4'ünü koruması bekleniyor.

Güvenlik de teknolojinin öne çıkan özelliklerinden biri. Su bazlı elektrolit kullanan bataryalarda yanıcı bir kimyasal bulunmadığı gibi termal kaçak riski de söz konusu değil. Bu durum, geleneksel lityum iyon bataryalardan farklı bir yangın güvenliği profili sunuyor.

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Bununla birlikte tesiste ABD merkezli Eos tarafından sağlanan batarya sistemleri kullanılacak. Şirketin Intensity adını verdiği mimari, modüler batarya ünitelerinin özel olarak tasarlanmış çelik taşıyıcı yapılar içerisine yerleştirilmesine dayanıyor. Bu yapı sayesinde üniteler hem yatay hem de dikey olarak konumlandırılabiliyor.

Eos bataryaları çinko bromür, iletken plastik ve grafit keçe gibi malzemeler kullanıyor. Yanıcı olmayan sulu kimya, bataryaların kompakt bir yerleşim düzeninde kullanılmasını mümkün kılıyor. Koruyucu kontrol sistemleri ve fiziksel tasarımla birlikte bu yapı, lityum iyon sistemlerinden farklı bir yangın güvenliği yaklaşımı sunuyor.

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