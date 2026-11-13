Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yangın riski taşımayan, 25 yıl dayanacak dev batarya geliyor

    Almanya, lityum iyon bataryalara alternatif olabilecek yeni bir enerji depolama teknolojisine yatırım yapıyor. 30 MWh kapasiteli tesisin 2028'de devreye alınması planlanıyor.

    Yangın riski taşımayan, 25 yıl dayanacak dev batarya geliyor Tam Boyutta Gör

    Enerji depolama teknolojilerinde uzunkullanım ömrü ve güvenlik giderek daha önemli hale geliyor. Almanya'da kurulması planlanan yeni bir batarya tesisi ise bu iki özelliği bir araya getirmeyi hedefliyor. Çinko-bromür teknolojisiyle çalışacak sistemin 25 yıllık kullanım ömrü boyunca kapasitesinin yalnızca yüzde 3,6'sını kaybetmesi bekleniyor. Üstelik sistemde yanıcı olmayan su bazlı elektrolit kullanılacağı için lityum iyon bataryalardaki termal kaçak ve buna bağlı yangın riski de bulunmuyor.

    30 MWh kapasiteli batarya tesisi kurulacak

    Almanya'nın güneybatısındaki Gaggenau kentinin belediye enerji şirketi Stadtwerke Gaggenau ile enerji altyapısı şirketi Capac AG, 7,5 MW güç ve 30 MWh kapasiteye sahip büyük ölçekli bir batarya enerji depolama sistemi (BESS) kurmak için ortaklık yaptı.

    Toplam 15,2 milyon euro (16,8 milyon dolar) yatırım gerektiren proje, enerji şirketinin daha önce sıvılaştırılmış gaz tesisi olarak kullandığı alanda hayata geçirilecek. İnşaat çalışmalarının 2027'de başlaması, tesisin ise 2028'de devreye alınması hedefleniyor.

    Çinko-bromür bataryalar neden farklı?

    Projede tercih edilen çinko-bromür teknolojisinin en önemli avantajları arasında yanıcı olmayan su bazlı elektrolit, uzun kullanım ömrü ve düşük kapasite kaybı bulunuyor. Öyle ki sistemin 25 yıl sonunda başlangıç kapasitesinin yaklaşık yüzde 96,4'ünü koruması bekleniyor.

    Güvenlik de teknolojinin öne çıkan özelliklerinden biri. Su bazlı elektrolit kullanan bataryalarda yanıcı bir kimyasal bulunmadığı gibi termal kaçak riski de söz konusu değil. Bu durum, geleneksel lityum iyon bataryalardan farklı bir yangın güvenliği profili sunuyor.

    Bununla birlikte tesiste ABD merkezli Eos tarafından sağlanan batarya sistemleri kullanılacak. Şirketin Intensity adını verdiği mimari, modüler batarya ünitelerinin özel olarak tasarlanmış çelik taşıyıcı yapılar içerisine yerleştirilmesine dayanıyor. Bu yapı sayesinde üniteler hem yatay hem de dikey olarak konumlandırılabiliyor.

    Eos bataryaları çinko bromür, iletken plastik ve grafit keçe gibi malzemeler kullanıyor. Yanıcı olmayan sulu kimya, bataryaların kompakt bir yerleşim düzeninde kullanılmasını mümkün kılıyor. Koruyucu kontrol sistemleri ve fiziksel tasarımla birlikte bu yapı, lityum iyon sistemlerinden farklı bir yangın güvenliği yaklaşımı sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    petrol ofisi referans kodu epson yazıcı pembe çıkarıyor yapı kredi akıllı bildirim gelmiyor araba nasıl yıkanır atiker program indir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A18
    Samsung Galaxy A18
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum