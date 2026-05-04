Yangın söndürme sistemlerinin yerini yenilikçi ses teknolojisi alabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

ABD’de gerçekleştirilen dikkat çekici bir testte, yangını söndürmek için ilginç ve ses temelli yeni bir teknoloji kullanıldı. Geliştirilen yeni sistem, geleneksel su bazlı yangın söndürme sistemleri yerine düşük frekanslı ses dalgalarıyla alevleri bastırmayı hedefliyor. Girişim şirketi Sonic Fire Tech tarafından geliştirilen bu çözüm, hem konutlar hem de ticari yapılar için alternatif bir yaklaşım olarak sunuluyor.

İnsanlar duyamıyor

Sesle yangın söndürme fikri uzun süredir bilimsel olarak inceleniyor. Bu yaklaşım, yanma için gerekli olan oksijenin yakıt yüzeyinden uzaklaştırılması prensibine dayanıyor. Sonic Fire Tech’in geliştirdiği sistem ise bu fiziksel etkiyi, gelişmiş sensörler ve otomasyonla birleştirerek pratik bir çözüme dönüştürüyor.





Sistem kızılötesi sensörler, yapay zeka destekli bir kontrol birimi ve yapı içine yerleştirilen ses iletim kanallarından oluşuyor. Bu sayede yangın çok erken aşamada tespit edilerek milisaniyeler içinde müdahale edilebiliyor. Ayrıca sistem, ses dalgalarını bina genelinde dağıtabilen altyapısıyla klasik yangın söndürücülerden ayrılıyor.

Test sırasında bir mutfakta çıkan küçük çaplı yangın, tavana yerleştirilen yapay zeka destekli sensörler tarafından algılandı. Sistem, saniyeler içinde devreye girerek duvarlara entegre edilmiş yayıcıları aktive etti ve insan kulağının duyamayacağı seviyede, 20 Hz altındaki infrason dalgalarıyla alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın büyümeden devreye giriyor

Tam Boyutta Gör Sonic Fire Tech, “Sonic Home Defense” adını verdiği sistemin en önemli avantajının hız ve temizlik olduğunu vurguluyor. Geleneksel yangın söndürme sistemleri belirli bir sıcaklık eşiğine ulaşıldığında devreye girerken bu yeni çözüm yangını henüz büyümeden bastırmayı hedefliyor.

Ayrıca su kullanımının ortadan kalkması, elektronik cihazlara zarar verme, mobilyaları tahrip etme ve su baskını riski gibi sorunları da devre dışı bırakıyor. Şirket, teknolojinin özellikle veri merkezleri ve hassas elektronik altyapıların bulunduğu alanlarda önemli bir alternatif olabileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra, orman yangınlarıyla mücadele için taşınabilir versiyonlar üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Soru işaretleri var

Şirket, sistemin etkinliğini desteklemek için Fire Solutions Group tarafından yapılan bir değerlendirmeye dikkat çekiyor. Bu değerlendirmeye göre sistem, yangınları hızlı şekilde tespit edebiliyor, etkili biçimde bastırabiliyor ve farklı kurulum senaryolarında çalışabiliyor. Ancak uzmanlar, Sonic Fire Tech’in sisteminin ABD’de konutlar için kullanılan NFPA 13D sprinkler standardına eşdeğer olduğu yönündeki iddiasına temkinli yaklaşıyor. Bu tür bir eşdeğerliğin kabul edilmesi için kapsamlı teknik verilerin ve detaylı test sonuçlarının paylaşılması gerektiği belirtiliyor.

Aselsan, bulut tohumlama için sözleşme imzaladı 2 gün önce eklendi

Yangın güvenliği uzmanlarına göre mevcut sistemler yalnızca alevleri söndürmekle kalmıyor aynı zamanda ortamı soğutarak yeniden alevlenmeyi önlüyor ve tahliye için kritik zaman kazandırıyor. Ses dalgalarının ise bu etkileri sağlayamadığı ifade ediliyor.

Bu durum, özellikle yeniden tutuşma, gizli yangınlar ve yüksek sıcaklıkların kontrol altına alınamaması gibi riskleri beraberinde getiriyor. Akademik çalışmalar da benzer şekilde, akustik yöntemlerin yalnızca yangının başlangıç aşamasında etkili olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca sistemin uzun vadeli bakım gereksinimleri, sensör arızalarının nasıl tespit edileceği ve düzenli kalibrasyon ihtiyacı gibi kritik konuların henüz netleşmediği ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Yangın söndürme sistemlerinin yerini ses dalgaları alabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: