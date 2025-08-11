Yangınla mücadelede otonom helikopter devrimi kapıda

Gece yarısı yıldırım düşmesiyle başlayan küçük bir yangının saniyeler içinde uydu antenleriyle tespit edildiğini hayal edin. Otonom helikopter, sensörleriyle alevlerin yerini belirliyor, rüzgar hızı ve yangının ilerleyişini ölçüyor, ardından yapay zeka ile müdahale planı oluşturuyor. Arkasından gelen diğer insansız helikopterlerle iletişim kurarak bölgeye ulaşıyor ve suyu boşaltıyor. Böylece yangın, henüz 1 metrekareyi aşmadan söndürülüyor.
Henüz test aşamasında
İklim değişikliği yangın riskini körüklüyor
Şu anda eyalet genelinde 1.100’den fazla dağ zirvesine yerleştirilen kameralar, yapay zeka ile alevleri tarıyor. NASA’nın uyduları, arazi koşullarını analiz ederek yangın riskini önceden belirliyor. Google’ın yeni uydu ağı ise yangınları her zamankinden daha hızlı tespit edebiliyor. Hedef ise yangınların yüzde 95’ini 1 metrekareden küçükken kontrol altına almak.
Geleceğin yangınla mücadele araçları sadece havadan değil, karadan da şekilleniyor. Artırılmış gerçeklik kasklarıyla binaların 3D haritalarını çıkaran, çıkış yollarını gösteren ve yapısal çökme riskini önceden bildiren sistemler, akıllı yangın hortumları, sağlık verilerini izleyen akıllı kumaşlardan üretilmiş üniformalar şimdiden hedefler arasında eklenmiş durumda. Ayrıca, Paris’teki Notre-Dame yangınında görev alan Colossus gibi robotlar da yüksek riskli alanlarda kullanılmaya başlandı.
Aslında, bu teknolojinin çoğu halihazırda geliştirme aşamasında veya Verizon ve AT&T gibi şirketler ile Pivotal, ERIS, Magic Leap, Qwake ve FLAIM gibi teknoloji firmaları tarafından geliştirilmiş durumda. Bu firmalar, itfaiyeciler için kişisel müdahale hava araçları, artırılmış gerçeklik yazılımları, baş üstü ekranlar ve termal görüntüleme cihazları gibi akıllı araçlar üretiyor.
