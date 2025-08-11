Giriş
    Yangınla mücadelede otonom helikopter devrimi kapıda

    Yapay zeka destekli otonom helikopterler, Kaliforniya’da yangınları erken tespit edip müdahale edecek. Giderek artan yangın olayları için artık yüksek teknolojiden yararlanmak isteniyor.

    Yangınla mücadelede otonom helikopter devrimi kapıda Tam Boyutta Gör
    Kaliforniya’da yapılan bir tanıtımda, yapay zeka destekli otonom Sikorski Black Hawk helikopteri orman yangınlarıyla mücadelede yeni bir dönemin kapısını araladı. Lockheed Martin ve Kaliforniya merkezli yazılım şirketi Rain tarafından geliştirilen sistem, insan müdahalesi olmadan yangınlara hızlı ve koordineli şekilde müdahale edebilecek kapasitede tasarlandı.

    Gece yarısı yıldırım düşmesiyle başlayan küçük bir yangının saniyeler içinde uydu antenleriyle tespit edildiğini hayal edin. Otonom helikopter, sensörleriyle alevlerin yerini belirliyor, rüzgar hızı ve yangının ilerleyişini ölçüyor, ardından yapay zeka ile müdahale planı oluşturuyor. Arkasından gelen diğer insansız helikopterlerle iletişim kurarak bölgeye ulaşıyor ve suyu boşaltıyor. Böylece yangın, henüz 1 metrekareyi aşmadan söndürülüyor.

    Henüz test aşamasında

    Yangınla mücadelede otonom helikopter devrimi kapıda Tam Boyutta Gör
    Öte yandan helikopterin gövdesindeki “EXPERIMENTAL” ibaresi, onun henüz resmi hizmette olmadığını gösteriyor. San Bernardino’daki tanıtımda, saatte 130 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle uçurulamadı. Ancak geçtiğimiz aylarda çeşitli uçuş testleri gerçekleştirilmişti. Bu testlerde, helikopter hem propan yakıtlı yangın halkalarına hem de yanan çalı yığınlarına su bırakma işlemleri yaptı. Sikorsky'nin MATRIX otonom uçuş sistemi ile Rain'in yangın söndürme planlama yazılımıyla çalışan helikopter testlerde başarıya ulaştı. Helikopterler aynı zamanda insanlı olarak da uçabiliyor. Rain CEO’su Maxwell Brodie, yaptığı açıklamada insanlar için uçmanın çok tehlikeli olduğu durumlarda otonom hava araçlarını göndermeyi hedeflediklerini de aktardı.
    Yangınla mücadelede otonom helikopter devrimi kapıda Tam Boyutta Gör
    Teknoloji cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Kaliforniya yasama organında görüşülen AB 270 numaralı yasa tasarısı, otonom yangın söndürme helikopterlerinin eyalet genelinde pilot program kapsamında test edilmesini öngörüyor. Ayrıca federal düzeydeki Fix Our Forests Act, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve uydu teknolojileri gibi yeniliklerin orman yönetiminde kullanılmasını hedefliyor.

    İklim değişikliği yangın riskini körüklüyor

    Yangınla mücadelede otonom helikopter devrimi kapıda Tam Boyutta Gör
    Araştırmalar, dünya genelinde aşırı yangınların 2050’ye kadar yüzde 30 artabileceğini, Kaliforniya’da ise 2100 yılına gelindiğinde yangın sıklığında yüzde 50, yıllık yanan alanlarda ise yüzde 77 artış olabileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre mevcut altyapı, politikalar ve teknolojiler bu tehditle başa çıkmak için yetersiz.

    Şu anda eyalet genelinde 1.100’den fazla dağ zirvesine yerleştirilen kameralar, yapay zeka ile alevleri tarıyor. NASA’nın uyduları, arazi koşullarını analiz ederek yangın riskini önceden belirliyor. Google’ın yeni uydu ağı ise yangınları her zamankinden daha hızlı tespit edebiliyor. Hedef ise yangınların yüzde 95’ini 1 metrekareden küçükken kontrol altına almak.

    Geleceğin yangınla mücadele araçları sadece havadan değil, karadan da şekilleniyor. Artırılmış gerçeklik kasklarıyla binaların 3D haritalarını çıkaran, çıkış yollarını gösteren ve yapısal çökme riskini önceden bildiren sistemler, akıllı yangın hortumları, sağlık verilerini izleyen akıllı kumaşlardan üretilmiş üniformalar şimdiden hedefler arasında eklenmiş durumda. Ayrıca, Paris’teki Notre-Dame yangınında görev alan Colossus gibi robotlar da yüksek riskli alanlarda kullanılmaya başlandı.

    Aslında, bu teknolojinin çoğu halihazırda geliştirme aşamasında veya Verizon ve AT&T gibi şirketler ile Pivotal, ERIS, Magic Leap, Qwake ve FLAIM gibi teknoloji firmaları tarafından geliştirilmiş durumda. Bu firmalar, itfaiyeciler için kişisel müdahale hava araçları, artırılmış gerçeklik yazılımları, baş üstü ekranlar ve termal görüntüleme cihazları gibi akıllı araçlar üretiyor.

