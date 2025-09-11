Giriş
    Yapay deri üretiminde çığır açıcı gelişme: 2 yeni yöntem geliştirildi

    İsveçli bilim insanları, 3D biyoyazıcıyla damar ağı içeren yapay deri üretiminde önemli ilerleme kaydetti. Bu gelişme, ağır yanık ve travma tedavisinde çığır açabilir.

    Yapay deri üretiminde çığır açıcı gelişme: 2 yeni yöntem geliştir Tam Boyutta Gör
    İsveç’teki Linköping Üniversitesi’nden araştırmacılar, 3D biyoyazıcılarla damar yapıları içeren yapay deri üretiminde önemli bir aşamaya ulaştı. İki farklı yöntem geliştiren araştırmacılar, uzun süredir tıbbın en büyük engellerinden biri olan dokuya işlevsel damar sistemi kazandırma sorununa çözüm arıyor.

    Bugün halen ağır yanıklar ve ciddi doku kayıpları, hastanın kendi vücudundan alınan ince deri tabakalarının nakliyle tedavi ediliyor. Ancak bu yöntem derinin en alt katmanı olan dermisi yeniden oluşturamıyor. Bir başka deyişle, sinirler, damarlar ve bağ dokuları eksik kalıyor. Bu da hem fonksiyonel kayıplara hem de kalıcı izlere yol açıyor.

    İki farklı yöntemde de büyük atılım

    Yapay deri üretiminde çığır açıcı gelişme: 2 yeni yöntem geliştir Tam Boyutta Gör
    Yapılan yeni çalışmada ise ekip, bu sorunu aşmak için özel bir biyomürekkep (μInk) geliştirdi. Bu biyomürekkep; fibroblast hücreleri, jelatin boncuklar ve hyaluronik asit bazlı bir jel karışımından oluşuyor. 3D yazıcıyla katmanlar halinde basılan bu doku, yüksek yoğunlukta canlı hücre içeriyor. Fareler üzerinde yapılan nakil deneylerinde, doku yalnızca tutunmakla kalmadı, aynı zamanda kolajen üreterek kendi damar ağını oluşturmaya başladı.

    Paralel olarak geliştirilen ikinci yöntem ise REFRESH (Rerouting of Free-Floating Suspended Hydrogel Filaments) adı verilen bir teknik. Bu yöntemde su bazlı hidrojellerden ipliksi yapılar üretildi. Bu iplikler sonradan enzimlerle tamamen çözünebiliyor ve yerlerinde kan damarlarını taklit eden mikro kanallar bırakıyor. Böylece hücrelerin büyüyüp damar yapıları oluşturabileceği boşluklar hazırlanıyor. Araştırmacılar, bu yöntemle karmaşık damar ağlarının örülmesinin mümkün olduğunu gösterdi.

    Her ne kadar gelişmeler umut verici olsa da uzmanlar, klinik uygulamaya geçiş için daha çok test gerektiği uyarısında bulunuyor. Laboratuvar ortamında başarıyla üretilen dokuların, gerçek yaralarda iltihap ve enfeksiyon gibi faktörlerle nasıl tepki vereceği henüz bilinmiyor. Yine de bu iki yöntemin birleşmesiyle, gelecekte damarlı yapay deri dokularının üretilmesi ve hatta yapay organların inşası mümkün olabilir. Bu da yanık ve travma hastaları için tedavide devrim niteliğinde bir adım olacak.

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 saat önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Yeni Haber
    şimdi
