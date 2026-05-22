Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    “Yapay yumurta” ile 26 civciv dünyaya geldi: Nesli tükenen tür geri getirilecek

    Colossal Biosciences, geliştirdiği yapay yumurta sistemiyle 26 civciv üretmeyi başardı. Teknoloji, dodo ve dev moa gibi nesli tükenmiş kuşların geri getirilmesi için kullanılacak.

    Yapay yumurta teknolojisi ile 26 civciv dünyaya geldi Tam Boyutta Gör
    Soyu tükenen canlıları geri getirme hedefiyle dikkat çeken biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, bu kez kuş embriyolarının gelişim sürecini değiştirebilecek yeni bir teknoloji duyurdu. Şirket, tavuk embriyolarının geleneksel yumurta kabuğu olmadan gelişmesini sağlayan yapay bir sistem geliştirdiğini açıkladı. Şirket, geliştirdiği yapay yumurta sistemi sayesinde 26 civcivinin başarıyla dünyaya geldiğini açıkladı. Colossal’ın duyurusu, özellikle dodo ve dev moa kuşlarını yeniden hayata döndürme planlarının önemli bir aşaması olarak değerlendiriliyor.

    Yapay yumurta sistemi nasıl çalışıyor?

    Colossal araştırmacıları, döllenmiş tavuk yumurtalarının içeriğini özel olarak geliştirilen yapay yapıya aktardı. Bilim insanları ayrıca normalde yumurta kabuğundan alınan kalsiyumu dışarıdan ekledi. Böylece embriyonun kemik gelişimi desteklenmiş oldu.

    Yapay yumurta teknolojisi ile 26 civciv dünyaya geldi Tam Boyutta Gör
    Şirketin geliştirdiği yapı, temel olarak yumurta kabuğunu taklit eden özel bir membran içeriyor. Bu membran sayesinde gerçek yumurtalarda olduğu gibi gerekli miktarda oksijen embriyoya ulaşabiliyor. Ancak bağımsız bilim insanları, sistemin teknik olarak tam anlamıyla “yapay yumurta” olarak tanımlanamayacağını söylüyor. Bilim insanlarına göre bu, daha çok “yapay yumurta kabuğu” olarak değerlendirilmeli.

    Hedef dev moa kuşlarını geri getirmek

    Colossal CEO’su Ben Lamm, geliştirilen teknolojinin uzun vadede Yeni Zelanda’da yaşamış ve nesli tükenmiş dev moa kuşunu geri getirme çalışmalarında kullanılabileceğini söyledi. Moa yumurtalarının tavuk yumurtalarından yaklaşık 80 kat daha büyük olduğu belirtiliyor. Bu nedenle günümüzde yaşayan hiçbir kuş türünün böyle bir embriyoyu doğal biçimde taşımasının mümkün olmadığı düşünülüyor.

    Lamm, şirketin doğanın geliştirdiği sistemi daha verimli, ölçeklenebilir ve gelişmiş hale getirmek istediğini ifade etti. Colossal’ın yaklaşımına göre gelecekte yaşayan kuş türlerinin genetik yapısı değiştirilerek moa benzeri canlılar üretilebilir.

    Ancak bilim dünyasında bu hedefe yönelik ciddi şüpheler bulunuyor. Uzmanlar, genetik olarak değiştirilmiş bir kuşun nesli tükenmiş gerçek bir moa olmayacağını vurguluyor.

    Yapay yumurta teknolojisi ile 26 civciv dünyaya geldi Tam Boyutta Gör
    Colossal’ın moa projesini hayata geçirebilmesi için önünde halen uzun bir süreç bulunuyor. Araştırmacıların öncelikle iyi korunmuş moa kemiklerinden elde edilen antik DNA’yı yaşayan kuş türlerinin genomlarıyla karşılaştırması gerekiyor. Ayrıca mevcut sistemden çok daha büyük bir yapay yumurta yapısının geliştirilmesi şart.

    Colossal’ın geliştirdiği yapay yumurta sistemi yalnızca dodo ve moa gibi nesli tükenmiş kuşları geri getirme projeleri için değil, embriyo gelişimi araştırmaları açısından da önemli görülüyor. Tavuk embriyoları uzun yıllardır biyoloji laboratuvarlarında kullanılıyor ancak mevcut yöntemlerde bilim insanları genellikle yalnızca müdahale anını ve son sonucu gözlemleyebiliyordu. Embriyo gelişiminin ara aşamalarını kesintisiz izlemek ise oldukça zordu.

    Şirketin geliştirdiği üç boyutlu yapay yapı, embriyonun normal şekilde gelişebilmesi için gerekli zar gerilimini korurken dolaşım sisteminin de sağlıklı oluşmasını sağlıyor. Özel oksijen geçirgen membran sayesinde embriyolar normal atmosfer koşullarında gelişebiliyor ve yalnızca ek kalsiyum desteği gerekiyor.

    Sistem ayrıca mikroskobik gözlemler için optimize edildi. Alt bölümden ışık verilebilmesi sayesinde embriyo gelişimi gerçek zamanlı ve kesintisiz biçimde görüntülenebiliyor. Böylece hücre hareketleri, doku değişimleri ve organ oluşumu uzun süre boyunca ayrıntılı şekilde takip edilebilecek.

    Colossal daha önce de 12.500 yıl önce soyu tükenen “ulukurt” (Aenocyon dirus) türünü başarılı bir şekilde yeniden hayata döndürdüğünü iddia etmişti. Ayrıca şirket yeni bir fare türü oluşturduğunu da açıklamıştı.

    Kaynakça https://apnews.com/article/deextinction-colossal-giant-moa-artificial-egg-a1ad16c5fb00bf2559b7a9fcfbb95239 https://colossal.com/colossal-biosciences-artificial-egg-dodo-moa/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 üst ne demek kağan parfümeri indirim kodu hararet yükselmiyor ama su kaynatıyor megane 1 2000 motor neden tutulmuyor peugeot 508 alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 3 5G
    Nothing Phone 3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum