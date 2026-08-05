Yapay zeka, oyun geliştiricileri için 3D model üretimini nasıl değiştiriyor?

Tam Boyutta Gör Eskiden ücretsiz bir 3D model bulmak bir arama problemiydi. Bugün ise Meshy gibi metinden 3D modele dönüştürme platformlarında bir model üretmek bir dakikadan kısa sürüyor. Nitekim Meshy, bugüne kadar 100 milyon model üretildiğini bildiriyor. Ancak bu modelin nereden geldiğini belgelendirmek artık daha uzun sürüyor. Çünkü büyük model depolarının tamamına yakını, yapay zekâ ile oluşturulan içerikler için açıklama etiketi (AI disclosure) zorunluluğu getirmiş durumda.

Ücretsiz 3D Model Kütüphaneleri Nereye Kayboldu?

Birçoğu birleşti, bazıları ise ücretsiz olmaktan çıktı. Üstelik bu değişim, yapay zekâ tabanlı model üretimi gerçekten başarılı hale gelmeden önce yaşandı.

Epic Games; Quixel, Sketchfab, Unreal Engine Marketplace ve ArtStation Marketplace'i tek çatı altında birleştirerek Ekim 2024'te Fab platformunu hayata geçirdi. Sketchfab Store kapatıldı. Sketchfab ise görüntüleme ve barındırma hizmeti olarak faaliyetini sürdürdü.

En büyük darbeyi ise Quixel aldı. Megascans, 2024 sonuna kadar ücretsiz kaldı ancak daha sonra Fab'in ücretli yapısına dahil edildi.

Böylece yıllardır alışılmış olan ticari kullanım döngüsü bozuldu. Arama yap, depoya gir, modeli indir... Tam da bu süreç zayıflarken yapay zekâ destekli üretim ucuzladı. Başka bir deyişle, üretici yapay zekâ, model kütüphanelerinin kendi oluşturduğu boşluğu doldurdu.

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Neden Artık Tüm Büyük Model Depoları Yapay Zekâ Etiketi İstiyor?

Çünkü etiketleme zorunluluğunu uygulamak, tamamen yasaklamaktan daha kolay.

Farklı iş modellerine sahip üç büyük şirket, birbirleriyle koordinasyon içinde olmamalarına rağmen yaklaşık 34 ay içinde aynı sonuca ulaştı.

Sketchfab'da Etiketleme Gönüllülükten Zorunluluğa Geçti

Sketchfab, 23 Mart 2023'te yürürlüğe giren Kullanım Şartları güncellemesiyle NoAI ve CreatedWithAI etiketlerini kullanıma sundu. İlk etapta yalnızca satışa sunulan veya yeniden dağıtılan modellerin bu etiketi taşıması gerekiyordu.

Bu durum Kasım 2025'te değişti. Sketchfab'in duyurusuna göre 11 Aralık 2025 itibarıyla, indirilebilir olsun ya da olmasın, yapay zekâ ile oluşturulan tüm modellerin CreatedWithAI etiketi taşıması zorunlu hale geldi. Aynı güncelleme kapsamında kullanıcıların AI içeriklerini isteğe bağlı olarak dahil edip hariç tutabilmesini sağlayan arama filtreleri de eklendi.

Aslında etiketten daha önemli olan bu filtreler. Çünkü kullanıcıların varsayılan olarak neyi göreceğini belirleyen unsur, model sayfasındaki açıklamadan çok arama sonuçları oluyor.

MakerWorld Artık Baskının Gerçek Fotoğrafını İstiyor

Bambu Lab'in MakerWorld platformundaki yapay zekâ politikası, büyük ölçüde AI ile oluşturulan tasarımların AIGC etiketiyle işaretlenmesini şart koşuyor. Platform ayrıca MakerWorld üzerinde üretilen içeriklere otomatik etiket ekliyor ve yapay zekâ ile oluşturulmuş görsellerin kapak fotoğrafı olarak kullanılmasına izin vermiyor. Kullanıcılar ise 29 Haziran 2025'ten itibaren etiketsiz AIGC içeriklerini rapor edebiliyor.

Şubat 2026'da MakerWorld bu konuda bir adım daha ileri gitti. Artık bir ilanın yayınlanabilmesi için basılmış gerçek ürünün en az bir fotoğrafının eklenmesi gerekiyor. Bunun nedeni ise yapay zekâ ile oluşturulan kapak görsellerinin, yazdırılan gerçek modelden çok daha fazlasını vaat etmesi.

Printables da aynı dönemde kendi yapay zekâ etiketleme zorunluluğunu devreye aldı.

Günümüzde Kaç Oyun Geliştiricisi Üretici Yapay Zekâ Kullanıyor?

Yaklaşık üçte biri. Ancak kullanım artarken, teknolojiye yönelik olumlu bakış azalıyor.

GDC Festival of Gaming organizatörleri tarafından yayımlanan 2026 State of the Game Industry raporu, 2.300'den fazla oyun sektörü profesyoneliyle gerçekleştirilen ankete dayanıyor.

Rapora göre katılımcıların %36'sı üretici yapay zekâ araçlarını bizzat kullandığını söylüyor. Buna karşın, yapay zekânın sektöre zarar verdiğini düşünenlerin oranı %52'ye yükselmiş durumda. Bu oran 2025'te %30, 2024'te ise %18 seviyesindeydi.

Yapay zekânın olumlu etkisi olduğunu düşünenlerin oranı ise yalnızca %7. Bir yıl önce bu oran %13'tü.

Olumsuz görüşlerin en yoğun olduğu alanlar ise doğrudan 3D varlık üretimiyle ilişkili disiplinler. Görsel ve teknik sanatçılar arasında olumsuz görüş oranı %64'e ulaşıyor. Tasarım ve hikâye anlatımı ekipleri ise %63 ile onları takip ediyor.

Öte yandan yapay zekâ kullanımı ağırlıklı olarak prototip geliştirme aşamasında yoğunlaşıyor. Nihai oyun varlıklarında kullanımı çok daha sınırlı. Bu nedenle "yapay zekâ 3D sanatçıların yerini aldı" iddiası, sanatçıların kendi deneyimleriyle tam olarak örtüşmüyor.

Üretmek mi, İndirmek mi? Pratikte Hangisi Daha Hızlı?

Bu tamamen aradığınız nesnenin daha önce modellenip modellenmediğine bağlı. Genel amaçlı bir kasa (crate) gibi yaygın bir obje söz konusuysa arama yapmak hâlâ daha hızlıdır. Ancak kimsenin daha önce modellemediği özel bir nesne gerekiyorsa, çoğu zaman arama sorgusunu yazmayı bitirmeden önce yapay zekâ modeli hazır hale getirir.

Yöntem İlk Modele Ulaşma Süresi Ücretsiz Sürüm Lisansı Kaynak/Etiket Gereksinimi Meshy AI ile üretim Model 20-30 saniye,

kaplama (texture) yaklaşık 1 dakika CC BY 4.0 (atıf zorunlu) Başka bir platforma yüklerseniz AI etiketi eklemeniz gerekir Bir model deposundan indirme Model mevcutsa anında Modele göre değişir, çoğunlukla Creative Commons Sketchfab, 11 Aralık 2025'ten itibaren tüm AI modellerinde CreatedWithAI etiketi istiyor

Meshy'nin ücretsiz planını, bu platform üzerine bir iş akışı kurmadan önce iyi anlamakta fayda var:

Ayda 100 kredi veriliyor ve kredi kartı gerekmiyor.

Standart bir metinden 3D modele dönüştürme işlemi yaklaşık 10 kredi harcıyor. Yani ücretsiz planda aylık yaklaşık 10 model oluşturabiliyorsunuz.

Dışa aktarma seçenekleri arasında FBX, OBJ, GLB, STL, USDZ, 3MF ve BLEND formatları bulunuyor.

formatları bulunuyor. Ücretsiz planda oluşturulan modeller CC BY 4.0 lisansı ile sunuluyor. Bu da dosyayla birlikte atıf (kaynak gösterme) zorunluluğunun da geldiği anlamına geliyor.

İşte kullanıcıların en çok gözden kaçırdığı nokta da bu. Ücretsiz olarak oluşturulan modeller bile lisans yükümlülüğü taşıyor. Ticari bir projede kullanmak üzere ücretsiz 3D model ararken kaçınmaya çalıştığınız Creative Commons şartları, yapay zekâ ile oluşturulan ücretsiz modellerde de karşınıza çıkabiliyor.

Meshy 3D Agent Ne Değiştiriyor?

Asıl değişiklik çıktı kalitesinden çok, yineleme (iterasyon) maliyetinde yaşanıyor.

Meshy, 4 Haziran 2026'da 3D Agent Beta sürümünü kullanıma sundu. Kullanıcılar tek bir sohbet ekranı üzerinden fikir geliştirebiliyor, birden fazla görsel konsept oluşturabiliyor, 3D baskıyla ilgili sorular sorabiliyor ve seçtikleri konseptleri indirilebilir 3D modellere dönüştürebiliyor.

Üstelik bu özellik bekleme listesiyle sınırlı tutulmadı; tüm kullanıcılara açıldı. Meshy ise en önemli kısıtlamayı açıkça kabul ediyor. Beta sürümü doğrudan 3D düzenleme desteği sunmuyor. Bu nedenle model üzerinde detaylı düzenleme (mesh surgery) yapmak isteyenlerin hâlâ Blender gibi yazılımları kullanması gerekiyor.

Şirket, 3D baskı konusunda da temkinli davranıyor. Meshy'nin 4 Haziran 2026 tarihli duyurusunda, üreticilere şu uyarı yapılıyor:

"Geometriyi, ölçeği, duvar kalınlığını ve dilimleyici (slicer) ayarlarını yine de kontrol etmelisiniz."

Yapay Zekâ Destekli 3D Üretimin Hâlâ Başarısız Olduğu Noktalar

En yaygın dört problem bulunuyor ve bunlardan yalnızca biri modelin görünümüyle ilgili.

Topoloji Genellikle Temizleme İşlemi Gerektiriyor

Yapay zekâ tarafından oluşturulan mesh'lerin önemli bir kısmı, animasyon veya subdivision işlemleri öncesinde yeniden mesh oluşturma (remesh) gerektiriyor.

Üçgen (triangle) ağırlıklı mesh'ler ilk bakışta sorunsuz görünse de rigleme aşamasına geçildiğinde çeşitli problemler ortaya çıkabiliyor. Modelleme sırasında kazandığınız zamanın bir kısmı burada geri harcanıyor.

Ücretsiz Modellerde de Lisans Kısıtlamaları Devam Ediyor

MakerWorld, telif hakkıyla korunan tasarımlar veya eserlerden üretilen yapay zekâ içeriklerini açık şekilde yasaklıyor ve bu kurala uymayan hesaplara yaptırım uyguluyor.

Yani bir istem (prompt) sonucunda telif hakkıyla korunan tanınabilir bir karakter üretmiş olmanız, o karakter üzerindeki hakları ortadan kaldırmıyor.

Diğer iki sorun ise daha sıradan görünmesine rağmen daha fazla problem çıkarıyor. Ölçek (scale) ve pivot noktaları çoğu zaman dışa aktarma sırasında doğru şekilde korunmuyor. Ayrıca 3D baskıya uygun geometri de her seferinde manuel olarak kontrol edilmek zorunda.

Bir Modeli Yayınlamadan Önce Neleri Kontrol Etmelisiniz?

Bir modeli oyuna veya yazıcıya göndermeden önce şu kontrolleri yapmanız öneriliyor:

Lisansı platformun ana sayfasından değil, modelin kendi sayfasından okuyun.

Atıf gerekip gerekmediğini doğrulayın ve bu atfın nerede yer alacağına karar verin.

Modeli başka bir platforma yükleyecekseniz doğru yapay zekâ etiketini ekleyin.

Topolojiyi ve poligon sayısını hedef platformunuzun gereksinimlerine göre inceleyin.

3D baskı için modelin manifold yapıda olduğundan, doğru ölçeklendirildiğinden ve duvar kalınlığının uygun olduğundan emin olun.

Öne Çıkan Noktalar

Ücretsiz 3D model kütüphaneleri küçülmeye başladıktan sonra yapay zekâ tabanlı üretim hızla yaygınlaştı ve ticari boşluğu doldurdu.

Sketchfab, MakerWorld ve Printables, 2023-2026 yılları arasında yapay zekâ ile oluşturulan içerikler için etiket zorunluluğu getirdi.

GDC 2026 araştırmasına göre sektör profesyonellerinin %36'sı üretici yapay zekâ kullanıyor. Buna karşın %52'si teknolojinin sektöre olumsuz etki yaptığını düşünüyor.

Sık Sorulan Sorular

Yapay zekâ ile oluşturulan 3D modeller model depolarına yüklenebiliyor mu?

Genellikle evet, ancak bunun açıkça belirtilmesi gerekiyor. Sketchfab, MakerWorld ve Printables, doğru etiket kullanıldığı sürece yapay zekâ ile oluşturulan modellerin yüklenmesine izin veriyor. Sketchfab'in zorunluluğu ise 11 Aralık 2025 itibarıyla indirilebilir olsun ya da olmasın tüm AI modellerini kapsıyor.

Ücretsiz bir yapay zekâ 3D model oluşturucusuyla ürettiğim modeli satabilir miyim?

Kullandığınız plana bağlı. Meshy, ücretsiz planda oluşturulan modellerin CC BY 4.0 lisansına sahip olduğunu ve atıf yapılması şartıyla ticari kullanıma izin verdiğini belirtiyor. Ücretli planlarda ise atıf zorunluluğu olmadan sahiplik hakkı sunuluyor. Ancak her zaman ilgili model sayfasındaki lisansı kontrol etmeniz gerekiyor.

Yapay zekâ ile üretmek mi, ücretsiz model aramak mı daha hızlı?

Özel veya sıra dışı nesneler için genellikle yapay zekâ daha hızlıdır. Meshy yaklaşık 20-30 saniyede ilk mesh'i oluşturabiliyor. Ancak iyi etiketlenmiş bir kütüphanede zaten bulunan yaygın nesneler için arama yapmak hâlâ daha avantajlı.

Yapay zekâ ile 3D model üretsem bile Blender'a ihtiyaç duyar mıyım?

Evet. Temizleme işlemleri, rig düzenlemeleri ve yeniden mesh oluşturma (remeshing) için Blender gibi yazılımlara hâlâ ihtiyaç duyuluyor. Meshy 3D Agent Beta doğrudan 3D düzenleme özelliği sunmadığından, yapay zekâ yalnızca boş tuval aşamasını hızlandırıyor; üretim sürecinin geri kalanını ortadan kaldırmıyor.

3D baskı platformları neden artık gerçek ürün fotoğrafı istiyor?

MakerWorld, Şubat 2026'da bu zorunluluğu getirdi. Çünkü yapay zekâ ile oluşturulan kapak görselleri, yazıcıdan çıkan gerçek modeli çoğu zaman olduğundan daha iyi gösteriyor ve kullanıcıları yanıltabiliyordu.

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