AI.com alan adını 70 milyon dolara satan Malezyalı girişimci gündeme oturdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD’de büyük ilgi gören Super Bowl LX karşılaşmasının reklam aralarında pek çok marka kendisini öne çıkarmaya çalışırken, bir tanesi gündem oluşturmayı başardı. AI.com adıyla reklamı yapılan yeni yapay zekâ projesi büyük ilgi gördü.

AI.com nedir?

Son dönemin popüler hale gelen yapay zekâ ajanları konseptine yeni bir yaklaşım getiren AI.com platformu, ücretsiz olarak edindiğiniz alan adı ile birlikte size bir yapay zekâ ajanı atanmasını ve komutlarınızı yerine getirmenizi sağlıyor. Cyrpto.com borsasının kurucusu ve CEO’su Kris Marszalek projenin başındaki kişi.

Yanlışlıkla dolar milyoneri oldular 1 gün önce eklendi

Gerçek bir kredi kartı bilgisi girmeniz gereken sitenin yıllar öncesinin .com balonunu anımsatması sonrasında siteye adeta akın eden kullanıcılar kısa bir süre çökmesine neden oldu. Binance, Microsoft, Bitcoin, Ethereum, MEXC, Tesla, Facebook, Instagram gibi alan adları saniyeler içerisinde tükendi. Henüz bu alan adlarının milyon dolarlar karşılığın satılıp satılmayacağı bilinmiyor.

AI.com alan adının arkasındaki hikâye ise bambaşka. Alan adını 1993 yılında Malezyalı bir girişimcinin satın aldığı ortaya çıktı. 10 yaşında iken annesinin kredi kartı ile adının baş harflerini alan adı olarak satın alan Arsyan Ismail, 33 yıl sonra teknoloji gündeminin ilk maddesi olacağından habersizdi.

Yapay zekâ furyası ile birlikte alan adını 100 milyon dolardan satışa koyan girişimci ile Marszalek’in uzun süredir pazarlık yaptığı belirtiliyor. Bir yandan platformu tasarlayan Marszalek diğer yandan Ismail’i 70 milyon dolara ikna etmeyi başarıyor. Ismail verdiği demeçte bu tür büyük anlaşmalar esnasında aşırı pazarlık ya da karşı tarafı oltalama gibi hareketlerin ters tepki verebileceğini dile getirmiş. AI.com satışı tarihteki en büyük herkese açık alan adı satışı haline geldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zekâ bir girişimcinin hayatını değiştirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: