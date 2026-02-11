Giriş
    AI.com alan adını 70 milyon dolara satan Malezyalı girişimci gündeme oturdu

    Cyrpto.com borsasının kurucusu ve CEO’su Kris Marszalek tarafından satın alınan AI.com alan adının eski sahibi Malezyalı girişimci 70 milyon dolarlık serveti ile gündeme oturdu. 

    Yapay zeka Tam Boyutta Gör
    ABD’de büyük ilgi gören Super Bowl LX karşılaşmasının reklam aralarında pek çok marka kendisini öne çıkarmaya çalışırken, bir tanesi gündem oluşturmayı başardı. AI.com adıyla reklamı yapılan yeni yapay zekâ projesi büyük ilgi gördü.

    AI.com nedir?

    Son dönemin popüler hale gelen yapay zekâ ajanları konseptine yeni bir yaklaşım getiren AI.com platformu, ücretsiz olarak edindiğiniz alan adı ile birlikte size bir yapay zekâ ajanı atanmasını ve komutlarınızı yerine getirmenizi sağlıyor. Cyrpto.com borsasının kurucusu ve CEO’su Kris Marszalek projenin başındaki kişi.

    Gerçek bir kredi kartı bilgisi girmeniz gereken sitenin yıllar öncesinin .com balonunu anımsatması sonrasında siteye adeta akın eden kullanıcılar kısa bir süre çökmesine neden oldu. Binance, Microsoft, Bitcoin, Ethereum, MEXC, Tesla, Facebook, Instagram gibi alan adları saniyeler içerisinde tükendi. Henüz bu alan adlarının milyon dolarlar karşılığın satılıp satılmayacağı bilinmiyor.

    AI.com alan adının arkasındaki hikâye ise bambaşka. Alan adını 1993 yılında Malezyalı bir girişimcinin satın aldığı ortaya çıktı. 10 yaşında iken annesinin kredi kartı ile adının baş harflerini alan adı olarak satın alan Arsyan Ismail, 33 yıl sonra teknoloji gündeminin ilk maddesi olacağından habersizdi.

    Yapay zekâ furyası ile birlikte alan adını 100 milyon dolardan satışa koyan girişimci ile Marszalek’in uzun süredir pazarlık yaptığı belirtiliyor. Bir yandan platformu tasarlayan Marszalek diğer yandan Ismail’i 70 milyon dolara ikna etmeyi başarıyor. Ismail verdiği demeçte bu tür büyük anlaşmalar esnasında aşırı pazarlık ya da karşı tarafı oltalama gibi hareketlerin ters tepki verebileceğini dile getirmiş. AI.com satışı tarihteki en büyük herkese açık alan adı satışı haline geldi.

