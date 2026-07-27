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    AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (27 Temmuz 2026)

    Yapay zekâ dünyasında bu hafta neler yaşandı; yeni neler tanıtıldı? "AI Günlükleri" serimizde, hızla büyüyen bu alanda neler olup bittiğini haftalık olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

    Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

    Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

    Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

    OpenAI'ın yapay zekâsı kendi başına internete erişip siber saldırı gerçekleştirdi

    OpenAI'ın yapay zekâsı kendi başına internete erişip siber saldırı gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Bu hafta yapay zekâ dünyasına damga vuran olay, yapay zekânın gerçekleştirdiği siber saldırı oldu. OpenAI, gelişmiş yapay zekâ modelleriyle yürüttüğü kontrollü bir güvenlik testi sırasında otonom bir yapay zekâsisteminin izole ortamdan çıkarak internete eriştiğini ve Hugging Face'in sistemlerine sibersaldırıdüzenlediğini doğruladı. Şirket olayı "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımlıyor.

    OpenAI’ın açıklamasına göre sistem, ele geçirilmiş kimlik bilgilerini kullandı, yeni güvenlik açıklarını belirledi ve Hugging Face altyapısında ExploitGym çözümlerini aradı. Saldırı sırasında OpenAI ve Hugging Face güvenlik ekipleri olağan dışı faaliyetleri tespit ederek müdahale etti. İki şirket olayla ilgili yürüttükleri soruşturmaları daha sonra birleştirdi. OpenAI, saldırıda kullanılan modeller arasında şirketin amiral gemisi modeli GPT-5.6 Sol ile henüz kamuoyuna duyurulmayan daha gelişmiş bir başka modelin yer aldığını açıkladı.

    Nikkei'den çarpıcı iddia: Teknoloji devleri 1.6 trilyon dolarlık AI borcunu gizliyor

    Nikkei'den çarpıcı iddia: Teknoloji devleri 1.6 trilyon dolarlık AI borcunu gizliyor
    Bu hafta epey ses getiren bir diğer gelişme de Japon ekonomi gazetesi Nikkei tarafından yayımlanan analiz oldu. Bu çarpıcı analize göre Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta ve Oracle'ın yapay zekâ altyapısına yönelik harcamalarının önemli bir kısmı resmi bilançolara yansımayacak şekilde gizleniyor. Nikkei'nin hesaplarına göre bu beş şirket 1.65 trilyon dolarlık borcu gizliyor ki bu resmi bilançolara yansıyan toplam 1.35 trilyon dolarlık toplam borçtan bile daha yüksek. Yani eğer Nikkei'nin ortaya attığı bu iddia doğruysa, bu beş şirket AI için aslında açıkladıklarının iki katından fazla borçlanıyor demektir.

    Bu bilanço dışı finansman modeli doğal olarak akıllara 2001 yılında büyük bir muhasebe skandalıyla iflas eden Enron'u getirdi. ABD merkezli bu enerji şirketi de borçlarını gizlemek için benzer bir model kullanmıştı. Ancak günün sonunda gerçekler ortaya çıkınca tarihin en büyük iflaslarından biri yaşanmıştı. Bu yüzden Nikkei'nin bu raporu, AI balonunun patlayacağına yönelik endişeleri daha da alevlendirdi.

    Yapay zekâlarda “mobil” devrimi: iPhone’da çalışabilen dev model

    Yapay zekâlarda “mobil” devrimi: iPhone’da çalışabilen dev model Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli PrismML, AI modellerini küçültmenin yeni bir yolunu buldu. Şirket, yeni yaklaşımın yapay zekâda "zekâ yoğunluğu" dönemini başlatabileceğini savunuyor.

    PrismML, yalnızca belirli katmanları küçülten geleneksel kuantizasyon yöntemlerinden farklı olarak tüm modeli 1-bit veya üçlü (ternary) ağırlık yapısına dönüştürüyor. Şirket ayrıca bu yapı için özel çıkarım çekirdekleri geliştirerek sıkıştırılmış ağırlıkların doğrudan kullanılmasını sağlıyor. Böylece model boyutu, bellek kullanımı ve veri aktarımı önemli ölçüde azaltılıyor. Şirketin yeni modeli Bonsai 27B, MLX üzerinden Mac, iPhone ve iPad'de, CUDA ile Nvidia GPU'larda çalışabiliyor. 1-bit sürümü RTX 5090'da 163 token/saniye, üçlü sürümü 134 token/saniye hız sunarken, M5 Max işlemcili Mac'te sırasıyla 87 ve 58 token/saniye seviyesine ulaşıyor.

    Google'ın Frozen v2 çipi ortaya çıktı: Gemini silikona taşınıyor!

    Yapay zekâ dünyasında bu hafta (27 Temmuz 2026)
    Google'ın Gemini modelleri için tamamen yeni bir sunucu çipi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre şirket, "Frozen v2" kod adını taşıyan bu projeyle yapay zeka çıkarım (inference) performansını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Frozen v2, Gemini modelinin temel mimarisini doğrudan silikon içerisine yerleştirerek çalışacak. Böylece işlem sırasındaki bazı yükler, donanım seviyesinde gerçekleştirilecek. Google'ın planladığı yeni yaklaşımın, mevcut Google TPU'larına kıyasla watt başına işlenen token verimliliğini 6 ila 10 kat artırabileceği belirtiliyor.

    Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

    Anthropic, yeni amiral gemisi modeli Claude Opus 5'i kullanıcılara sundu. Claude Fable 5'ten daha küçük ve daha ucuz model olan Opus 5, buna karşın Fable'dan daha üstün performans sunabiliyor.

    Microsoft tarafından yayınlanan Mage-Flow, hem son derece gerçekçi, yüksek çözünürlüklü görseller üretebiliyor, hem de mevcut görselleri yazılı komutlar doğrultusunda değiştirebiliyor.

    Google; Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite ve siber güvenliğe odaklanan ilk modeli Gemini 3.5 Flash Cyberyayınladı. Gemini 3.6 Flash, özellikle kod yazma performansı, çok modlu (multimodal) yetenekler ve genel verimlilik alanlarında iyileştirmeler sunuyor.

    Alibaba, görsel üretme aracı Qwen-Image'ın en yeni sürümü olan Qwen-Image 3.0'ı yayınladı. Paylaşılan ilk örnekler, Qwen-Image 3.0'ın özellikle çizim ve metin de içeren görseller üretme konusunda piyasadaki en iyi modellerden biri olduğunu gösteriyor.

    HOMIE, referans olarak verdiğiniz görselleri kullanarak oluşturacağınız videonun içine yerleştiriyor. 37 GB boyutundaki açık kaynak model, doğrudan lokal cihaz üzerinde de çalıştırılabiliyor.

    ShotPlan, kullanıcıların AI ile video üretirken kamera açıları ve kurgu üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını sağlıyor. Videoyu üretmeden önce farklı açılar ve aksiyonlar için zaman kodları oluşturulabiliyor.

    Samsung, Gentle Monster ve Warby Parker ile birlikte geliştirdiği yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Android XR sistemli gözlük, Gemini aracılığıyla günlük yapay zeka destekli yardım sunuyor.

    Yapay zekâ dünyasında bu hafta (27 Temmuz 2026) Tam Boyutta Gör

    Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

    • Samsung, robotik çalışmalarını hızlandırmak için yeni Robotics eXperience (RX) birimini kurdu.
    • Çin çıkışlı Kimi K3'ün en gelişmiş modellere denk performans sunması, OpenAI ve Anthropic'e sağlam bir darbe indirdi. İki şirketin toplam değerinden bir haftada 314 milyar dolar silindi.
    • DeepSeek en üst modellerini açık kaynak tutmaya devam edeceğini açıkladı.
    • Çin, yapay zekâya yönelik yeni ve oldukça katı bir ihracat kısıtlaması hazırlıyor. Aynı zamanda Çinli çip tasarım şirketlerinin TSMC’ye ve diğer yabancı şirketlere üretim yaptırması da yasaklanabilir.
    • Harvard'ın geliştirdiği COMPASS adlı AI modeli, kanser hastalarının immünoterapiye yanıt verip vermeyeceğini mevcut yöntemlerden daha doğru tahmin edebiliyor.
    • Yapay zekâ, kronik ağrı tedavisinde umut vadeden yeni bir ilaç keşfetti
    • Çin, kendi kendini yönetebilen AI destekli ilk uydularını yörüngeye fırlattı.
    • Yapay zekâ kaynaklı talep, veri merkezlerinin elektrik tüketimini 2035'e kadar dört kat artıracak.
    • Nvidia ile SK Group, 500 milyar doları aşan stratejik yapay zekâ ortaklığına imza attı.
    • Samsung'un yarı iletken kolu, ABD merkezli Broadcom ile 2030 yılına kadar geçerli olacak 200 milyar dolarlık dev çip üretimi anlaşması imzaladı.
    • Lionel Messi'nin yatırım şirketi Play Time, yapay zekanın "vaftiz annesi" olarak anılan Fei-Fei Li'nin şirketi World Labs'e yatırım yaptı.
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