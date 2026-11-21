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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekâ sektöründe yıllardır süren yükseliş dalgası bu hafta yerini sert bir düşüşe bıraktı. Anthropic şirketinin halka arzıyla zirveyi gören sektör hisseleri hızla çakıldı. Şirket hisseleri zirveden yüzde 20 gerilerken, Nvidia ve SanDisk gibi devlerde de çift haneli kayıplar yaşandı. Bu durum Nasdaq borsasının tüm yıllık kazançlarını silmesine yol açtı. Kripto paraları da etkileyen çalkantı sonrası uzmanlar, sektörün doygunluğa ulaşmış olabileceği uyarısında bulunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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2022 sonlarından bu yana yapay zekâ çılgınlığı bir yandan üretim yapan firmaları zengin ederken bir yandan da bu firmaların hisselerini zengin etmişti. Yıllardır soluksuz yükselen yapay zekâ hisseleri bu hafta da adeta çakıldı.

Yapay zekâ nereye gidiyor?

Bu hafta yapay zekâ dünyası Anthropic halka arzına kilitlenmişti. Beklendiği gibi inanılmaz bir açılış yapan ANT hisseleri 115$ zirvesini görerek 1.5 trilyon dolar Pazar değerine ulaştı. Pek çok yatırımcı arza katılabilmek için elindeki kâğıtları satarak hisselerin düşmesine neden oldu.

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Ne var ki işler bir anda tam tersine döndü. ANT hisseleri zirveden yüzde 20 civarında düşerek 83$ seviyelerine kadar geriledi. Nvidia hisseleri yüzde 13 kayıpla 127$ olurken SanDisk yüzde 16 kayıpla 79.55$, Micron ise yüzde 13 düşüşle 599$ civarına geriledi. Nasdaq borsası yüzde 5 düşüşle 2026 yılındaki bütün kazançlarını sildi.

Yapay zekâ sektöründe yaşanan çalkantı Bitcoin fiyatını da etkiledi ve 58 bin dolara kadar gerilemesine neden oldu. Uzmanlar sektörün doygunluğa ulaşmış olabileceğini belirtiyor. Yeni hafta başlangıcında sektör hisselerinin vereceği tepki yeni bir düşüş dalgası başlatabilir.

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