Yapay Zeka Özeti:
- Yapay zekâ sektöründe yıllardır süren yükseliş dalgası bu hafta yerini sert bir düşüşe bıraktı. Anthropic şirketinin halka arzıyla zirveyi gören sektör hisseleri hızla çakıldı. Şirket hisseleri zirveden yüzde 20 gerilerken, Nvidia ve SanDisk gibi devlerde de çift haneli kayıplar yaşandı. Bu durum Nasdaq borsasının tüm yıllık kazançlarını silmesine yol açtı. Kripto paraları da etkileyen çalkantı sonrası uzmanlar, sektörün doygunluğa ulaşmış olabileceği uyarısında bulunuyor.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Yapay zekâ nereye gidiyor?
Bu hafta yapay zekâ dünyası Anthropic halka arzına kilitlenmişti. Beklendiği gibi inanılmaz bir açılış yapan ANT hisseleri 115$ zirvesini görerek 1.5 trilyon dolar Pazar değerine ulaştı. Pek çok yatırımcı arza katılabilmek için elindeki kâğıtları satarak hisselerin düşmesine neden oldu.
Ne var ki işler bir anda tam tersine döndü. ANT hisseleri zirveden yüzde 20 civarında düşerek 83$ seviyelerine kadar geriledi. Nvidia hisseleri yüzde 13 kayıpla 127$ olurken SanDisk yüzde 16 kayıpla 79.55$, Micron ise yüzde 13 düşüşle 599$ civarına geriledi. Nasdaq borsası yüzde 5 düşüşle 2026 yılındaki bütün kazançlarını sildi.
Yapay zekâ sektöründe yaşanan çalkantı Bitcoin fiyatını da etkiledi ve 58 bin dolara kadar gerilemesine neden oldu. Uzmanlar sektörün doygunluğa ulaşmış olabileceğini belirtiyor. Yeni hafta başlangıcında sektör hisselerinin vereceği tepki yeni bir düşüş dalgası başlatabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: