Yapay zekâya elektrik yetmiyor, Çin fiyatlarda indirime gidiyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınası bir yandan şirketleri zengin ederken diğer yandan da doğal kaynakları tüketiyor. Sürekli yığılan yapay zekâ hızlandırıcıları için enerji yetmez oldu. Microsoft elindeki tüm hızlandırıcılarına yetecek kadar enerji olmadığı açıklamasını yaparken Çin de şirketlere indirim yapmaya başladı.

Çin’de enerji krizi

Ülkede kendi şirketlerinin geliştirdiği yapay zekâ hızlandırıcılarının kullanılmasında karar kılan Çin, nispeten verimliliği düşük bu yongaların enerji açlığı ile karşı karşıya. Mevcut enerji maliyetleri firmalara yük olmaya başlayınca indirim de kaçınılmaz oldu.

Gelen bilgilere göre Çinli yapay zekâ yongaları Nvidia H20 baz alındığında yüzde 30-50 arasında daha fazla enerji tüketiyor. Hal böyle olunca şirketler de yerel yönetimlerden indirim talep etmeye başladı. Sunucu sistemlerinin yoğun olduğu Gansu, Guizhou ve İç Moğolistan yerel yönetimleri elektrik faturalarında yüzde 50’ye kadar indirim uygulamaya başladı. Diğer taraftan indirimin sadece yerel hızlandırıcı kullanan şirketler için geçerli olduğu belirtiliyor.

Böylece ülke genelinde enerji konusunda maliyeti azaltarak Çinli firmaların rekabetçi olması sağlanacak. Özellikle Huawei cephesinde indirimlerin etkili olması bekleniyor. Ülkede zaten alternatif enerji konusunda devasa adımlar atıldığı için enerji sübvansiyonunun sıkıntı oluşturmayacağı tahmin ediliyor.

