Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekâya elektrik yetmiyor, Çin fiyatlarda indirime gidiyor

    Çin’de yapay zekâ şirketlerinin hızlandırıcılara harcadığı enerji, faturaları kabartınca yerel yönetimlerin kapısı çalmaya başladı. Şirketler önemli indirimler talep ediyor. 

    Yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınası bir yandan şirketleri zengin ederken diğer yandan da doğal kaynakları tüketiyor. Sürekli yığılan yapay zekâ hızlandırıcıları için enerji yetmez oldu. Microsoft elindeki tüm hızlandırıcılarına yetecek kadar enerji olmadığı açıklamasını yaparken Çin de şirketlere indirim yapmaya başladı. 

    Çin’de enerji krizi

    Ülkede kendi şirketlerinin geliştirdiği yapay zekâ hızlandırıcılarının kullanılmasında karar kılan Çin, nispeten verimliliği düşük bu yongaların enerji açlığı ile karşı karşıya. Mevcut enerji maliyetleri firmalara yük olmaya başlayınca indirim de kaçınılmaz oldu. 

    Gelen bilgilere göre Çinli yapay zekâ yongaları Nvidia H20 baz alındığında yüzde 30-50 arasında daha fazla enerji tüketiyor. Hal böyle olunca şirketler de yerel yönetimlerden indirim talep etmeye başladı. Sunucu sistemlerinin yoğun olduğu Gansu, Guizhou ve İç Moğolistan yerel yönetimleri elektrik faturalarında yüzde 50’ye kadar indirim uygulamaya başladı. Diğer taraftan indirimin sadece yerel hızlandırıcı kullanan şirketler için geçerli olduğu belirtiliyor. 

    Böylece ülke genelinde enerji konusunda maliyeti azaltarak Çinli firmaların rekabetçi olması sağlanacak. Özellikle Huawei cephesinde indirimlerin etkili olması bekleniyor. Ülkede zaten alternatif enerji konusunda devasa adımlar atıldığı için enerji sübvansiyonunun sıkıntı oluşturmayacağı tahmin ediliyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cam balkon ısıtıcı tavsiye fizik öğretmenliği ataması zor mu torres evx yorum fotoğraf isteme taktikleri whatsapp grup yöneticisi grubu kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum