Yapay zekâ krizi büyüyor: RAM ve SSD'den sonra sıra işlemcilerde

AI krizinde yeni dönem
Paylaşılan detaylara göre özellikle DRAM ve NAND tarafında yaşanan fiyat artışlarının ardından CPU tarafında da benzer bir tablo oluşmaya başladı. Örneğin bazı pazarlarda 256GB DDR5 modüllerinin fiyatı 5.700 dolar seviyesine ulaştı ve şimdi aynı baskı işlemciler üzerinde de hissediliyor.
Üreticilerden gelen bilgilere göre, PC ve sunucu tarafında üretim gecikmeleri kaçınılmaz hale geliyor. Sistem üreticileri, maliyetlerin yüzde 10 ila 15 arasında artabileceğini belirtiyor. Bu durumun doğrudan son kullanıcı fiyatlarına yansıması bekleniyor. TrendForce verileri, Intel'in bazı giriş seviyesi ve eski nesil mobil işlemcilerde yüzde 15'in üzerinde fiyat artışına gittiğini gösteriyor.
Ayrıca şirketin Intel Core Ultra serisi dahil olmak üzere tüketici işlemcilerinde yaklaşık yüzde 10'luk yeni bir zam hazırlığında olduğu paylaşıldı. Bu süreçten doğrudan etkilenen şirketler arasında Dell ve HP de bulunuyor. Ayrıca donanım sıkıntısı yalnızca PC tarafını değil, oyun sektörünü de etkiliyor.
Valve, yeni nesil Steam Machine projelerini ertelemek zorunda kaldı. Planlanan lansman takviminin ileri bir tarihe kaydırıldığından daha önce bahsetmiştik. Ancak tüm bu olumsuz tabloya rağmen bazı şirketler avantaj yakalamış durumda. Arm, veri merkezlerine yönelik geliştirdiği yeni nesil AI odaklı işlemcisiyle bu boşluğu değerlendirmeye çalışıyor. Şirketin AGI CPU hamlesi, özellikle "agentic AI" uygulamaları için alternatif bir çözüm sunabilir.