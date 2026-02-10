Çin'den etkileyici bir AI aracı daha geldi: Seedance 2.0 video üretiminde zirveye oynayabilir

Çinli şirketlerin de en az Batılı rakipleri kadar etkileyici yapay zekâ araçları geliştirebileceğini bir kez daha hatırlatan Seedance 2.0 etkileyici bir çıkış yapınca, Çinli yapay zekâ şirketlerinin değeri bir anda artmaya başladı. COL Group Co. yüzde 20 değer kazanırken, Shanghai Film Co. ve Perfect World Co. hisseleri de yüzde 10 arttı.
Seedance 2.0 ile üretilen videolar sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Artta bulabileceğiniz örneklerde de göreceğiniz üzere Seedance 2.0 ile son derece etkileyici videolar üretilebiliyor. Sesli videolar oluşturma özelliğine sahip olan Seedance 2.0, sadece bu yönüyle değil ürettiği videoların tutarlılığı ve video kalitesiyle de öne çıkıyor. ByteDance, bu yeni modelin en büyük farkının kısa klipler değil, sahneler yaratması olduğunu söylüyor.
