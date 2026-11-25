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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekâ hisselerindeki yükseliş rüzgârı yerini yeniden sert düşüşlere bıraktı. Jensen Huang’ın müdahalesiyle toparlanan piyasalar, Anthropic hisselerinin bir haftada 115 dolardan 77 dolara gerilemesiyle tekrar sarsıldı. Bu çöküşle birlikte Nvidia yüzde 10 değer kaybederken global endeksler ve kripto para piyasası da hızla düşüş trendine girdi. Yatırımların kâra dönüşme hızının düşük kalması ve olası düzenlemeler, sektördeki belirsizliği artırıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Kasım ayı global piyasalar açısından adeta meydan savaşlarına sahne oluyor. Nvidia krizi ile başlayan global çöküş, Jensen Huang’ın geri dönüşü ile tersine dönmüştü ancak bu çok kısa sürdü. Şimdi de Anthropic krizi başladı.

Yapay zekâ sektörü zorda

Halka arzın ilk gününde 115$ seviyelerine kadar yükselerek yatırımcısına hayal kurdurtan Anthropic şirketinin rüzgârı kısa sürdü. Sadece 1 hafta içerisinde hisseler 77$ seviyesine inerek halka arz fiyatının altına düştü. Uzmanlar 70$ seviyesine doğru bir çekilme olabileceğini söylüyor.

Nvidia ABD için her şey 1 gün önce eklendi

Huang’ın dönüşü ile yeniden hızlanan global endeksler bu gelişme sonrasında yine düşüşe geçti. Öyle ki 1 hafta önce yüzde 15 civarı yükselen hisseler bu hafta ise yine yüzde 15 düştü. Nvidia yüzde 10 civarında değer kaybı ile 147 dolar seviyesine geriledi.

Yapay zekâ yatırımlarının kâra dönüş hızının beklentilerin altında kalması ve gelecek için de olumlu sinyaller gelmemesi, ayrıca yapay zekâ modellerine küresel çapta regülasyon ihtimalleri bir süre daha hisselerde inişli çıkışlı grafikleri beraberinde getirebilir. Özellikle kripto para piyasası da aynı şekilde yine düşüş trendine girmiş durumda.

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